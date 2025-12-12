Postes Canada saisit l'esprit du pays à travers les personnes, les événements et les histoires dont parlent ses prochaines émissions de timbres.

OTTAWA, ON, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Postes Canada a dévoilé son programme de timbres-poste de 2026 qui inclura des personnes, des moments marquants et des événements culturels qui aident à définir l'identité canadienne.

En voici les points saillants :

Le timbre annuel du Mois de l'histoire des Noirs saluera la carrière et les réalisations de pionniers et pionnières du hip-hop canadien.

Des timbres illustreront par des scènes colorées le temps des sucres et la cabane à sucre, des traditions inscrites au patrimoine immatériel du Québec.

La très populaire émission de timbres sur les Lieux de la Fierté sera de retour, nous rappelant les événements et endroits importants au Canada pour lesquels la communauté 2ELGBTQIA+ s'est battue.

Un nouveau timbre commémoratif soulignera le 100 e anniversaire de la Légion royale canadienne, connue pour sa Campagne nationale du Coquelicot et ses quelque 1 350 filiales qui servent de carrefours communautaires à l'échelle du pays.

anniversaire de la Légion royale canadienne, connue pour sa Campagne nationale du Coquelicot et ses quelque 1 350 filiales qui servent de carrefours communautaires à l'échelle du pays. Des timbres jetteront un regard fascinant sur quatre espèces de loups que l'on retrouve au Canada.

Un nouveau timbre sensibilisera la population canadienne à la demande croissante pour les dons de sang et l'encouragera à se retrousser les manches.

Un trio de citrouilles illuminées donnera le coup d'envoi à l'effrayante saison d'octobre.

La liste des nouveaux timbres comprend également la suite de plusieurs séries annuelles populaires, revampées pour 2026 :

De nouveaux timbres sur la vérité et la réconciliation en commémoration de la Journée du chandail orange.

Les délicates fleurs de cerisiers ornementaux pour la série annuelle sur les fleurs.

Un timbre philanthropique pour la Fondation communautaire de Postes Canada dont l'objectif est d'offrir un avenir meilleur aux enfants et aux jeunes du pays.

Pour le jour du Souvenir, un timbre commémoratif au sujet du service des Canadiens d'origine chinoise envoyés en mission secrète derrière les lignes japonaises en Asie.

Des vignettes uniques pour célébrer l'Aïd, Diwali, Hanoukka et Noël.

Individuellement, chaque timbre raconte une riche histoire. Ensemble, ils brossent le tableau de ce qui rend le Canada unique. Le Comité consultatif sur les timbres-poste, qui travaille de façon indépendante, recommande les sujets du programme annuel, en s'appuyant sur la contribution réfléchie de groupes et de particuliers pour choisir des histoires et des thèmes importants qui reflètent les valeurs de la population canadienne.

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias, 613-734-8888, [email protected]