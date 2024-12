DAWSON CITY, YT, le 20 déc. 2024 /CNW/ - La construction d'un nouveau complexe du patrimoine des Tr'ondëk Hwëch'in, qui fait l'objet d'un investissement conjoint de plus de 25,6 millions de dollars du gouvernement fédéral et des Tr'ondëk Hwëch'in, permettra d'offrir à la communauté un lieu important pour la conservation de la culture et le partage des connaissances.

La nouvelle installation à Dawson City offrira un espace communautaire pour la conservation et l'archivage des documents, ainsi que pour des programmes culturels et linguistiques. Une fois construit, le complexe comprendra un studio d'enregistrement d'histoires orales, une bibliothèque, des salles de classe et une salle d'archives. Les membres de la communauté et les visiteurs pourront utiliser cet espace tant attendu pour se rassembler, apprendre et se rapprocher de la culture et de l'histoire des Tr'ondëk Hwëch'in.

Le bâtiment sera conçu de manière à répondre aux normes de rendement carboneutre, ainsi qu'à résister et à s'adapter à la fonte du pergélisol. Les travaux consisteront également à ériger un mur de protection contre les inondations afin de rediriger les eaux de crue qui pourraient se trouver autour du bâtiment, ce qui permettra d'atténuer les risques en lien avec la rivière Yukon.

Citations

« L'investissement annoncé aujourd'hui souligne l'importance de préserver la culture autochtone tout en maintenant la résilience face aux impacts climatiques futurs. Cette installation essentielle offrira aux Tr'ondëk Hwëch'in un espace où ils pourront renouer avec leur patrimoine. Grâce à cette installation, les membres de la communauté conserveront leurs liens avec les connaissances traditionnelles et la terre pendant de nombreuses années. »

Brendan Hanley, député du Yukon

« Lors de la planification du projet, nos aînés ont clairement indiqué que le patrimoine des Tr'ondëk Hwëch'in n'appartenait pas uniquement au passé, mais qu'il existait depuis des temps immémoriaux et que nous devions le cultiver et le promouvoir pour notre bien-être en tant que nation. C'est dans cette perspective que nous veillerons à ce que notre complexe du patrimoine soit un lieu dynamique, enraciné dans notre mode de vie. Nous sommes déterminés à créer un espace attrayant où les membres de la communauté TH pourront se rassembler, célébrer et s'affirmer dans leur culture Dënezhu, qui est liée à notre terre, à notre langue et à nos relations. Nous sommes reconnaissants de ce partenariat avec Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, ainsi que du dévouement et de la vision des nombreuses personnes qui ont contribué à l'élaboration du projet. Nous rendons hommage à ceux qui ne sont pas présents en ce moment, mais qui ont joué un rôle essentiel dans la formation de ce partenariat. Nous leur rendrons hommage, ainsi qu'à tous nos ancêtres, en perpétuant leur vision pour les générations à venir. »

Darren Taylor, Hähkè (chef) of Tr'ondëk Hwëch'in

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 24 998 300 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La contribution des Tr'ondëk Hwëch'in s'élève à 672 532,80 $.

Le programme BCVI a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme, lancé en 2021, prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Dans le budget de 2024, on a annoncé un financement additionnel de 500 millions de dollars afin de soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du programme BCVI jusqu'en 2029.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://logement-infrastructure.canada.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presseCabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Elaine Corden, Directrice des Communications et des Politiques, Tr'ondëk Hwëch'in, 604-345-2140, [email protected]