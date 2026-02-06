Pont Samuel-De Champlain : Illumination spéciale pour célébrer l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver 2026 English
Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
06 févr, 2026, 15:00 ET
MONTRÉAL, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Ce soir, le pont Samuel-De Champlain sera illuminé aux couleurs du drapeau de l'Italie, du coucher du soleil jusqu'à 1 heure, pour célébrer l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver 2026 de Milan-Cortina.
Rappelons que le pont sera également illuminé aux couleurs du drapeau canadien les soirs où une médaille sera remportée par le Canada.
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected] ; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]
