Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
06 févr, 2026, 07:00 ET
PRINCE ALBERT, SK, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural), et de Bill Powalinsky, maire de Prince Albert.
Date :
Le vendredi 6 février 2026
Heure :
13 h (HNC)
Lieu :
Centre de loisirs coopératif de Lake Country - corridor culturel adjacent à la
Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Bill Powalinsky, Maire, Ville de Prince Albert, 306-953-4300, [email protected]
