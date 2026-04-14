TORONTO, le 14 avril 2026 /CNW/ - Rothmans, Benson & Hedges (RBH) est fière d'avoir reçu la certification Great Place to Work™ pour la deuxième fois. Le prestigieux prix combine les commentaires des employés (recueillis dans le cadre d'un sondage mené à l'échelle de l'entreprise) à une analyse indépendante pour évaluer le rendement selon les aspects de la crédibilité, du respect, de la fierté, de l'équité et de la camaraderie.

Selon une étude de Great Place To Work®, les chercheurs d'emploi sont 4,5 fois plus susceptibles de trouver un excellent patron dans un milieu de travail certifié Great Place to Work®. De plus, les employés des milieux de travail certifiés Great Place To Work® sont 93 % plus susceptibles d'avoir hâte de se rendre au travail, et deux fois plus susceptibles d'être rémunérés équitablement, de recueillir une juste part des profits de l'entreprise et d'avoir une promotion.

Depuis 2020, RBH continue de renforcer sa position de chef de file en matière de réduction des méfaits du tabac en mettant l'accent sur la commercialisation de produits sans fumée et reconnus scientifiquement, comme les dispositifs chauffants pour le tabac, les produits de vapotage et d'autres produits novateurs qui, bien qu'ils créent une dépendance et ne sont pas sans risque, offrent aux fumeurs adultes des solutions de rechange efficaces qui peuvent être moins nocives que le tabagisme.

RBH accorde la priorité aux gens, en faisant la promotion d'initiatives axées sur les employés qui favorisent la souplesse, la croissance et le soutien concret du bien-être global et de la santé mentale des employés. Great Place To Work® est l'autorité mondiale en matière de culture en milieu de travail, d'expérience des employés et de comportements de leadership qui a fait ses preuves pour générer des revenus de premier plan, favoriser le maintien en poste des employés et accroître l'innovation.

ON RECRUTE!

Vous cherchez à faire progresser votre carrière au sein d'une entreprise déterminée à bâtir un avenir sans fumée? Visitez notre page sur les carrières à : https://www.rbhinc.ca/home/join-us

CITATIONS

« Notre équipe est au cœur de cette reconnaissance. L'engagement de ses membres et leur façon d'être solidaires chaque jour font réellement une différence. Cette certification reflète une culture fondée sur la confiance, le respect et la responsabilité commune, une culture dont nous pouvons être fiers. Elle renforce également notre position alors que nous poursuivons notre parcours vers un avenir sans fumée. » - Milena Trentadue, directrice générale, Rothmans, Benson & Hedges

« La certification Great Place to Work est une marque de reconnaissance très convoitée qui exige un dévouement constant et volontaire envers l'expérience globale des employés. Grâce à cette reconnaissance, il est évident que Rothmans, Benson & Hedges se distingue comme l'une des meilleures entreprises pour lesquelles travailler, offrant un excellent environnement de travail à ses employés. » - Sarah Lewis-Kulin, vice-présidente, Reconnaissance mondiale, Great Place To Work.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges

Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés de fabrication de produits du tabac et de nicotine au Canada et s'efforce d'offrir un avenir sans fumée. RBH s'engage à soutenir la durabilité et à créer un impact positif sur les collectivités, l'économie et l'environnement. RBH emploie actuellement près de 800 personnes à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le https://www.rbhinc.ca/. Restez au fait de la transformation de RBH en nous suivant sur Twitter et LinkedIn.

À propos de la certification Great Place to Work™

La certification Great Place to Work™ est la première reconnaissance « d'employeur de choix » que les entreprises souhaitent obtenir. Il s'agit de la seule reconnaissance fondée entièrement sur ce que les employés déclarent au sujet de leur expérience en milieu de travail, plus précisément, sur la fréquence à laquelle ils font l'expérience d'un milieu de travail digne de confiance. La certification Great Place to Work est reconnue dans le monde entier par les employés et les employeurs et constitue la référence mondiale pour identifier et reconnaître l'expérience exceptionnelle des employés. Chaque année, plus de 10 000 entreprises de 60 pays présentent une demande pour obtenir la certification Great Place to Work.

À propos de Great Place to Work®

En tant qu'autorité mondiale en matière de culture en milieu de travail, Great Place to Work® fait appel à 30 ans de recherches et de données révolutionnaires pour aider chaque emplacement à devenir un excellent milieu de travail pour tous. Sa plateforme exclusive et le modèle For AllTM aident les entreprises à évaluer l'expérience de chaque employé; les milieux de travail exemplaires obtiennent la certification Great Place to Work™ ou figurent au palmarès tant convoité des Meilleurs lieux de travailTM.

Pour en savoir plus, visitez greatplacetowork.com et suivez Great Place to Work sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Demandes de renseignements des médias : Relations avec les médias, Brayden Akers, responsable des relations avec les médias, [email protected]