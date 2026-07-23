Le Canada et le Nunavut font équipe pour bâtir des infrastructures essentielles et davantage de logements

IQALUIT, NU, July 23, 2026 /CNW/ -- Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans les infrastructures dont dépendent les gens et les collectivités au quotidien.

À cette fin, les gouvernements du Canada et du Nunavut ont conclu une entente dans le cadre du volet provincial et territorial du Fonds pour bâtir des collectivités fortes afin de construire et de renouveler des infrastructures au Nunavut.

Le Nunavut recevra 81,3 millions de dollars sur dix ans pour soutenir des projets d'infrastructure et des priorités liés au logement et à l'enseignement postsecondaire, ainsi que 74,1 millions de dollars sur trois ans pour des infrastructures de santé, ce qui viendra compléter le soutien fédéral existant dans ce domaine. Dans le cadre de cette entente, le Nunavut s'est engagé à encourager la construction de logements en s'abstenant d'augmenter les frais ou les taxes qui nuisent à l'offre de logements.

Les infrastructures modernes et fiables qui seront bâties dans le cadre de cette entente permettront de construire davantage de logements, de soutenir l'éducation postsecondaire et d'améliorer les soins de santé. De plus, le Nunavut devrait recevoir 18,7 millions de dollars en 2026-2027 dans le cadre du volet communautaire du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Ce financement stable et prévisible soutient les priorités locales en matière d'infrastructure identifiées par les collectivités, notamment les investissements dans les réseaux d'alimentation en eau, les réseaux de transport et les installations communautaires.

Ces investissements s'appuient sur les efforts plus vastes que déploie le gouvernement fédéral pour accroître l'offre de logements au Nunavut, notamment dans le cadre de l'entente récemment conclue avec Maisons Canada en vue de soutenir la construction de nouveaux logements dans le territoire en partenariat avec le gouvernement du Nunavut, par l'entremise de la Société d'habitation du Nunavut, et la Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI).

Dans le cadre de cette entente, au moins 750 nouveaux logements seront construits partout au Nunavut, dont 25 seront construits par la Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI). Cela comprend également 425 logements sociaux, 150 logements abordables et 150 logements avec services de soutien offrant un soutien global aux personnes ayant des besoins complexes. La construction de certains de ces logements est déjà en cours à Iqaluit.

À ce jour, près de 100 logements modulaires ont été expédiés au Nunavut, dont certains sont déjà occupés à Cambridge Bay, tandis que des unités ont été ajoutées à Iqaluit et dans sept autres collectivités. Au total, 120 unités supplémentaires devraient être livrées par voie maritime en 2026, ce qui permettra d'accélérer les progrès accomplis pour répondre aux besoins en matière de logement au Nunavut. Pour faciliter une livraison plus rapide dans les conditions climatiques du Nord, bien plus de 30 % de ces logements seront construits à l'aide de méthodes de construction modernes, ce qui contribuera à améliorer l'efficacité et à raccourcir les délais.

Les investissements dans le Nord canadien constituent également un élément clé de la défense de la souveraineté de l'Arctique, en favorisant la connexion, le développement et la transformation des régions arctiques et nordiques du Canada afin de passer d'une situation de dépendance à une situation de résilience. Ensemble, ces efforts déployés pour construire d'importantes infrastructures et davantage de logements aident à accroître l'offre de logements et à renforcer les collectivités dans tout le Nunavut.

Citations

« Dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, notre gouvernement effectue des investissements dans les infrastructures à un rythme et à une échelle jamais vus depuis des générations, en consacrant plus de 155 millions de dollars au soutien des priorités du Nunavut. Parallèlement aux efforts que nous déployons pour accroître l'offre de logements par l'entremise de Maisons Canada, notre partenariat avec le gouvernement du Nunavut contribue à bâtir des collectivités plus fortes, plus sûres et mieux reliées pour l'ensemble des Nunavummiuts. »

L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Ces investissements témoignent de notre engagement à bâtir un Nord plus fort, plus résilient et plus prospère. En soutenant les infrastructures essentielles et en élargissant les possibilités de logement dans tout le Nunavut, nous aidons les collectivités à croître et nous renforçons la souveraineté de l'Arctique, ce qui nous permet de soutenir les Nunavummiuts aujourd'hui et pour les générations à venir. »

L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Grâce au Fonds pour bâtir des collectivités fortes, nous modernisons les infrastructures de santé essentielles dont dépendent les Nunavummiuts. Ces investissements permettront d'améliorer l'accès à des soins sûrs, fiables et de grande qualité plus près des lieux de résidence, d'accroître le bien-être dans les collectivités et de contribuer à un avenir plus sain pour les familles de tout le Nunavut. Tous les Canadiens méritent d'avoir accès à des services de santé de qualité, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. »

L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé

« Les Nunavummiuts méritent d'avoir des infrastructures modernes et fiables qui sont adaptées aux réalités de la vie dans le Nord. Dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, et parallèlement aux efforts que nous déployons pour accroître l'offre de logements par l'entremise de Maisons Canada, nous effectuons des investissements générationnels pour renforcer les infrastructures de santé, accroître l'offre de logements et bâtir des collectivités plus fortes partout au Nunavut. »

Lori Idlout, députée de Nunavut

« Les collectivités du Nunavut ont besoin d'infrastructures fiables, durables et adaptées aux réalités uniques du Nord. Dans le cadre de ces ententes, nous renforcerons les infrastructures de santé essentielles tout en soutenant les infrastructures indispensables à la construction de logements et au développement des collectivités sur l'ensemble du territoire. Notre gouvernement accorde une grande importance à son partenariat avec le Canada et aux avantages à long terme que ces investissements apporteront aux Nunavummiuts. »

L'honorable George Hickes, ministre des Transports et de l'Infrastructure du Nunavut

« Le logement, c'est bien plus que de simples murs et un toit. Il constitue le fondement des familles en santé et des collectivités en croissance. Construire davantage de logements nécessite également la mise en place des infrastructures indispensables à leur bon fonctionnement, notamment les routes, les réseaux d'aqueduc et les systèmes de gestion des déchets. Ensemble, nous réalisons des progrès en matière de logement partout au Nunavut, et ce partenariat nous aide à poursuivre sur cette lancée et à fournir plus de logements aux Nunavummiuts. »

L'honorable Cecile Lyall, ministre responsable de la Société d'habitation du Nunavut

« La NTI se réjouit de la finalisation de l'entente avec Maisons Canada, ainsi que du rôle qu'elle jouera dans la livraison de 25 des 750 nouveaux logements. Il s'agit d'une première étape importante pour augmenter l'offre de logements abordables gérés par les Inuits, auxquels les Inuits auront accès indépendamment de leur employeur. S'appuyant sur cette entente, la NTI a soumis à Maisons Canada une proposition visant la création de 400 logements abordables supplémentaires et des investissements dans les capacités de fabrication et de construction inuites partout au Nunavut. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec Maisons Canada, le gouvernement du Nunavut et les associations inuites régionales pour faire avancer cette proposition. »

Paul Irngaut, vice-président, Nunavut Tunngavik Incorporated

« Cette entente témoigne de la force du partenariat nécessaire pour accélérer la livraison de logements au Nunavut. Par l'entremise de Maisons Canada, nous mettons l'accent sur le soutien aux approches axées sur les collectivités, adaptées aux réalités culturelles et fondées sur le leadership inuit. En combinant des méthodes de construction modernes à l'expertise locale, nous pouvons livrer des logements de façon plus prévisible et plus efficace. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour transformer cet engagement en logements de qualité qui feront une véritable différence. »

Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit au total 155,4 millions de dollars dans le cadre des ententes conclues avec le Nunavut au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, notamment : 81,3 millions de dollars sur dix ans pour soutenir des priorités et des projets d'infrastructures liées au logement et à l'éductation post-secondaire; 74,1 millions de dollars sur trois ans dans les infrastructures de soins de santé.

Lancé en avril 2026, le Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à investir 51 milliards de dollars dans un large éventail de projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques dans tout le pays. On versera le financement prévu au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes dans le cadre de trois grands volets :

Le volet provincial et territorial est un volet fondé sur des allocations, qui fournira 17,2 milliards de dollars sur dix ans aux provinces et aux territoires, à compter de 2026-2027, afin de soutenir la construction et la rénovation d'infrastructures publiques. Les allocations se composent d'un montant de base pour chaque province et chaque territoire, auquel s'ajoute un montant calculé en fonction du nombre d'habitants, établi à partir des données du recensement de 2021 de Statistique Canada. Le volet de prestation directe fournit 6 milliards de dollars sur 10 ans à compter de 2026-2027 pour soutenir des projets d'importance régionale, des mesures d'adaptation aux changements climatiques et le développement d'infrastructures communautaires. Un portail en ligne est maintenant ouvert pour les demandes de projets prêts à être mis en chantier en 2026. En ce qui concerne les projets autochtones et territoriaux, les projets qui seront prêts à être mis en chantier en 2027 seront également pris en considération. Le volet communautaire est une source de financement permanente et indexée mise à la disposition des provinces et des territoires, qui, à leur tour, versent ce financement aux administrations locales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi 29,13 milliards de dollars à l'échelle du Canada dans le cadre du volet communautaire, dont plus de 218 millions de dollars dans les collectivités du Nunavut.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Le gouvernement du Canada investit jusqu'à 250 millions de dollars par l'entremise de Maisons Canada, auxquels s'ajoute une contribution du gouvernement du Nunavut pouvant atteindre 230 millions de dollars. Ensemble, ces investissements représentent une valeur totale de projets d'au moins 480 millions de dollars. Cette entente contribue aux efforts plus vastes qui sont déployés pour accroître l'offre de logements sur l'ensemble du territoire. Les partenaires continueront de travailler ensemble pour faire avancer les priorités en matière de logement dirigées par les Inuits.

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada chargée d'augmenter l'offre de logements abordables. En tirant parti de terrains publics, d'outils financiers souples et de méthodes modernes de construction, l'agence est le catalyseur d'une industrie de la construction résidentielle plus productive et novatrice.

Le budget 2025 a doté Maisons Canada d'un investissement initial de 13 milliards de dollars pour débloquer des projets, attirer des investissements privés et philanthropiques, et développer des méthodes de construction novatrices qui réduisent les coûts et accélèrent la livraison de logements.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Katrina Krawec, Directrice intérimaire, Politiques et Planification, Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nunavut, 867-975-5354, [email protected]; Annie Thomlinson, Directrice des communications, Nunavut Tunngavik Incorporated, [email protected]