Les pertes d'exploitation de la Société durant les neuf premiers mois de 2025 dépassent 1 milliard de dollars, le conflit de travail poussant les clients vers la concurrence.

OTTAWA, ON, le 21 nov. 2025 /CNW/ - La situation financière de Postes Canada a continué de se détériorer au troisième trimestre de 2025, la Société ayant enregistré une perte avant impôt de 541 millions de dollars. Il s'agit de la perte trimestrielle la plus importante de son histoire. Les grèves et l'incertitude qui perdurent ont continué d'inciter la clientèle à confier ses livraisons à la concurrence, ce qui a entraîné une baisse des revenus du secteur Colis d'environ 40 %1.

L'entreprise fait face à la situation financière la plus difficile de son histoire. Cette perte avant impôt de 541 millions de dollars au troisième trimestre dépasse de 226 millions de dollars celle de 315 millions de dollars constatée à la même période un an plus tôt. Pour les neuf premiers mois de 2025, Postes Canada a inscrit une perte avant impôt de 989 millions de dollars, par rapport à une perte avant impôt de 345 millions de dollars pour la période correspondante de 2024. Presque toutes les pertes depuis le début de l'exercice ont été subies aux deuxième et troisième trimestres, ce qui témoigne de l'effet majeur du conflit de travail sur l'entreprise. Le cumul annuel des neuf premiers mois semble indiquer que l'entreprise enregistrera en 2025 la perte la plus lourde de son histoire, et de loin.

La grève et le climat d'incertitude font pencher la balance

Au troisième trimestre et dans les neuf premiers mois de l'année, Postes Canada a poursuivi ses activités sans conclure de nouvelles conventions collectives avec son principal syndicat, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP). Les mouvements de grève du STTP et l'incertitude entourant les interruptions de service ont continué d'avoir une incidence négative sur les revenus des secteurs Colis et Marketing direct. Les revenus du secteur Courrier transactionnel ont augmenté en raison de la hausse du prix des timbres, ainsi que de l'augmentation du volume liée aux envois électoraux et à la reprise du service Poste-lettresMC à la suite de la grève nationale au quatrième trimestre de 2024. Au troisième trimestre et dans les neuf premiers mois de 2025 respectivement, les revenus de Postes Canada ont diminué de 283 millions de dollars, soit 18,0 %, et de 386 millions de dollars, soit 6,8 %, par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent.

Perte d'exploitation

Postes Canada a enregistré une perte d'exploitation de 535 millions de dollars au troisième trimestre, contre une perte d'exploitation de 313 millions de dollars à la même période de l'exercice précédent, ce qui correspond à un écart de 222 millions de dollars. Pour les neuf premiers mois de 2025, la perte d'exploitation atteint 1,042 milliard de dollars, contre 803 millions de dollars à la même période de 2024. Pour les périodes de comparaison, la perte d'exploitation exclut tout revenu tiré des cessions du Groupe SCI inc. et d'Innovapost Inc. en 2024. Depuis 2018, le secteur Postes Canada a enregistré des pertes d'exploitation cumulatives de plus de 5,5 milliards de dollars.

Injections de fonds pour soutenir les activités

Au début de 2025, le gouvernement fédéral a annoncé un financement allant jusqu'à 1,034 milliard de dollars pour Postes Canada durant l'exercice financier de 2025-2026. Les injections de fonds servent à couvrir les dépenses d'exploitation qui ne peuvent pas être soutenues par les revenus projetés de l'entreprise. Au troisième trimestre, Postes Canada a commencé à recevoir ces injections de fonds publics totalisant jusqu'à présent 755 millions de dollars. Bien que le financement de 1,034 milliard de dollars vise à permettre à Postes Canada de poursuivre ses activités au cours de l'exercice du gouvernement du Canada se terminant le 31 mars 2026, la Société s'attend à l'utiliser entièrement d'ici le 31 décembre 2025 en raison de l'incertitude persistante liée au conflit de travail et de ses répercussions sur les revenus. Postes Canada devra donc accéder à des facilités de financement à court terme pour maintenir la solvabilité et soutenir ses activités au cours des 12 prochains mois.

Transformation et modernisation du service postal

Le gouvernement a émis des directives et levé d'anciennes restrictions, ce qui permet maintenant à Postes Canada de lancer sa transformation pour moderniser le service postal, tracer la voie vers la rentabilité et mieux servir la population et les entreprises canadiennes. La transformation comprendra ce qui suit :

Modification des normes de livraison de la poste-lettres afin d'offrir plus de flexibilité et de refléter les attentes modernes de la population canadienne;

Conversion aux boîtes postales communautaires des ménages qui reçoivent encore la livraison à la porte, avec investissement dans le Programme de mesures d'adaptation pour la livraison;

Modernisation du réseau national de bureaux de poste pour mieux tenir compte du lieu de résidence des gens, et de leur façon de magasiner et d'utiliser les services postaux;

Révision du processus d'augmentation des tarifs réglementés des timbres-poste afin de le rendre plus simple et plus rapide, conformément aux recommandations de la Commission d'enquête sur les relations de travail.

Grâce à ces changements importants, les services postaux pourront demeurer fiables, abordables et universels pour l'ensemble de la population et des entreprises canadiennes, et la Société économisera des centaines de millions de dollars par année. Le gouvernement du Canada a indiqué que la transformation est nécessaire pour assurer la survie de Postes Canada, et que les injections de fonds publics à répétition ne sont pas une solution à long terme.

Charges d'exploitation

Au troisième trimestre et dans les neuf premiers mois de 2025, les charges d'exploitation totales ont diminué de 3,3 % et de 1,5 %, respectivement, par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Dans les deux périodes, la baisse des volumes de colis a entraîné une baisse des coûts de transport, tandis que les investissements autres qu'en capital ont diminué. Malgré certaines économies sur les coûts de main-d'œuvre découlant de la baisse des volumes de colis, les coûts globaux de main-d'œuvre ont augmenté par rapport aux périodes de l'année précédente en raison des hausses salariales et d'une structure organisationnelle inefficace.

Colis

Au troisième trimestre de 2025, les revenus du secteur Colis ont connu une baisse de 297 millions de dollars, ou 39,8 %, et les volumes ont diminué de 27 millions d'articles, ou 42,5 %, comparativement à la même période en 2024. Dans les neuf premiers mois de l'année, les revenus du secteur Colis ont diminué de 779 millions de dollars, soit 33,0 %, et les volumes ont diminué de 70 millions d'articles, soit 34,8 %, par rapport à la même période de 2024. Pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l'année, les revenus ont chuté considérablement, car les activités de grève et l'incertitude entourant les interruptions de service ont poussé la clientèle à se tourner vers d'autres entreprises flexibles pouvant offrir des livraisons fiables.

Courrier transactionnel

Au troisième trimestre, les revenus du secteur d'activité Courrier transactionnel ont connu une hausse de 59 millions de dollars, ou 11,3 %, alors que les volumes ont diminué de 34 millions d'articles, ou 7,1 %, par rapport à la même période l'année précédente. Pour les neuf premiers mois de 2025, les revenus de ce secteur ont grimpé de 435 millions de dollars, soit 26,2 %, et les volumes ont augmenté de 19 millions d'articles, soit 2,3 %, par rapport à la même période en 2024. Bien que le secteur d'activité continue de connaître un déclin à long terme, il a profité de l'augmentation des tarifs d'affranchissement en janvier 2025 et de la hausse du volume du service Poste-lettres en raison des envois électoraux et de la reprise des activités à la suite de la grève nationale du quatrième trimestre de 2024.

Marketing direct

Au troisième trimestre, les revenus du Marketing direct ont baissé de 46 millions de dollars, soit 18,5 %, et les volumes ont chuté de 334 millions d'articles, soit 30,0 %, par rapport au troisième trimestre de 2024. Pour les neuf premiers mois de l'année, les revenus ont diminué de 58 millions de dollars, soit 6,8 %, et les volumes ont reculé de 440 millions d'articles, soit 12,1 %, par rapport à la même période de l'année précédente. L'incertitude dans les relations de travail a eu une incidence sur ce secteur d'activité, car les clients ont cherché à éviter que des envois à délai convenu soient coincés dans le réseau postal. La décision du STTP d'interdire la livraison du service Courrier de quartier de Postes CanadaMC en septembre 2025 a également eu une incidence négative sur des milliers d'entreprises et organismes de bienfaisance canadiens qui envoient par la poste des renseignements et des offres à leur clientèle.

Groupe d'entreprises2

Pour le troisième trimestre de 2025, le Groupe d'entreprises de Postes Canada a enregistré une perte avant impôt de 481 millions de dollars, comparativement à 252 millions de dollars pour la même période un an plus tôt. Purolator a enregistré un bénéfice avant impôt de 59 millions de dollars au troisième trimestre, contre 62 millions de dollars à la même période en 2024.

Durant les neuf premiers mois de l'année, le Groupe d'entreprises de Postes Canada a enregistré une perte avant impôt de 908 millions de dollars, comparativement à 281 millions de dollars pour la même période l'année précédente. Purolator a enregistré un bénéfice avant impôt de 160 millions de dollars depuis le début de 2025, contre 182 millions de dollars à la même période en 2024.

Les cessions de SCI et d'Innovaposte en 2024, ainsi que l'acquisition de Livingston International par Purolator au premier trimestre de 2025, affectent les comparaisons d'un exercice à l'autre pour le Groupe d'entreprises.

Contexte

Les activités du Groupe d'entreprises de Postes Canada ont historiquement été financées par les revenus générés par la vente de ses produits et services. Au troisième trimestre, en raison de la détérioration de sa situation financière, le secteur Postes Canada a commencé à recevoir des injections de fonds du gouvernement fédéral pour prévenir l'insolvabilité.

1. Tous les pourcentages dans le présent communiqué sont calculés en fonction de valeurs arrondies au millier près. Les pourcentages sont également rajustés pour tenir compte des différences relatives aux jours ouvrables et aux jours payés entre les périodes de comparaison. Le troisième trimestre de 2025 comptait le même nombre de jours ouvrables et de jours payés que la période correspondante de l'année précédente. Pendant les neuf premiers mois de l'exercice 2025, il y a eu deux jours ouvrables de moins et deux jours payés de moins que dans la période correspondante de 2024. Un nombre de jours ouvrables ou de jours payés plus bas entraîne généralement une baisse des revenus, du volume et des coûts. Les jours ne sont pas rajustés en cas d'arrêt de travail. 2. Le Groupe d'entreprises de Postes Canada est composé du secteur de base Postes Canada et de sa filiale en propriété non exclusive, Les Investissements Purolator Ltée.

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes.

