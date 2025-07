MONTRÉAL, le 10 juill. 2025 /CNW/ - Malgré l'interdiction provinciale des saveurs dans les produits de vapotage, un nouveau sondage Léger révèle que les produits aromatisés demeurent largement disponibles au Québec -- et sont fortement recherchés par les vapoteurs.

Mandatée pour une seconde fois1 par Imperial Tobacco Canada (Imperial), ce sondage a été menée du 10 au 24 avril 2025 auprès de 1 005 adultes québécois âgés de 18 ans et plus, dont 500 s'identifient comme vapoteurs actuels.

Voici quelques faits saillants de l'enquête Léger :

76 % des vapoteurs adultes affirment avoir acheté au moins un produit de vapotage vendu illégalement 2 au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une hausse marquée de 8 points de pourcentage par rapport à un sondage similaire réalisé à l'automne 2024 (68 %).

affirment avoir acheté au moins un produit de vapotage vendu illégalement au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une hausse marquée de par rapport à un sondage similaire réalisé à l'automne 2024 (68 %). L'achat de produits aromatisés dans des boutiques spécialisées a également significativement augmenté, passant de 40 % en 2024 à 52 % en 2025 , en dépit de leur interdiction.

, en dépit de leur interdiction. Cette hausse coïncide avec une baisse des achats en ligne, ce qui suggère un déplacement vers des points de vente physiques.

Ces données corroborent les conclusions d'une enquête indépendante menée par le Journal de Montréal en mai 2025, qui révélait que les produits de vapotage interdits demeurent facilement accessibles sur le marché illégal.

1 À noter qu'une première mesure avait été réalisée du 10 au 15 octobre 2024 auprès de 1 002 répondants, dont 500 vapoteurs actuels. La méthodologie utilisée lors des deux enquêtes est demeurée identique afin de permettre une comparaison fiable entre les deux sondages. 2 Les produits illégaux sont: produits aromatisés autre que la saveur tabac, système fermé de plus de 2 ml ou système ouvert de plus de 30 ml

Appel à une meilleure application des lois

« Nous sommes profondément préoccupés par les risques pour la santé que posent les produits de vapotage illégaux. Le Québec ne peut pas se permettre une crise du type EVALI, qui a causé plus de 2 800 hospitalisations et 68 décès aux États-Unis. Alors que certains acteurs ne respectent pas les règles en place, notre entreprise se conforme entièrement aux lois en vigueur au Québec visant à protéger les jeunes contre le vapotage, et nous demeurons résolus à agir de manière responsable, a déclaré Éric Gagnon, vice-président, Affaires corporatives et règlementaires chez Imperial. Toutefois, pour que cette politique atteigne ses objectifs de santé publique, elle doit être accompagnée d'une application rigoureuse. Les chiffres sont clairs : le marché illégal prospère, mettant en danger les jeunes et les consommateurs, notamment parce que ces produits sont vendus sans vérification d'âge, ils échappent à tout encadrement, leur composition est inconnue et aucune norme de qualité ou de sécurité n'est respectée. »

Imperial tend la main au gouvernement ainsi qu'aux groupes de santé pour mettre un terme aux ventes illégales et protéger la santé publique. La compagnie propose cinq recommandations :

Multiplier les inspections - Il faut multiplier les inspections et émettre des sanctions plus lourdes à ceux qui enfreignent les lois. Créer un programme comme Accès-Tabac -Accès Tabac a été mis en œuvre pour réduire la vente illégale de tabac et s'est avéré efficace. Un programme similaire mais pour le vapotage permettrait aux forces de l'ordre d'agir envers les contrevenants, et pourrait facilement aider à contrôler le problème des produits de vapotage illégaux. Créer un mécanisme pour signaler les transgresseurs - Fournir aux québécoises et québécois adultes ainsi qu'aux détaillants conformes des ressources leur permettant de signaler les boutiques de vapotage qui vendent des produits de vapotage illégaux. Sensibiliser les Québécois sur les risques associés aux produits illicites de vapotage - Ces produits, non réglementés et fabriqués sans respecter les normes de qualité et de sécurité, représentent un risque important pour la santé des consommateurs. Ajouter un point de distribution contrôlé pour les produits aromatisés - Sans retirer la vente de produits de vapotage des dépanneurs et des commerces, le gouvernement pourrait envisager un modèle complémentaire, semblable à celui de la SQDC, pour offrir des produits de nicotine aromatisés dans un cadre strictement réglementé. Par ailleurs, les saveurs menthe et menthol, largement consommées par les adultes dans leur parcours d'abandon du tabac, devraient également être accessibles dans les dépanneurs. Cela permettrait de répondre à la demande tout en limitant l'expansion du marché illicite.

« Ce sondage met en lumière une réalité préoccupante : la réglementation actuelle sur le vapotage au Québec, malgré de bonnes intentions, contribue involontairement à la croissance du marché illicite. Il est encore temps d'agir et de renverser la situation, mais pour ce faire, il faut rassembler tous les acteurs concernés autour de la table, y compris l'industrie du vapotage », conclut M. Gagnon.

Pour consulter les résultats détaillés de l'enquête Léger 2024, cliquez ici

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est le chef de file de l'industrie du tabac et de la nicotine au Canada et fait partie du groupe international BAT. La mission de BAT consiste à créer Un Avenir Meilleur en promouvant un monde sans fumée. Nous envisageons un avenir où les produits sans fumée remplaceront les cigarettes, encourageant ainsi les fumeurs à adopter de meilleures habitudes.

Imperial s'engage à faire progresser la réduction des méfaits du tabac grâce à la transparence, à l'innovation et à la collaboration. Parmi ces initiatives figure OmniTM, une plateforme mise au point par notre société mère BAT, visant à soutenir l'éducation et l'engagement des parties prenantes en matière de réduction des méfaits du tabac. OmniTM constitue une ressource dynamique pour ceux qui œuvrent en faveur d'un avenir sans tabac.

À propos de Léger

Léger est la plus grande firme de sondage, de recherche marketing et analytique à propriété canadienne, avec plus de 300 employés répartis dans ses huit bureaux canadiens et américains. Léger travaille avec des clients prestigieux depuis 1986. Pour plus d'information : leger360.com

SOURCE Imperial Tobacco Canada (Français)

Pour de plus amples renseignements ou obtenir une entrevue : Dalia Esposito, Torchia Communications, 514 654-2635, [email protected]; Nancy Ibrahim, Imperial Relation Média, [email protected]