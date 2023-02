EDMONTON, AB, le 13 févr. 2023 /CNW/ - Les impacts des changements climatiques continuent de se faire sentir au Canada, surtout dans les régions les plus au nord. Heureusement, de nombreuses communautés autochtones montrent la voie vers un avenir résilient en se tournant vers l'énergie propre. À l'appui de leur vision, le gouvernement du Canada investit dans des projets d'énergie renouvelable dirigés par des Autochtones en tenant compte des priorités locales et en misant sur des solutions innovantes adaptées aux communautés. Ces projets stimuleront la croissance des économies locales et créeront de bons emplois tout en contribuant à la lutte contre les changements climatiques et à la protection de l'environnement dans les communautés autochtones, rurales et éloignées.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson; le ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, l'honorable Dan Vandal; et la ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, ont annoncé la sélection des sept leaders autochtones du conseil autochtone qui aidera à orienter la transition vers l'énergie propre dans les communautés autochtones, rurales et éloignées.

Le conseil autochtone offrira un éclairage et des conseils au gouvernement du Canada pour la conception des politiques et des programmes et dirigera les échanges avec les partenaires autochtones concernant l'accès à du financement et des ressources qui aideront à réduire la dépendance au diesel.

Avec le concours d'une équipe de consultants autochtones, les membres du conseil autochtone ont été sélectionnés pour leurs connaissances et leur leadership à l'appui de projets communautaires de production d'énergie propre. Fondé sur les distinctions, le conseil autochtone assure la représentation des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et se fait l'écho de différentes communautés, langues, géographies et compétences. Ses membres siégeront au moins jusqu'à l'automne 2024.

En avril 2022, le Canada a annoncé 300 millions de dollars afin d'aider les communautés à lancer des projets axés sur des énergies propres comme l'éolien, le solaire, la géothermie, l'hydroélectricité et la biomasse, et de proposer un nouveau modèle de service simplifié pour l'octroi des ressources et du financement nécessaires à ces projets. Ce guichet unique, qui vient d'être nommé Wah-ila-toos , est un partenariat entre Ressources naturelles Canada, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et Services aux Autochtones Canada, auquel contribuent Infrastructure Canada et Environnement et Changement climatique Canada.

Par ailleurs, le conseil autochtone épaulera le gouvernement du Canada dans ses démarches plus globales pour promouvoir le leadership climatique autochtone au moyen des énergies propres. Le gouvernement souhaite ainsi améliorer l'accès des communautés aux aides financières et autres ressources fédérales, donner plus de latitude quant aux échéanciers, centrer l'approche sur les communautés et abattre les obstacles au financement des projets d'énergie propre.

Enfin, le conseil autochtone agira comme jury pour la deuxième cohorte de l' Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel (IARDD). L'IARDD soutient les champions de l'énergie propre et leurs communautés en leur offrant de la formation, l'accès à des spécialistes et du financement aux fins de la réalisation de projets destinés à réduire le recours au diesel pour le chauffage et la production d'électricité.

Le gouvernement du Canada continue de soutenir la participation et le leadership des Autochtones en entretenant des relations fructueuses avec les communautés des Premières Nations, métisses et inuites en vue d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« La formation du tout nouveau conseil autochtone, Wah-ila-toos, est une étape importante dans notre marche commune vers un avenir plus viable. Je félicite tous les membres de Wah-ila-toos. Le gouvernement du Canada compte bien profiter de vos conseils et orientations dans ses efforts pour réduire la dépendance au diesel, pour favoriser le déploiement de projets d'énergie propre et pour créer des possibilités économiques et des emplois durables de concert avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Félicitations aux personnes talentueuses qui ont été choisies pour diriger le travail capital du conseil autochtone axé sur l'avancement de projets d'énergie propre dans des collectivités rurales, éloignées et autochtones. Grâce à votre savoir-faire et à votre leadership, il sera possible d'offrir à plus de collectivités le soutien dont elles ont besoin pour réaliser des projets d'énergie propre novateurs qui répondront à leurs besoins particuliers, ce qui contribuera à réduire les coûts et la pollution associés à l'utilisation du diesel et à favoriser le développement socio-économique des communautés autochtones. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« Félicitations aux nouveaux membres du Conseil autochtone qui conseillera le Canada sur les projets d'énergie propre dans les communautés autochtones, rurales et éloignées. En tant que gardiens de la terre depuis des générations, les peuples autochtones possèdent des connaissances et une expertise traditionnelles qui nous aideront à diriger nos efforts pour prévenir les changements climatiques et protéger l'environnement. Les communautés de tout le pays seront mieux soutenues pour mener de nouveaux projets énergétiques et aider à garder la terre et l'air propres pour les générations à venir. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Le programme Énergie propre dans les collectivités autochtones, rurales et éloignées a reçu le nom de Wah-ila-toos à l'occasion d'une cérémonie à Edmonton ( Alberta ), sur le territoire du Traité 6. Kookum (grand-mère) Barbara Bruce , de la Nation métisse de la rivière Rouge; grand-mère Edna Agnes Ekhivalak Elias, de Kugluktuk ( Nunavut ); et Gaagum (grand-mère) Hilistis Pauline Waterfall, de la Nation Haíɫzaqv, ont puisé dans leurs langues maternelles pour créer un nom qui représente aussi bien les relations à entretenir que la responsabilité, l'honneur et le sens du devoir dont il faut faire preuve pour prioriser les voix autochtones et ainsi promouvoir le leadership autochtone dans l'action climatique.

( ), sur le territoire du Traité 6. Kookum (grand-mère) , de la Nation métisse de la rivière Rouge; grand-mère Edna Agnes Ekhivalak Elias, de ( ); et Gaagum (grand-mère) Hilistis Pauline Waterfall, de la Nation Haíɫzaqv, ont puisé dans leurs langues maternelles pour créer un nom qui représente aussi bien les relations à entretenir que la responsabilité, l'honneur et le sens du devoir dont il faut faire preuve pour prioriser les voix autochtones et ainsi promouvoir le leadership autochtone dans l'action climatique. L'aide financière offerte par Wah-ila-toos provient de deux programmes de Ressources naturelles Canada ( Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées et IARDD) et de l'Approche responsable pour le développement énergétique des collectivités du Nord de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada .

provient de deux programmes de Ressources naturelles Canada ( et IARDD) et de l'Approche responsable pour le développement énergétique des collectivités du Nord de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du . L'IARDD est un programme de financement et de formation en énergie propre qui appuie les solutions climatiques dirigées par les Autochtones dans les collectivités autochtones éloignées qui utilisent actuellement du diesel ou des combustibles fossiles pour le chauffage et l'alimentation en électricité. L'IARDD appuie une cohorte de participants dans leur parcours - de la formation jusqu'à la mise en œuvre du projet.

Si l'on veut avancer sur le chemin de la réconciliation et promouvoir l'autodétermination, il est essentiel de favoriser le leadership autochtone et d'élaborer des solutions en collaboration pour réduire la dépendance aux énergies fossiles dans les communautés des Premières Nations, inuites et métisses.

