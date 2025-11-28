MISE À JOUR - Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un soutien destiné à la Nation métisse de la rivière Rouge, aux Premières nations et à la croissance économique et au développement des compétences des communautés au Manitoba English
Développement économique Canada pour les Prairies
28 nov, 2025, 09:20 ET
Veuillez noter que l'heure de l'événement a été modifiée.
WINNIPEG, MB, le 28 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, annoncera un soutien fédéral destiné aux Métis, aux Premières nations et à la croissance économique et au développement des compétences des communautés au Manitoba au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies.
Date :
le 28 novembre 2025
Heure :
11 h 30 (HNC)
Endroit :
Fédération des Métis du Manitoba - Gouvernement national des Métis de la rivière Rouge
150 avenue Henry
Winnipeg (Manitoba)
Les médias sont invités à assister à l'annonce.
Personne-ressource : Chris Minaker, Directeur, Politique, Planification et Relations extérieures, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 204-430-3272
