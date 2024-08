ZONNIC est désormais exclusivement disponible en pharmacie en raison des nouvelles règles du gouvernement fédéral

MONTRÉAL, le 28 août 2024 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, les sachets de nicotine comme outil de cessation tabagique seront seulement disponibles dans les pharmacies du pays en raison d'un arrêté ministériel sans précédent qui cible les sachets de nicotine tout en laissant les autres produits de désaccoutumance au tabac largement disponibles.

« Aujourd'hui est un jour dévastateur pour les Canadiens qui souhaitent arrêter de fumer. Dans un abus de pouvoir extrême, le ministre de la Santé, Mark Holland, a imposé unilatéralement de nouvelles règles à notre produit de sevrage tabagique, ZONNIC, déclare Eric Gagnon, vice-président, Affaires corporatives et réglementaires d'Imperial Tobacco Canada (ITCAN). Ces règles ne s'appliquent à aucun autre produit de sevrage tabagique et le fait d'isoler ZONNIC constitue une attaque personnelle de la part du ministre Holland contre notre entreprise et ne fera qu'accroître les difficultés des fumeurs adultes à arrêter de fumer. »

Le rôle du gouvernement est de s'assurer qu'un produit est sûr et efficace, et non d'influencer le choix des consommateurs en favorisant certains produits au sein d'une catégorie. La nouvelle réglementation n'est probablement pas une surprise. L'une des principales sociétés pharmaceutiques sur le marché des thérapies de remplacement de la nicotine (TRN) a eu au moins cinq réunions avec le cabinet du ministre et Santé Canada à la suite du lancement du produit ZONNIC1. ITCAN s'est vu refuser à plusieurs reprises toute audience avec le cabinet du ministre.

De plus, une recherche sur l'opinion publique (ROP n°077-23) menée par Santé Canada en janvier 2024, et rapportée dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation accompagnant l'arrêté ministériel, a confirmé que les jeunes Canadiens connaissent un certain produit illégal bien établit en tant que marque de sachet de nicotine. Contrairement à ZONNIC, qui est la seule marque autorisée par Santé Canada, ce produit illégal n'est pas approuvé pour la vente, mais il est toujours disponible. Lorsque les participants ont été interrogés sur la publicité pour les sachets de nicotine, très peu d'entre eux ont mentionné ZONNIC. Au lieu de cela, ils ont surtout reconnu la marque illégale largement connue.

« Santé Canada est bien conscient que le marché des sachets de nicotine est déjà envahi par des vendeurs illicites. Il existe déjà de nombreuses boutiques en ligne et boutiques spécialisées qui vendent des sachets de nicotine. Ces boutiques ne disparaîtront pas avec l'arrêté ministériel. En fait, les ventes illicites continueront d'augmenter », ajoute M. Gagnon.

Le ministre a souligné à plusieurs reprises son engagement à protéger les jeunes, mais l'arrêté ministériel ne contient aucune disposition les concernant. Bien que la licence du produit ne l'exige pas, ITCAN en a fait davantage en veillant à ce que ZONNIC soit placé derrière le comptoir des détaillants et vendu après une vérification appropriée de l'âge depuis, et ce, depuis le premier jour. Il est étonnant que le ministre Holland ne fasse pas confiance aux détaillants responsables lorsqu'il s'agit de vendre des sachets de nicotine, d'autant plus qu'ils ont fait leurs preuves dans la vente d'autres produits pour adultes, tels que le tabac et l'alcool.

« Nous nous conformerons bien sûr aux nouvelles règles et avons demandé à nos partenaires dépanneurs, stations-service et épiceries de retirer notre produit ZONNIC. Nous soutiendrons nos partenaires pharmaciens avec diligence, car ils sont désormais en première ligne pour les conseils en matière de sevrage tabagique », conclu M. Gagnon.

Imperial Tobacco Canada est un chef de file des produits du tabac et de nicotine au Canada et fait partie du groupe international le plus important au monde : BAT. BAT est une société internationale de biens de consommation multicatégories qui exerce ses activités dans plus de 180 marchés. Chez BAT, notre objectif est de créer Un Avenir Meilleur en construisant un monde sans fumée.

Notre vision est celle d'un monde sans fumée fondé sur des produits sans fumée où, à terme, les cigarettes appartiendront au passé. Un monde où les fumeurs sont passés de la cigarette à des alternatives sans fumée. Un monde où les fumeurs optent pour mieux.

1 Sur la base des informations publiées par le commissaire au lobbying.

