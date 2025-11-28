WINNIPEG, MB, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et député de Mont-Royal, Québec, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), sera accompagné de l'honorable Glen Simard, ministre des Relations avec les municipalités et le Nord, et de Scott Gillingham, maire de la ville de Winnipeg, pour annoncer des investissements visant à renforcer la capacité du Manitoba à intervenir en cas d'urgence, à promouvoir des lieux de travail et des communautés plus sécuritaires, et à contribuer à la croissance économique et à la résilience locales.

Le gouvernement du Canada annoncera un soutien destiné à la formation au sauvetage et à la préparation aux situations d’urgence au Manitoba (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Date :

le 1er décembre 2025

Heure :

12 h 30 (HC)

Endroit :

St. John Council for Manitoba, Northwest Territories & Nunavut Inc.

1, voie St. John Ambulance

Winnipeg (Manitoba)

