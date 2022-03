MISSISSAUGA, ON, le 4 mars 2022 /CNW/ - Bâtir de meilleurs réseaux de transport en commun permet de raccourcir la durée des déplacements, de créer de bons emplois pour la classe moyenne et de rendre notre air plus propre. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a réalisé des investissements sans précédent dans le transport en commun afin de bâtir des communautés plus propres partout au pays, et nous continuerons d'effectuer ces investissements essentiels à mesure que nous nous remettrons de la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau était accompagné du ministre associé des Transports (RGT) de l'Ontario, Stan Cho, et de la mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, pour annoncer un investissement conjoint de plus de 675 millions de dollars à l'appui de trois nouveaux projets qui contribueront à améliorer le transport en commun à Mississauga.

Cet investissement permettra :

d'acheter 358 nouveaux autobus hybrides dans le cadre du programme de remplacement des autobus de Mississauga , afin de remplacer les véhicules diesel existants, de réduire la pollution et d'améliorer la qualité et la fiabilité du transport en commun à Mississauga ;

, afin de remplacer les véhicules diesel existants, de réduire la pollution et d'améliorer la qualité et la fiabilité du transport en commun à ; de concevoir et d'aménager un nouveau corridor de transport rapide par autobus le long de la rue Dundas , de la promenade de la Confédération jusqu'au ruisseau Etobicoke , afin d'accroître l'accès à l'infrastructure de transport public et actif de Mississauga ;

, de la promenade de la Confédération jusqu'au ruisseau , afin d'accroître l'accès à l'infrastructure de transport public et actif de ; d'améliorer les corridors d'autobus actuels à Mississauga , notamment en construisant des voies prioritaires réservées aux autobus aux intersections afin de réduire la circulation et la durée des déplacements.

Ces projets aideront les habitants de Mississauga à se déplacer de manière plus efficace et plus rapide et contribueront à réduire la pollution atmosphérique et à contrer les changements climatiques.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a appuyé plus de 1 300 projets de transport en commun partout au Canada, dont plus de 800 projets rien qu'en Ontario. À mesure que nous nous remettrons de la pandémie de COVID-19, le Canada continuera d'investir dans des infrastructures de transport en commun modernes, efficaces et propres afin de bâtir des communautés plus saines et de créer de bons emplois pour la classe moyenne dans tout le pays.

« Les investissements annoncés aujourd'hui feront de Mississauga un endroit encore plus agréable où vivre et travailler en offrant aux Canadiens des moyens plus propres, plus rapides et plus abordables de se rendre là où ils doivent aller. L'amélioration du transport en commun partout au pays contribue à rendre nos communautés plus saines, à contrer les changements climatiques et à créer de bons emplois pour la classe moyenne. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Depuis le début, nous bâtissons un meilleur réseau de transport en commun pour les gens de partout en Ontario. En travaillant avec tous les ordres de gouvernement, nous avons pu mener à bien des projets d'infrastructure transformateurs et durables qui vont améliorer la vie des gens. Grâce à ces projets à Mississauga, les usagers de la route pourront se rendre plus facilement du point A au point B et, ainsi, ils auront plus de temps à passer auprès de leur famille, de leurs amis et de leurs proches. »

-- Stan Cho, ministre associé des Transports de l'Ontario (RGT)

« Mississauga est une ville en pleine croissance où les résidents ont accès à divers modes de transport pour se rendre à leur destination. Les investissements dans le transport en commun et le transport actif que notre gouvernement effectue avec ses partenaires provinciaux et municipaux feront en sorte que le réseau local puisse suivre le rythme de la croissance. Que les Canadiens utilisent le transport en commun une fois de temps en temps ou tous les jours, notre gouvernement veillera à ce qu'ils disposent de moyens plus écologiques, plus accessibles et plus efficaces de se rendre là où ils doivent aller. »

-- L'hon. Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Offrir aux Canadiens un réseau de transport en commun fiable est essentiel pour assurer la prospérité économique du Canada. Les investissements annoncés aujourd'hui transformeront notre communauté à Mississauga. Ensemble, nous construisons les communautés durables de demain. »

-- L'hon. Omar Alghabra, ministre des Transports

« C'est un grand jour pour Mississauga, et je tiens à remercier sincèrement le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario d'investir dans Mississauga, nos résidents et notre avenir. Ces investissements permettront de renforcer considérablement notre réseau de transport en commun local, en plus de nous aider à atteindre nos objectifs climatiques. Le financement de la construction d'un corridor de transport rapide par autobus le long de la rue Dundas, en particulier, permettra aux résidents de se rendre plus facilement à Mississauga et d'en sortir. Ce corridor sera également essentiel à la croissance et à la relance économiques de la région. Le service rapide par bus de Dundas contribuera à renforcer nos connexions reliant l'est à l'ouest, ce qui aura pour effet de réduire la durée des déplacements et d'améliorer l'accès des gens à des possibilités d'emploi et celui des entreprises à des clients. »

-- Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga

L'ajout du corridor de transport rapide par autobus le long de la rue Dundas permettra aux navetteurs de gagner entre 6 et 17 minutes par trajet.

Le gouvernement du Canada investit plus de 271 millions de dollars pour soutenir ces trois projets au titre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l' Ontario s'élève à plus de 225 millions de dollars, et celle de la Ville de Mississauga , à plus de 180 millions de dollars.

s'élève à plus de 225 millions de dollars, et celle de la Ville de , à plus de 180 millions de dollars. Dans le cadre du Plan Investir dans le Canada, le volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada offre aux provinces, aux territoires et aux municipalités un financement pour la construction, l'élargissement, l'amélioration et la remise en état des infrastructures de transport en commun ainsi que pour des projets de transport actif.

