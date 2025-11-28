Le gouvernement fédéral s'associe à la Nation métisse de la rivière Rouge, aux Premières Nations et aux Manitobains du Nord pour renforcer les capacités et créer de nouvelles possibilités économiques

WINNIPEG, MB, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Le Manitoba possède les ressources et les talents nécessaires pour prospérer, mais pour libérer son potentiel, il faut établir des partenariats avec la Nation métisse de la rivière Rouge, les Premières Nations et les administrations locales afin que chaque communauté puisse tracer sa propre voie vers le succès.

Le gouvernement du Canada investit dans des initiatives de la Nation métisse de la rivière Rouge et des Premières Nations visant à renforcer les capacités et à stimuler la croissance économique au Manitoba (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé un investissement fédéral de plus de 540 000 $ pour soutenir trois projets.

Cet investissement permettra aux gouvernements métis et des Premières Nations de la rivière Rouge ainsi qu'aux communautés locales de tirer parti de leurs forces uniques pour renforcer les capacités, renforcer la résilience et stimuler une croissance économique percutante.

Les projets qui bénéficient du soutien sont :

La Fédération des Métis du Manitoba qui va soutenir la formation, le perfectionnement des compétences, et les parcours professionnels pour les citoyens métisse de la rivière Rouge intéressés par le secteur de l'exploitation minière et des minéraux critiques. Le projet devrait permettre de créer deux emplois et de former 150 personnes. Ce soutien représente un investissement fédéral pouvant atteindre 300 000 $.

qui va soutenir la formation, le perfectionnement des compétences, et les parcours professionnels pour les citoyens métisse de la rivière Rouge intéressés par le secteur de l'exploitation minière et des minéraux critiques. Le projet devrait permettre de créer deux emplois et de former 150 personnes. Ce soutien représente un investissement fédéral pouvant atteindre 300 000 $. La Mosakahiken Cree Nation offrira de la formation, des ateliers et du perfectionnement du personnel. Ce qui lui permettra d'offrir un protocole de consultation et d'accommodement axé sur les besoins locaux en matière d'exploration minière. Le projet devrait permettre de créer trois emplois, maintenir deux postes et de former 28 personnes. Ce soutien représente un investissement fédéral pouvant atteindre 141 000 $.

offrira de la formation, des ateliers et du perfectionnement du personnel. Ce qui lui permettra d'offrir un protocole de consultation et d'accommodement axé sur les besoins locaux en matière d'exploration minière. Le projet devrait permettre de créer trois emplois, maintenir deux postes et de former 28 personnes. Ce soutien représente un investissement fédéral pouvant atteindre 141 000 $. La Thompson Regional Airport Authority agrandira la capacité d'essai hivernal du Area55 Advanced Cold Research Facility pour y inclure des technologies émergentes comme les drones, la robotique et les véhicules automatisés, ce qui contribuera à diversifier l'économie du Nord du Manitoba. Le projet devrait permettre de créer un emploi et aider quatre PME. Ce soutien représente un investissement fédéral pouvant atteindre 99 000 $.

Citations

« Pour bâtir un Canada fort, il faut investir dans les communautés autochtones et nordiques des Prairies et de partout au pays afin qu'elles puissent stimuler la croissance économique à leurs propres conditions. En appuyant la formation locale, le développement des compétences et la planification locale, nous créons des possibilités durables - et nous veillons à ce que ces communautés et organismes puissent façonner leur propre avenir et participer à la croissance future. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« L'investissement d'aujourd'hui vise à appuyer le développement au sein des communautés. Les programmes dirigés par des Autochtones, comme ceux annoncés aujourd'hui avec la Fédération des Métis du Manitoba et la Nation crie de Mosakahiken, représentent d'importantes étapes vers la réconciliation économique en fournissant les outils, la formation, et des possibilités pour les partenaires autochtones et nordiques d'orienter la croissance économique de manière à refléter leur vision et leurs priorités. Nous appuyons fièrement ce travail et l'incidence positive qu'il aura pour les années à venir. »

-L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, députée de la circonscription de Churchill-Keewatinook Aski

« Les partenaires autochtones fournissent des points de vue critiques et des travaux essentiels au sein du secteur minier en pleine croissance du Manitoba. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront d'accroître la formation axée sur les compétences et la capacité, ce qui aidera les communautés à façonner leur propre croissance. »

-L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

« Le programme Digging Deeper de la Fédération des Métis du Manitoba permettra aux citoyens de la Nation métisse de la rivière Rouge d'en apprendre davantage sur l'exploration minérale, la gérance environnementale et l'évolution du paysage de l'industrie minière. Grâce à cet investissement, nos citoyens - en particulier nos jeunes - peuvent acquérir les compétences, les connaissances et la confiance nécessaires pour participer pleinement aux possibilités économiques émergentes tout en protégeant les terres et les eaux qui nous soutiennent. En travaillant ensemble, nous continuons d'honorer notre passé, de renforcer notre présent et de bâtir un avenir plus fort pour notre nation. »

-Jack Park, ministre de l'Énergie et de l'Infrastructure, Fédération des Métis du Manitoba, gouvernement national des Métis de la rivière Rouge

Faits en bref

Le financement est fourni dans le cadre de l'Initiative de partenariats sur les minéraux critiques pour les Autochtones du Manitoba et du programme Développement économique et diversification des collectivités.

L'Initiative de partenariats sur les minéraux critiques pour les Autochtones du Manitoba, dans le cadre de l'Initiative sur les partenariats stratégiques (IPS), aide les gouvernements autochtones à participer aux possibilités d'exploitation minière en fonction de leurs priorités.

Le Manitoba est un chef de file en matière d'innovation dans le Nord grâce à ses forces dans les essais par temps froid, la fabrication de pointe et les technologies émergentes.

