WINNIPEG, MB, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Les communautés et les lieux de travail du Manitoba sont confrontés à une demande croissante de secouristes qualifiés lors d'événements extrêmes et de grands rassemblements. L'augmentation des capacités de formation et de soutien aux bénévoles permet de répondre à ces besoins croissants.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et député de Mont-Royal, Québec, a annoncé un investissement fédéral pour agrandir les installations de formation et de service de l'Ambulance Saint-Jean (ASJ) au Manitoba.

L'investissement de PrairiesCan permettra à l'Ambulance Saint-Jean d'agrandir ses installations de Winnipeg d'environ 3 000 pieds carrés, en ajoutant une cinquième salle de classe, une nouvelle salle de conférence et un espace de formation polyvalent, des espaces de travail supplémentaires et des installations de stockage améliorées. L'agrandissement des installations permettra à l'Ambulance Saint-Jean d'offrir davantage de cours, de réduire les listes d'attente, de former davantage de secouristes pour les lieux de travail du Manitoba et de préparer des bénévoles supplémentaires pour soutenir les événements communautaires, y compris les rassemblements à grande échelle tels que la Coupe Grey, que Winnipeg a accueillie en novembre 2025. Ce qui représente un investissement fédéral total de 400 000 dollars dans le cadre du programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC).

Ce financement permettra aux entreprises, aux organismes communautaires et aux résidents du Manitoba d'avoir un meilleur accès à la formation et aux ressources nécessaires pour intervenir efficacement en cas d'urgence, réduire les perturbations et améliorer la sécurité et la résilience de la communauté.

« Notre gouvernement reconnaît la nécessité d'investir dans des organismes tels que l'Ambulance Saint-Jean. Grâce à cet investissement, celles-ci seront en mesure d'accroître leur capacité à offrir des programmes de formation en secourisme et d'intervention d'urgence, tout en renforçant la préparation aux situations d'urgence, en aidant les entreprises locales à répondre aux besoins en matière de santé et de sécurité, en dotant davantage de Manitobains de compétences qui permettent de protéger des vies et en contribuant à la résilience des communautés. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« L'élargissement de la capacité de formation de l'Ambulance Saint-Jean permettra à un plus grand nombre de Manitobains d'acquérir les compétences nécessaires pour intervenir de façon sécuritaire et efficace en cas d'urgence. Cet investissement renforce la réceptivité des communautés et appuie les organismes essentiels qui assurent la sécurité de la population. »

-Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et député de Mont-Royal, Québec

« Cet investissement renforce la capacité d'intervention du Manitoba lorsque cela est le plus important, a déclaré Glen Simard, ministre des Relations avec les municipalités et le Nord. « En élargissant les possibilités de formation et le soutien aux bénévoles, nous veillons à ce que les collectivités de la province aient les compétences et les ressources nécessaires pour agir rapidement lors d'urgences et d'événements de grande envergure. Ce partenariat avec PrairiesCan et l'Ambulance Saint-Jean permet de bâtir un système plus fiable et de veiller à la sécurité des Manitobains. »

-L'honorable Glen Simard, ministre des Relations avec les municipalités et le Nord

« L'Ambulance Saint-Jean joue un rôle essentiel pour veiller à la sécurité de notre communauté, et je suis reconnaissant de cet investissement fédéral dans sa nouvelle installation de formation. J'ai appuyé ce projet lorsque je siégeais au Conseil et je continue de l'appuyer en tant que maire de Winnipeg, car le renforcement des capacités d'organismes comme l'Ambulance Saint-Jean renforce notre communauté. »

-Maire Scott Gillingham, ville de Winnipeg

L'ASJ forme les Manitobains aux premiers soins, aux premiers soins en santé mentale, à la sécurité au travail et aux interventions médicales bénévoles.

Cette expansion aidera l'ASJ à préparer davantage de bénévoles à soutenir les grands événements publics et à venir en aide aux personnes lors de conditions météorologiques extrêmes et d'incendies de forêt.

PrairiesCan met en œuvre le programme DEDC dans les provinces des Prairies afin de renforcer la croissance économique inclusive et d'aider les communautés de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba à participer pleinement aux possibilités économiques et à en tirer profit.

L'Ambulance Saint-Jean (ASJ) est au service des Manitobains depuis plus de 100 ans. Elle offre des formations en secourisme, des services médicaux bénévoles et des programmes de sécurité au travail qui renforcent les communautés et l'économie. Son établissement de Winnipeg, agrandi en 2021, fonctionne à pleine capacité avec seulement quatre salles de classe, ce qui limite la capacité de l'ASJ à former davantage de Manitobains, à soutenir les entreprises et à atteindre les communautés mal desservies.

Le Manitoba est confronté à des besoins croissants en matière de préparation aux situations d'urgence et de formation à la sécurité au travail en raison du renforcement des exigences en matière de santé et de sécurité au travail, des phénomènes météorologiques extrêmes et autres situations d'urgence, des événements communautaires et autres événements de grande envergure nécessitant des intervenants certifiés.

Cet investissement de PrairiesCan dans le cadre du programme de Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) soutiendra la troisième et dernière phase de l'agrandissement de l'ASJ, qui ajoutera environ 3 000 pieds carrés d'espace supplémentaire, notamment :

une cinquième salle de classe;

des salles de formation et de réunion polyvalentes;

des espaces de travail pour les nouvelles recrues;

un espace de rangement amélioré.

Le projet est conçu pour minimiser les perturbations, permettant ainsi la poursuite des programmes actuels pendant les travaux.

L'agrandissement de ces installations positionne l'ASJ comme un partenaire clé dans la préparation aux situations d'urgence au Manitoba et renforce la capacité de la province à répondre aux besoins changeants en matière de sécurité publique et de sécurité au travail. En formant davantage de Manitobains aux techniques de sauvetage et de gestion des urgences, l'ASJ contribue à réduire les perturbations dans les communautés et les entreprises en cas de crise, en minimisant les blessures, en protégeant le personnel et en renforçant la résilience globale du Manitoba.

