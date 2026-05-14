RBH demande de nouvelles règles qui permettent une information claire et une meilleure disponibilité d'options sans fumée

CALGARY, AB, le 14 mai 2026 /CNW/ - Les acheteurs de Calgary remarqueront un changement aujourd'hui à Tobacco Town, 12100 Macleod Trail SE, unité 123 : le détaillant retirera les cigarettes de ses tablettes pendant une demi-journée et ne proposera que des produits sans fumée, y compris des dispositifs de tabac chauffé, dans le cadre du défi Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) qui vise à sensibiliser les fumeurs adultes aux solutions de rechange sans fumée.

Le défi d'une demi-journée fait de Tobacco Town le dernier d'une série de détaillants canadiens à retirer temporairement les cigarettes des tablettes pour encourager la discussion sur les solutions de rechange sans tabac. D'autres détaillants du Canada devraient se joindre à l'effort au cours des prochains mois.

Bien que des millions de Canadiens fument encore la cigarette, les règles actuelles peuvent faire en sorte qu'il soit plus difficile pour les fumeurs adultes d'accéder à l'information dont ils ont besoin pour décider si des solutions de rechange sans tabac sont appropriées pour eux. RBH cite des exemples réels au Japon et en Suède, où un accès accru à l'information sur les options sans tabac coïncidait avec une baisse du taux de tabagisme.

Exemples du Canada par rapport à d'autres exemples dans le monde

Canada : Environ 11 % des adultes canadiens fument actuellement des cigarettes, et les données récentes suggèrent que la prévalence du tabagisme a atteint un plateau après les baisses antérieures. Les produits du tabac chauffés doivent être présentés dans un emballage neutre et normalisé, et sont soumis à des limites strictes en matière d'information sur les produits et de visibilité au détail. La vente de sachets de nicotine est limitée à une vente derrière le comptoir dans les pharmacies et non dans les dépanneurs où les cigarettes sont principalement vendues, ce qui limite la visibilité et l'accès à l'information pour les fumeurs adultes.

Japon : Des recherches évaluées par des pairs indiquent que l'introduction et l'expansion de produits du tabac chauffés ont coïncidé avec une baisse marquée des ventes de cigarettes et de la prévalence du tabagisme, en particulier après leur introduction en 2015 (association).

Suède : La prévalence quotidienne du tabagisme est d'environ 5 %, l'une des plus faibles en Europe. Cela s'est produit parallèlement à l'utilisation généralisée de produits de nicotine orale par les adultes, y compris le snus.

Citations

« Aujourd'hui, des limites strictes sur la communication des produits et la visibilité de la vente au détail peuvent faire en sorte qu'il soit inutilement difficile pour les Canadiens qui fument d'apprendre comment les solutions de rechange sans fumée diffèrent des cigarettes. Nous demandons des règles qui favorisent la santé publique en veillant à ce que les fumeurs adultes puissent accéder à des renseignements exacts. » -- Milena Trentadue, directrice générale, Rothmans, Benson & Hedges Inc.

« Les produits du tabac chauffés et les sachets de nicotine peuvent aider à accélérer les progrès du Canada vers un avenir sans cigarettes. « Les fumeurs adultes méritent des renseignements clairs et factuels sur les options qui s'offrent à eux afin qu'ils puissent faire des choix éclairés. » -- Kory McDonald, directeur, Affaires de la société, Rothmans, Benson & Hedges Inc.

« Cette demi-journée vise à amorcer une vraie conversation. Si quelqu'un cherche des cigarettes, nous voulons qu'il sache qu'il existe des solutions de rechange sans fumée sur lesquelles il peut se renseigner, et qu'il devrait être en mesure d'obtenir des renseignements simples au point de vente. Lorsque les fumeurs adultes peuvent comparer les options, ils sont mieux placés pour s'éloigner des cigarettes. » -- Jo Calliou, gestionnaire, Tobacco Town

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés de fabrication de produits du tabac et de nicotine au Canada et s'efforce d'offrir un avenir sans fumée. RBH s'engage à soutenir la durabilité et à créer un impact positif sur les collectivités, l'économie et l'environnement. RBH emploie actuellement près de 800 personnes à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec.

Pour en savoir plus sur l'entreprise, rendez-vous sur le site https://www.rbhinc.ca/. Restez au fait de la transformation de RBH en nous suivant sur Twitter et LinkedIn.

SOURCE Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Demandes de renseignements des médias : Brayden Akers, gestionnaire, Relations avec les médias et gestion des enjeux, Rothmans, Benson & Hedges Inc. | [email protected]