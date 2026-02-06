MONTRÉAL, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Ce soir, le pont Samuel-De Champlain sera illuminé aux couleurs du drapeau de l'Italie, du coucher du soleil jusqu'à 1 heure, pour célébrer l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver 2026 de Milan-Cortina.

Rappelons que le pont sera également illuminé aux couleurs du drapeau canadien les soirs où une médaille sera remportée par le Canada.

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

