Rothmans, Benson & Hedges demande au gouvernement fédéral de faire preuve de leadership pour s'attaquer au marché illicite du Canada

TORONTO, le 23 avril 2026 /CNW/ - Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International Inc. souligne aujourd'hui la nécessité pour le gouvernement fédéral de coordonner une approche nationale visant à partager les pratiques exemplaires, l'expertise du secteur privé et les leçons apprises des organismes provinciaux d'application de la loi pour lutter contre le marché illicite canadien du tabac de contrebande d'une valeur de plusieurs milliards de dollars.

Une nouvelle étude, menée par KPMG LLP et commandée par Philip Morris International Inc., révèle que les gouvernements de partout au Canada perdent jusqu'à 2,1 G$ canadiens en recettes fiscales non perçues en raison de la présence largement répandue du tabac de contrebande. Selon la même étude, le tabac de contrebande représente une proportion de plus en plus grande de toutes les ventes de cigarettes et constitue désormais plus de 38 % du marché canadien du tabac.

De précédents rapports commandés par le Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs (CCID) et menés par Ernst & Young ont révélé que le marché du tabac de contrebande varie grandement d'une province à l'autre et pourrait être aussi important qu'une cigarette sur deux vendue en Ontario et aussi négligeable que 11 % au Québec. Cet écart reflète les différentes approches du Canada pour lutter contre le commerce illicite, les différents outils juridiques et réglementaires entre les administrations et les approches distinctes d'application de la loi.

Le programme québécois ACCES Tabac est la référence au Canada en matière de lutte contre ce marché illicite qui finance les activités criminelles organisées, y compris le trafic de drogues et d'armes à feu. La province dispose d'un modèle d'application de la loi spécialisé, de sanctions sévères et de pouvoirs d'inspection accrus pour les fonctionnaires, des outils qui en ont fait un chef de file national dans la lutte contre cette activité criminelle. D'autres provinces, comme l'Alberta et le Nouveau-Brunswick, adoptent certaines de ces pratiques exemplaires pour aider à réduire la contrebande dans leur propre province.

Qu'il s'agisse de logement, de soins de santé ou d'environnement, le gouvernement fédéral du Canada reconnaît que le leadership à l'échelle nationale peut produire de meilleurs résultats sur les enjeux qui touchent les Canadiens. Le leadership fédéral en matière de contrebande pourrait apporter la coordination et le financement pour amplifier les initiatives provinciales et contribuer au partage des meilleures pratiques partout au pays tout en réalisant de véritables progrès dans la réduction du vaste marché illégal au Canada.

La contrebande de tabac n'est pas un crime sans victimes, elle nuit à la santé publique et aux propriétaires de petites entreprises qui respectent les règles tout en compromettant la sécurité de nos collectivités. La contrebande est contrôlée par le crime organisé et finance directement ses activités, y compris le trafic d'armes à feu et de drogues, tout en augmentant le risque d'accès des jeunes aux cigarettes.

CITATIONS

« Le Canada ne peut tout simplement pas se permettre d'ignorer ce marché illicite de plusieurs milliards de dollars, qui finance des activités criminelles qui font entrer la violence, les drogues et les armes dans les collectivités d'un océan à l'autre. En combinant le leadership du gouvernement fédéral, l'expertise du secteur privé et les leçons et les pratiques exemplaires des provinces en matière d'application de la loi, le Canada peut amorcer un virage dans la lutte contre la contrebande. Grâce à l'action, au leadership et à la collaboration, nous pouvons réduire les ressources financières des organisations criminelles qui profitent de ce marché illicite, améliorer la santé publique et aider les petites entreprises qui respectent les règles. » - Milena Trentadue, directrice générale, Rothmans, Benson & Hedges Inc.

« Les recettes fiscales que perdent les gouvernements chaque année à cause de la contrebande pourraient être utilisées pour soutenir des priorités nationales importantes, y compris l'amélioration de notre système public de soins de santé et de notre système de justice pénale, ou pour aider à financer notre engagement envers l'OTAN sur le plan des dépenses de défense nationale. Rothmans, Benson & Hedges est prête à s'associer au gouvernement fédéral pour aider à coordonner et à diriger une intervention nationale, fondée sur les pratiques exemplaires, afin que chaque province et territoire dispose des outils appropriés, des ressources et des capacités d'application de la loi pour lutter contre le marché illicite qui compromet la sécurité de nos collectivités. » - Danny Fournier, responsable principal, Prévention du commerce illicite, Rothmans, Benson & Hedges Inc.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges

Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés de fabrication de produits du tabac et de nicotine au Canada et s'efforce d'offrir un avenir sans fumée. RBH s'engage à soutenir la durabilité et à créer un impact positif sur les collectivités, l'économie et l'environnement. RBH emploie actuellement près de 800 personnes à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le https://www.rbhinc.ca/. Restez au fait de la transformation de RBH en nous suivant sur Twitter et LinkedIn.

SOURCE Rothmans, Benson & Hedges Inc.

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