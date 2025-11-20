Cette nouvelle émission de timbres, la deuxième d'une série en deux volets, présente des œuvres originales de six bédéistes parmi les plus célèbres.

MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Postes Canada est ravie de dévoiler la deuxième émission de timbres de sa série en deux parties qui rend hommage à des artistes de romans graphiques parmi les plus populaires au Canada. Le jeu de six timbres met en valeur l'œuvre et la contribution culturelle de Kate Beaton, Jimmy Beaulieu, Guy Delisle, Julie Doucet, Bryan Lee O'Malley et Michael Nicoll Yahgulanaas, dont l'art incarne la créativité et l'originalité du roman graphique.

Postes Canada (Groupe CNW/Postes Canada)

Les romans graphiques, qui peuvent comprendre des anthologies, des mémoires et d'autres œuvres, intègrent de façon créative l'art et les mots. En réussissant à toucher le grand public, cette forme d'art narratif a rapidement gagné en popularité au cours des 50 dernières années. Mondialement célèbres pour leurs réalisations, les six artistes de romans graphiques qui figurent sur ces timbres s'ajoutent à la longue lignée d'artistes et de conteuses et conteurs du pays à qui Postes Canada rend hommage.

L'émission de timbres met en vedette six artistes d'influence :

Kate Beaton est la créatrice de l'ouvrage autobiographique Ducks: Two Years in the Oil Sands ( Environnement toxique ), qui illustre son expérience de travail dans la région des sables bitumineux du nord de l'Alberta et qui, en 2023, est devenu le premier roman graphique à remporter le prestigieux concours Canada Reads de CBC.

est la créatrice de l'ouvrage autobiographique ( ), qui illustre son expérience de travail dans la région des sables bitumineux du nord de l'Alberta et qui, en 2023, est devenu le premier roman graphique à remporter le prestigieux concours de CBC. Jimmy Beaulieu est une personnalité importante du milieu francophone de la bande dessinée. Il est l'auteur de plusieurs œuvres, dont Non-aventures : planches à la première personne (2013), un recueil d'anecdotes et de réflexions sur son train-train quotidien à Montréal.

est une personnalité importante du milieu francophone de la bande dessinée. Il est l'auteur de plusieurs œuvres, dont (2013), un recueil d'anecdotes et de réflexions sur son train-train quotidien à Montréal. Guy Delisle raconte, avec des traits simples et une plume franche et minimaliste, ses longs voyages dans des endroits comme la Corée du Nord et la Birmanie, ainsi que dans certaines régions de la Palestine, de la Cisjordanie et d'Israël, ayant inspiré l'œuvre primée Chroniques de Jérusalem .

raconte, avec des traits simples et une plume franche et minimaliste, ses longs voyages dans des endroits comme la Corée du Nord et la Birmanie, ainsi que dans certaines régions de la Palestine, de la Cisjordanie et d'Israël, ayant inspiré l'œuvre primée . Julie Doucet est intronisée au Temple de la renommée de la bande dessinée canadienne lors des prix Joe-Shuster et a reçu le Grand Prix pour l'ensemble de sa carrière au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, la plus prestigieuse récompense du monde de la bande dessinée. Ses œuvres autobiographiques comprennent Journal .

est intronisée au Temple de la renommée de la bande dessinée canadienne lors des prix Joe-Shuster et a reçu le Grand Prix pour l'ensemble de sa carrière au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, la plus prestigieuse récompense du monde de la bande dessinée. Ses œuvres autobiographiques comprennent Bryan Lee O'Malley est l'auteur et l'illustrateur de la populaire série de romans graphiques Scott Pilgrim , qui a connu un succès culte et qui a été adaptée au cinéma, en jeu vidéo et en série de dessins animés.

est l'auteur et l'illustrateur de la populaire série de romans graphiques , qui a connu un succès culte et qui a été adaptée au cinéma, en jeu vidéo et en série de dessins animés. Michael Nicoll Yahgulanaas est un artiste visuel multimédia qui a créé son propre style d'illustration en combinant techniques de pinceaux asiatiques et iconographie autochtone du nord-est du Pacifique. Il utilise ce style unique dans son roman graphique de 2009, Red: A Haida Manga (Red : un manga haïda, 2020).

À propos de l'émission de timbres

Les timbres ont été créés grâce à une collaboration entre les artistes de romans graphiques, Postes Canada et Subplot Design Inc. Les dessins originaux, créés exclusivement pour cette émission de timbres, montrent le personnage principal de l'une des œuvres les plus célèbres de chaque bédéiste en train de lire le roman dont il est la vedette. Imprimée par Lowe-Martin, l'émission comprend un carnet de 12 timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur (deux pour chaque artiste) et six plis Premier Jour officiels, un pour chaque artiste.

Les timbres et les articles de collection sont en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

