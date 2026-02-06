ST. JOHN'S, NL, le 6 févr. 2026 /CNW/ - La construction du nouveau centre communautaire régional de la SPCA de St. John's bénéficie d'un coup de pouce grâce à un investissement de 800 000 $ du gouvernement fédéral.

Cette annonce a été faite par la ministre Joanne Thompson et la présidente du conseil d'administration de la SPCA de St. John's, Amanda Buis.

Le nouveau centre communautaire de 10 000 pieds carrés ouvrira ses portes en 2026 et servira aux résidents de St. John's à la fois comme espace accessible et polyvalent et comme refuge moderne pour animaux. La nouvelle installation offrira des activités inclusives et un espace pour des événements communautaires, ainsi que des programmes éducatifs, récréatifs et de santé. De plus, le centre communautaire régional de la SPCA de St. John's offrira des services de protection des animaux, notamment l'adoption d'animaux de compagnie, des services vétérinaires et une banque alimentaire pour animaux.

La construction du nouveau bâtiment devrait être achevée d'ici le 31 mai 2026.

« La SPCA de St. John's effectue un travail très important pour notre collectivité et pour la santé et le mieux-être de nos animaux de compagnie que nous aimons tant. Je suis fière de soutenir le nouveau centre communautaire de la SPCA, qui offre aux familles un endroit accessible où se réunir et aux animaux un espace sûr et accueillant lorsqu'ils en ont le plus besoin. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches et députée de St. John's-Est

« Le financement du gouvernement du Canada constitue un coup de pouce important à nos efforts pour achever la construction du nouveau centre communautaire régional de la SPCA de St. John's. La SPCA de St. John's a toujours été une organisation axée sur la communauté, et cette nouvelle installation nous permettra d'élargir nos programmes, d'accueillir davantage de membres du public et d'offrir des soins améliorés aux animaux de notre région. Je tiens à remercier sincèrement la ministre Thompson et le gouvernement du Canada pour leur soutien envers cet important projet communautaire. »

Amanda Buis, présidente du conseil d'administration de la SPCA de St. John's

Le gouvernement fédéral investit 800 000 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du BCVI.

Au moins 10 % des fonds du programme sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement du projet est assujetti à la négociation et à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le ou les bénéficiaires.

