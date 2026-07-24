Un investissement fédéral et provincial permettra de rendre une salle communautaire plus accessible à Marystown, T.-N.-L.

MARYSTOWN, NL, le 24 juill. 2026 /CNW/ -- On procédera à la rénovation de la salle St. Gabriel's afin d'en améliorer l'accessibilité et l'efficacité énergétique grâce à un investissement totalisant plus de 1,3 million de dollars des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Les travaux de rénovation de la salle St. Gabriel's consisteront à installer une rampe d'accès allongée en béton et un système d'ouverture automatique des portes d'entrée par bouton‑poussoir, ainsi qu'à aménager une loge entièrement accessible à l'arrière de la scène de spectacle. Le bâtiment fera également l'objet d'importants travaux d'amélioration sur le plan de l'efficacité énergétique, notamment en ce qui concerne la fondation, les fenêtres, les murs extérieurs et la toiture.

Une fois rénovée, la salle St. Gabriel's servira d'espace accessible et écoénergétique pour accueillir des conférences, des concerts, des réunions et des rassemblements communautaires pour la population de la péninsule de Burin.

Citations

« Important pôle culturel de la péninsule de Burin, la salle St. Gabriel's accueille des rassemblements communautaires depuis plus de 100 ans. Notre gouvernement est fier de soutenir ces travaux de rénovation, qui permettront de rendre le bâtiment plus accessible et plus accueillant pour de nombreuses années à venir. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches et députée de St. John's-Est

« Les salles communautaires comme la salle St. Gabriel's sont au cœur des régions rurales de Terre-Neuve-et-Labrador. Elles permettent aux résidents de se rassembler pour des événements, des célébrations et les échanges du quotidien. Cet investissement contribuera à renforcer la communauté locale et à améliorer la qualité de vie en veillant à ce que les résidents disposent de lieux de rassemblement accessibles et accueillants. »

L'honorable Lin Paddock, ministre de l'Emploi, de la Croissance et du Développement rural

« Cet investissement nous permet de moderniser la salle St. Gabriel's afin de la rendre plus accessible, plus écoénergétique et mieux équipée pour répondre aux besoins de notre communauté. Ces améliorations permettront à la salle St. Gabriel's de demeurer un lieu accueillant pour les rassemblements, les spectacles et les événements pendant de nombreuses années. Nous sommes reconnaissants du soutien accordé par les deux gouvernements, qui nous permet de franchir cette étape importante pour renforcer une installation qui compte tant pour la péninsule de Burin. »

John Baker, président, St. Gabriel's Hall Inc.

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 million de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la contribution du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador s'élève à 316 000 $.

Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du BCVI jusqu'en 2029.

Au moins 10 % des fonds du programme sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones dans les centres urbains.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement du projet est assujetti à la négociation et à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le ou les bénéficiaires.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://logement-infrastructure.canada.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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