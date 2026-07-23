Le gouvernement fédéral investit dans le transport actif à Tecumseh

TECUMSEH, ON, July 23, 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada investit plus de 1,3 million de dollars dans l'élargissement et l'amélioration du Sentier transcanadien.

Grâce à un financement du gouvernement fédéral et de la Ville de Tecumseh, on effectuera les derniers travaux de prolongement et de réfection du sentier de la promenade Riverside. Ce sentier relie Tecumseh à la ville de Windsor et à la municipalité de Lakeshore. Le projet comprend le raccordement du sentier polyvalent entre le boulevard Arlington et le boulevard Kensington, ainsi que l'installation de dispositifs de sécurité supplémentaires le long du sentier existant sur la promenade Riverside et le chemin Brighton. Ces travaux de prolongement et l'ajout de dispositifs de sécurité permettront d'offrir aux résidents un sentier polyvalent sûr et accessible de 5,3 km.

Le Fonds pour le transport actif (FTA) permet de soutenir des projets qui visent à construire ou à prolonger des réseaux de sentiers, de trottoirs, de pistes cyclables et de chemins afin d'offrir aux Canadiens des options plus abordables, plus vertes et plus saines de se déplacer au sein de leur collectivité à pied, à vélo ou en utilisant des aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine, comme les fauteuils roulants, les trottinettes, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Les modes de transport actifs apportent des avantages considérables aux collectivités de tout le Canada. Ils aident les familles à gagner du temps lors de leurs trajets quotidiens, favorisent la création d'emplois, la croissance économique, l'adoption de modes de vie plus sains, la réduction de la pollution atmosphérique et sonore, et diminuent les émissions de gaz à effet de serre. Ensemble, nous bâtissons un Canada plus sain, plus durable et mieux connecté.

Citations

« Investir dans les infrastructures de transport actif est essentiel au bien-être et à la croissance de nos collectivités. Ce prolongement du Sentier transcanadien vise à parachever un réseau plus sûr et mieux interconnecté qui relie Tecumseh à Windsor et à Lakeshore, et qui rend le transport actif plus pratique et plus accessible. C'est ainsi que nous bâtissons des collectivités plus saines et mieux connectées, pour bâtir un Canada fort.

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Tecumseh se réjouit du financement accordé dans le cadre du Fonds pour le transport actif et remercie l'honorable ministre Gregor Robertson et le ministère Logement, Infrastructures et Collectivités Canada d'avoir approuvé notre demande, déposée en février 2025. Cet investissement renforce le rôle de chef de file de Tecumseh en matière de transport multimodal, en permettant l'achèvement de la connexion entre nos collectivités voisines et en développant des modes de transport actif sûrs, accessibles et durables le long de notre tronçon du Sentier transcanadien. Les sentiers multifonctionnels transforment notre collectivité en permettant aux résidents de choisir un mode de transport qui réduit notre empreinte carbone et favorise des modes de vie sains »

Gary McNamara, maire de Tecumseh

« Les sentiers ne servent pas uniquement à faire passer les gens d'un endroit à un autre, ils relient les collectivités entre elles. Le Sentier transcanadien est un projet d'infrastructure national essentiel qui unit les Canadiens et reflète notre identité commune. Nous saluons cet investissement du gouvernement du Canada et le fait qu'il reconnaisse que les sentiers et autres infrastructures de transport actif sont essentiels pour bâtir des collectivités fortes, résilientes et connectées partout au Canada. »

Mathieu Roy, Chef de la direction de Sentier transcanadien

« La Share the Road Cycling Coalition prône depuis longtemps la création d'infrastructures sûres et interconnectées qui offrent aux gens la possibilité de choisir des modes de déplacement actifs. Les améliorations annoncées aujourd'hui à Tecumseh représentent un progrès significatif : elles rendent la pratique de la marche et du vélo plus sûre et plus accessible pour les résidents et les visiteurs, et facilitent les liens avec les collectivités voisines. Des investissements comme ceux-ci renforcent les économies locales et l'abordabilité, soutiennent des modes de vie plus sains et contribuent à bâtir le genre de lieux dynamiques et axés sur les gens où les Canadiens souhaitent vivre et qu'ils méritent. »

L'honorable Eleanor McMahon, fondatrice et présidente du conseil d'administration de la Share the Road Cycling Coalition

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 310 400 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA) et la contribution de la Ville de Tecumseh s'élève à 840 000 $.

Au moins 10 % du financement du FTA est alloué à des projets qui profitent aux populations et communautés autochtones.

Le FTA soutient la Stratégie nationale de transport actif, la première approche stratégique du pays visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. Dans le cadre du FTA, on utilise des investissements fondés sur des données et des preuves pour créer de nouveaux réseaux de transport actif et prolonger ceux qui existent, tout en soutenant des options de déplacement équitables et durables.

Le gouvernement fédéral a également lancé le Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web fournit des ressources liées au transport actif, comme des données et des recherches, des politiques, des histoires de réussite de projets réalisés au Canada et de l'information sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions du gouvernement fédéral permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les collectivités à croître dans tout le pays.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'une entente de contribution. Les paramètres définitifs du projet, notamment sa portée et son financement, pourraient être modifiés au fil des négociations.

Liens connexes

Fonds pour le transport actif

https://housing-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://housing-infrastructure.canada.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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