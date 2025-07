VILLAGE DE GWA'YAS'DUMS, BC, le 18 juill. 2025 /CNW/ - Les côtes de l'île Gilford seront protégées contre les effets des changements climatiques et de l'érosion grâce à un investissement de plus de 3,2 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Le village de Gwa'yas'dums (gwa-yas-dums) est une communauté insulaire côtière isolée qui est menacée par les inondations côtières et l'érosion du littoral en raison de l'élévation du niveau de la mer et des ondes de tempête. Les infrastructures actuelles servant à la protection du littoral ont été installées dans les années 1960 et ont dépassé leur durée de vie utile. Ce projet comprend deux éléments clés : le renforcement du littoral à l'aide d'enrochements, c'est‑à‑dire des roches ou d'autres matériaux naturels placés par l'humain pour protéger les structures côtières contre l'érosion, ainsi que la construction d'une pente de bio-ingénierie. Ces aménagements permettront d'accroître la résilience de la communauté en atténuant les effets des inondations côtières sur les infrastructures et les services essentiels de la communauté.

Citations

« Investir dans les infrastructures pour protéger les Canadiens contre les catastrophes environnementales actuelles et futures est une promesse que notre gouvernement tient. Nous collaborons avec nos partenaires pour renforcer la résilience de nos collectivités face aux effets croissants des changements climatiques dans tout le pays. »

L'honorable Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés) et députée d'Esquimalt--Saanich--Sooke, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Nous sommes profondément fiers de faire équipe avec le gouvernement dans le cadre de ce projet crucial, qui est le résultat concret de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous avançons ensemble, côte à côte, dans un esprit de respect et de collaboration. Il constitue une avancée positive sur notre chemin commun vers la réconciliation et permettra au peuple Kwikwasut'inuxw Haxwa'mis de continuer à prospérer sur sa terre natale pour les générations à venir. Nous sommes les gardiens de ce territoire depuis des temps immémoriaux, et ce partenariat nous donne les moyens de continuer à assumer cette responsabilité sacrée. »

Chef héréditaire Rick Johnson, Première Nation Ḵwiḵwa̱sut'inux̱w Ha̱xwa'mis

Faits en bref

Les investissements effectués aujourd'hui dans les mesures d'adaptation auront d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

de bénéfices. Le gouvernement fédéral investit 3 272 858 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC).

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a engagé plus de 3,8 milliards de dollars dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

À ce jour, plus de 2,9 milliards de dollars ont été annoncés pour plus de 117 projets d'infrastructures destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à protéger les Canadiens.

Ce financement soutiendra des projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou le renforcement d'infrastructures publiques existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

Liens connexes

