PRINCE ALBERT, SK, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Les résidents de Prince Albert et des collectivités du centre et du nord de la Saskatchewan bénéficieront d'un nouveau centre de congrès et d'événements culturels grâce à un investissement de 15 millions de dollars du gouvernement du Canada dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

L'annonce a été faite par l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural) et Bill Powalinsky, maire de Prince Albert.

Le projet permettra la construction d'une installation écoénergétique et entièrement accessible, conçue pour accueillir des événements culturels, des activités récréatives, des conférences et des rassemblements communautaires. Situé à Prince Albert, le centre desservira la population de la Ville, qui compte plus de 37 000 résidents, ainsi qu'une zone de desserte régionale d'environ 210 000 personnes.

Cet espace moderne, destiné à accueillir divers événements et rassemblements, devrait renforcer les liens communautaires et contribuer à l'activité économique locale en attirant des visiteurs et en soutenant le tourisme, les événements et la collaboration régionale.

« Notre nouveau gouvernement s'est fait élire en promettant de bâtir un Canada fort, ce qui comprend les espaces communautaires essentiels qui sont au cœur de nombreuses villes de la Saskatchewan, grandes et petites. Ce nouveau centre de congrès et d'événements culturels sera un espace accueillant et moderne où les gens pourront se réunir et qui contribuera à soutenir la culture, le tourisme et les événements locaux à Prince Albert pour les années à venir. Je suis aussi fier du rôle qu'a joué le gouvernement du Canada dans le soutien de cet important projet. »

L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural)

« Nous sommes très heureux d'avoir franchi cette étape importante. Cette annonce représente la première étape vers l'obtention du financement du projet, et nous remercions le gouvernement du Canada d'avoir reconnu l'importance de ce partenariat historique et son impact à long terme. »

Bill Powalinsky, maire de Prince Albert

Le gouvernement fédéral investit 15 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme a été lancé en 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des rénovations, des réparations ou des améliorations écologiques et accessibles. Le budget de 2024 a annoncé un financement supplémentaire de 500 millions de dollars pour soutenir plus de projets dans le cadre du BCVI jusqu'en 2029.

Au moins 10 % des fonds du programme sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le monde change, et nous devons agir de façon décisive pour bâtir un Canada fort. Le Partenariat des Prairies vise (PdP) à bâtir une économie dynamique, durable et inclusive dans les provinces des Prairies.

Fondé sur la collaboration avec les provinces et les partenaires autochtones, il est conçu pour mettre en œuvre des projets ambitieux à fort impact qui renforcent la résilience économique de la région.

Par l'entremise du PdP, notre gouvernement prend des mesures audacieuses : voir grand, bâtir dès maintenant et veiller à ce que, lorsque les Prairies réussissent, le Canada réussisse.

Le financement du projet est assujetti à la négociation et à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le ou les bénéficiaires.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale, comme peuvent l'exiger les gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux.

