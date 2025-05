MONTRÉAL, le 26 mai 2025 /CNW/ - Imperial Tobacco Canada (Imperial) partage les préoccupations des organismes de santé publique quant à la nécessité d'intensifier les efforts pour lutter contre le vapotage chez les jeunes au Canada. Nous avons un objectif commun : protéger les jeunes tout en continuant à soutenir les fumeurs adultes dans leur démarche de cessation. Les données récentes montrent une baisse du vapotage chez les jeunes -- une tendance encourageante, mais qui nécessite des mesures supplémentaires pour être maintenue.

« Nous convenons qu'il est essentiel de mieux encadrer l'accès des jeunes aux produits de vapotage, et qu'il existe actuellement une surabondance de produits aromatisés sur le marché, a déclaré Eric Gagnon, vice-président, Affaires corporatives et réglementaires chez Imperial. Nous appuyons le projet de règlement fédéral visant à limiter les arômes aux seules saveurs de tabac, de menthol et de menthe. Nous estimons que ces options sont suffisantes pour les fumeurs adultes qui souhaitent cesser de fumer. »

Il est toutefois important que toute réglementation soit examinée d'un point de vue scientifique fondé sur des preuves ; par exemple, telle qu'elle est rédigée, la réglementation actuelle autoriserait l'utilisation de plusieurs ingrédients dont la cancérogénicité a été démontrée dans les produits de vapotage.

Imperial recommande également de restreindre la taille et le volume des dispositifs de vapotage. En effet, les produits offrant un nombre élevé de bouffées peuvent poser des risques pour la sécurité et sont souvent vendus à bas prix, ce qui les rend plus accessibles aux jeunes.

L'entreprise souligne qu'un meilleur encadrement passe aussi par une application rigoureuse des lois existantes. L'expérience récente du Québec démontre que, sans collaboration adéquate ni contrôle efficace des produits illégaux, le renforcement de la réglementation peut entraîner un déplacement des produits vers le marché noir. Nous appelons les gouvernements et les groupes de santé à appuyer un plan national d'application de la loi, afin d'éliminer les produits illégaux des points de vente et de remédier aux lacunes en matière de conformité sur les plateformes en ligne.

Par ailleurs, le gouvernement devrait permettre la diffusion d'informations factuelles aux fumeurs adultes concernant les avantages relatifs du vapotage par rapport au tabagisme. Cette sensibilisation est cruciale pour réduire les taux de tabagisme à l'échelle nationale. Aujourd'hui, une majorité de fumeurs croient encore, à tort, que le vapotage est aussi nocif que la cigarette, ce qui va à l'encontre des conclusions de plusieurs organismes de santé crédibles, dont Santé Canada.

« Imperial est prête à collaborer avec les groupes de santé publique et la nouvelle ministre fédérale de la Santé, Marjorie Michel, afin d'adopter une approche équilibrée et fondée sur des données probantes -- une approche qui protège les jeunes, soutient les fumeurs adultes dans leur transition et assure le respect de la réglementation », a conclu M. Gagnon.

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est le chef de file de l'industrie du tabac et de la nicotine au Canada et fait partie du groupe international BAT. La mission de BAT consiste à créer Un avenir meilleurMC en promouvant un monde sans fumée. Nous envisageons un avenir où les produits sans fumée remplaceront les cigarettes, encourageant ainsi les fumeurs à adopter de meilleures habitudes.

SOURCE Imperial Tobacco Canada (Français)

Pour de plus amples renseignements ou obtenir un entretien, veuillez vous adresser à : Dalia Esposito, Torchia Communications, 514 654-2635, [email protected]