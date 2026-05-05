TORONTO, le 4 mai 2026 /CNW/ - Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une société affiliée de Philip Morris International Inc. (PMI), affirme que le gouvernement fédéral a laissé passer une occasion de 2,1 milliards de dollars dans l'Énoncé économique du printemps de la semaine dernière pour renforcer les finances publiques partout au pays en s'attaquant au marché canadien du tabac de contrebande.

La saison budgétaire 2026 a confirmé que toutes les administrations publiques du Canada font face à d'importantes pressions financières. En même temps, selon une étude menée par KPMG LLP et commandée par PMI, on estime à 2,1 milliards de dollars la perte de recettes tirées des taxes fédérales et provinciales sur le tabac en raison des produits de contrebande vendus par des organisations criminelles. Selon le directeur parlementaire du budget, le gouvernement fédéral a perçu 2,6 milliards de dollars en taxes d'accise sur le tabac, ce qui souligne l'ampleur de cette perte de revenus estimée par le rapport de KPMG pour l'exercice 2023-2024. Tous les gouvernements provinciaux, ainsi que le gouvernement fédéral, ont déposé des documents financiers en 2026 prévoyant des déficits.

Le tabac de contrebande est un problème national qui transcende les frontières provinciales et internationales. L'Agence des services frontaliers du Canada a confirmé que des réseaux criminels tentent chaque année de faire entrer de grandes quantités de tabac en contrebande au Canada. Les saisies par l'agence sont passées de 547 000 kg en 2024 à 803 000 kg en 2025. Mis à part les cigarettes, les saisies effectuées par l'agence incluent le tabac utilisé par des installations de fabrication illégales pour des produits qui alimentent le marché noir. L'Alberta a également déterminé que les activités de fabrication au Québec et en Ontario sont une source importante de tabac de contrebande dans sa province. En 2025, une importante opération menée par la Police provinciale de l'Ontario avec la police des Six Nations a entraîné la fermeture d'une usine de fabrication sur le territoire des Six Nations de la rivière Grand, ce qui a entraîné la saisie de 25 tonnes de tabac.

Une approche coordonnée et fédérative pourrait aider à résoudre le problème à de multiples points de la chaîne d'approvisionnement criminelle pour ce marché noir, y compris l'application de la loi à la frontière, la fabrication illégale et les réseaux de distribution interprovinciaux. Cette approche pourrait également soutenir le partage des pratiques exemplaires entre les provinces et veiller à ce que les organismes d'application de la loi disposent des outils et des ressources dont ils ont besoin pour relever leurs défis uniques dans leurs administrations respectives.

Le tabac de contrebande a des répercussions plus vastes que la perte de recettes fiscales. Elle a une incidence sur les résultats de santé publique, désavantage les entreprises qui exercent leurs activités légalement et contribue aux activités criminelles organisées, y compris le trafic d'armes à feu et de drogues, tout en augmentant le risque d'accès des jeunes aux cigarettes.

Citations

« La contrebande est une occasion nationale si elle est résolue, mais dans son état actuel, elle représente un problème national qui nécessite le leadership du gouvernement fédéral pour rediriger ces recettes fiscales perdues aux mains des groupes criminels là où elles doivent être, en soutien aux programmes et aux services pour les Canadiens. En prenant des mesures maintenant, pour réduire l'ampleur de ce marché illicite de plusieurs milliards de dollars, le gouvernement fédéral aiderait à réduire les emprunts, la dette à long terme et les frais d'intérêt pour lui-même et chaque province, ce qui profiterait à tous les Canadiens non seulement maintenant, mais aussi à l'avenir. »

- Milena Trentadue, directrice générale, Rothmans, Benson & Hedges Inc.

« Le leadership, la coordination et les renseignements du gouvernement fédéral pourraient aider presque tous les organismes d'application de la loi et toutes les provinces du Canada à relever les défis liés à cet enjeu national. Le partage des pratiques exemplaires, des outils et même des défis auxquels font face les provinces à un niveau officiel avec le gouvernement fédéral à la table devrait aider à lutter contre ce commerce illégal » - Danny Fournier, responsable principal, Prévention du commerce illicite, Rothmans, Benson & Hedges Inc.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges

Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés de fabrication de produits du tabac et de nicotine au Canada et s'efforce d'offrir un avenir sans fumée. RBH s'engage à soutenir la durabilité et à créer un impact positif sur les collectivités, l'économie et l'environnement. RBH emploie actuellement près de 800 personnes à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le https://www.rbhinc.ca/. Restez au fait de la transformation de RBH en nous suivant sur Twitter et LinkedIn.

SOURCE Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Demandes des médias: Brayden Akers, gestionnaire, Relations avec les médias et enjeux (Canada)