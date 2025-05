MONTRÉAL, le 31 mai 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, Imperial Tobacco Canada (Imperial) exhorte le gouvernement, les défenseurs de la santé et l'ensemble de la population à adopter le principe de la réduction des méfaits comme stratégie clé pour faire du Canada un pays sans fumée au cours de la prochaine décennie. Malgré d'innombrables efforts en matière de santé publique, environ 11 % des adultes canadiens continuent de fumer des cigarettes - un chiffre qui n'a guère évolué ces dernières années et qui souligne la nécessité de réévaluer l'approche actuelle de la lutte antitabac et de défendre la réduction des méfaits en tant que principale mesure permettant de réduire plus rapidement le taux de tabagisme du pays.

Chez Imperial, l'objectif est clair : aider les adultes à cesser de fumer ou à passer à des solutions moins nocives. À l'instar de Santé Canada et des groupes de santé canadiens qui aspirent à un Canada sans fumée, Imperial a comme objectif de réduire le taux de tabagisme à moins de 5 % d'ici 2035. Mais pour ce faire, les fumeurs adultes ont besoin de vivre dans un monde où la réduction des méfaits est reconnue et soutenue.

« Depuis des années, la nicotine est mal comprise, et ce, en grande partie parce que son utilisation se faisait principalement sous forme de cigarettes, explique Frank Silva, président et chef de la direction d'Imperial. Il faut que les gens réalisent que la nicotine, bien qu'elle crée une dépendance, ne provoque pas de cancer et n'est pas à l'origine des maladies liées au tabagisme. En offrant aux fumeurs adultes l'accès à des substituts moins nocifs qui délivrent de la nicotine sans combustion, nous pouvons en fait réduire de manière considérable ses conséquences sur la santé de la société canadienne. »

À cette fin, et pour illustrer sa détermination à réduire le tabagisme au Canada, Imperial est devenue en 2023 la première entreprise à lancer un produit de thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) approuvé par Santé Canada sous la forme d'un sachet de nicotine, appelé ZONNIC, visant à aider les fumeurs à abandonner les cigarettes. Un produit qui, peu après son lancement, a été retiré des rayons en vertu d'un arrêté ministériel sans précédent pour être relégué derrière le comptoir des pharmacies.

« Restreindre l'accès à un outil de désaccoutumance approuvé par Santé Canada contredit le principe fondamental de la réduction des méfaits », affirme M. Silva. ZONNIC a été homologué par Santé Canada au terme d'une procédure d'approbation de trois ans et est désormais soumis à des normes plus strictes que toutes les autres TRN similaires, telles que les gommes et les pastilles. Les données probantes montrent que si l'on veut aider les fumeurs à arrêter de fumer, il faut mettre à disposition du public des solutions de rechange de désaccoutumance là où les cigarettes sont commercialisées. La discrimination de l'arrêté ministériel a engendré deux enjeux majeurs en matière de santé publique, notamment :

celui-ci a réduit le temps dont disposent les pharmaciens pour fournir des soins de première ligne à la population, et a donné lieu à la création d'un autre marché de nicotine illégal et florissant au Canada, au sein duquel des produits non réglementés et dangereux sont proposés sans aucune surveillance réglementaire ni mesure de prévention auprès des mineurs. Dans les deux cas, les progrès réalisés en matière de santé publique sont gravement compromis.

En cette Journée mondiale sans tabac, Imperial s'engage à dissiper les mythes et à démasquer la rhétorique en soulignant la valeur irréfutable des preuves fournies par les principaux organismes de santé du monde entier. « La seule façon d'aider réellement les adultes à cesser de fumer est d'adopter le principe de la réduction des méfaits et de mettre des produits approuvés tels que ZONNIC à la disposition des fumeurs là où ils se procurent leurs cigarettes », conclut M. Silva.

Des pays comme le Royaume-Uni, la Suède et le Japon, qui ont saisi cette occasion et mis en œuvre des politiques de soutien, enregistrent aujourd'hui les taux de tabagisme les plus bas de leur histoire.

Imperial soutient les efforts visant à garantir que des choix plus sûrs soient proposés à ceux qui en ont besoin. Un Canada sans fumée est possible, mais seulement si nous exploitons toute la gamme de solutions existantes.

À propos d'Imperial Tobacco

Imperial Tobacco Canada est le chef de file de l'industrie du tabac et de la nicotine au Canada et fait partie du groupe international BAT. La mission de BAT consiste à créer Un avenir meilleurMC en promouvant un monde sans fumée. Nous envisageons un avenir où les produits sans fumée remplaceront les cigarettes, encourageant ainsi les fumeurs à adopter de meilleures habitudes.

Imperial s'engage à faire progresser la réduction des méfaits du tabac grâce à la transparence, à l'innovation et à la collaboration. Parmi ces initiatives figure OmniMC, une plateforme mise au point par notre société mère BAT, visant à soutenir l'éducation et l'engagement des parties prenantes en matière de réduction des méfaits du tabac. OmniMC constitue une ressource dynamique pour ceux qui œuvrent en faveur d'un avenir sans tabac.

