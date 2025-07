PETERBOROUGH, ON, le 9 juill. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Emma Harrison Hill, députée de Peterborough, Dave Smith, député provincial de Peterborough-Kawartha, et Jeff Leal, maire de la Ville de Peterborough.

Date : 10 juillet 2025 Heure : 10 h 00 Lieu : Salle de conférence, 2e étage

Hôtel de ville

500, rue George Nord

Peterborough (Ontario) K9H 3R9

