Le Canada et l'Ontario soulignent une autre étape importante du prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge

RÉGION DE YORK, ON, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la province de l'Ontario ont franchi une autre étape majeure dans la mise en place d'un réseau de transport en commun abordable et fiable dans la région du Grand Toronto (RGT). Les travaux d'excavation du puits de lancement des tunnels pour le prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge sont officiellement terminés.C'est à partir de ce puits que deux tunneliers entreprendront le creusement de 6,3 kilomètres de tunnels.

Le projet de prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge consiste à prolonger vers le nord la ligne 1 du métro de la Toronto Transit Commission (TTC) sur près de huit kilomètres, de la station Finch jusqu'à Vaughan, Markham et Richmond Hill. Ce prolongement permettra à plus de 94 000 personnes d'utiliser le métro chaque jour et ajoutera cinq nouvelles stations à la ligne -- Steeles, Clark, Royal Orchard, Bridge et High Tech -- ce qui mettra plus de 23 000 emplois à distance de marche du transport en commun.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2 milliards de dollars dans le prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge, qui s'inscrit dans le cadre du plus important investissement fédéral dans le transport en commun de l'histoire de la région du Grand Toronto et de Hamilton (RGTH). Le projet créera environ 4 300 emplois par année pendant les travaux de construction, générera plus de 3,6 milliards de dollars pour l'économie de l'Ontario et réduira les émissions de plus de 4 800 tonnes chaque année.

Ce projet rendra la vie plus facile et plus abordable dans la RGT : il réduira les temps de déplacement, ouvrira la voie à de nouvelles perspectives de carrière et possibilités, et aidera les gens à rester en contact les uns avec les autres et avec les communautés qui les entourent.

Le nouveau gouvernement du Canada s'est donné pour mission de réaliser de grandes choses, notamment de bâtir des infrastructures locales qui rassemblent les Canadiens. Les projets comme le prolongement vers le nord du métro Yonge sont exactement la raison pour laquelle nous avons créé le Fonds pour le transport en commun du Canada et le Fonds pour bâtir des collectivités fortes : accélérer la mise en chantier d'un plus grand nombre de projets d'infrastructure. Dans le cadre de ces programmes, nous collaborons avec les provinces et les territoires pour faire avancer les projets, réduire les obstacles à la construction et mettre en place les infrastructures dont les Canadiens ont besoin, qu'il s'agisse d'hôpitaux, de lignes de transport en commun, de ponts ou de centres communautaires. Nous bâtissons des collectivités fortes pour bâtir un Canada fort pour tous.

Citations

« Il est essentiel de disposer de réseaux de transport en commun fiables et modernes pour bâtir des collectivités bien reliées et résilientes. Nous collaborons avec les provinces et les territoires pour bâtir les infrastructures locales dont nos collectivités ont besoin. Le prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge est exactement le type de projet qui contribuera à soutenir la croissance de Toronto, tout en transformant la façon dont nous nous déplaçons et découvrons notre collectivité. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Je suis ravi de voir que les travaux de construction pour le prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge sont maintenant en cours. Ce projet contribuera à transformer les déplacements de milliers de personnes dans la région de York, à North York et ailleurs. Le gouvernement du Canada continuera de financer le transport en commun partout au pays afin de contribuer à la création de collectivités axées sur le transport en commun. »

L'honorable Ali Ehsassi, député de Willowdale

« Notre gouvernement effectue des investissements historiques dans le transport en commun afin de protéger l'économie de l'Ontario et de permettre à la population de se déplacer malgré les droits de douane et l'incertitude économique. Le prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge permettra d'offrir, pour la toute première fois, un service de métro à Markham et à Richmond Hill, ce qui permettra de relier des milliers de personnes à des logements et à des emplois bien rémunérés. »

L'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario

« Le lancement des travaux aujourd'hui pour le prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge marque une étape importante pour la région de York et concrétise un projet que nous défendons depuis longtemps. Une fois achevé, le prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge transformera la façon dont les gens se déplacent dans nos collectivités, en reliant les résidents aux emplois, aux logements et aux perspectives d'avenir, en plus de contribuer à réduire la congestion routière. Au nom du conseil de la région de York et de nos 1,3 million de résidents, nous remercions le gouvernement du Canada, la province de l'Ontario ainsi que nos partenaires municipaux pour leur collaboration continue dans la réalisation de ce projet de transport en commun essentiel et leur soutien à un avenir mieux relié et plus durable pour la région de York. »

Eric Jolliffe, président du conseil et directeur général de la Municipalité régionale de York

Faits en bref

L'investissement du gouvernement fédéral dans le prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge s'inscrit dans le cadre d'un investissement historique de plus de 10 milliards de dollars consacré à la ligne Ontario, au prolongement du métro de Scarborough, au prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown et au prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge.

Afin d'accélérer la réalisation de ce projet et d'autres projets semblables, le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Ontario ont signé le Partenariat Canada-Ontario pour la construction plus tôt cette année.

Le prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge permettra de réduire de 7 700 kilomètres les déplacements en voiture pendant les heures de pointe et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de plus de 4 800 tonnes par année.

La construction de la voie de prolongement soutiendra 4 300 emplois par année et stimulera l'économie locale, générant plus de 3,6 milliards de dollars en retombées économiques.

La station Bridge, un nouveau pôle de transport en commun proposé pour le tronçon nord de la ligne, sera reliée aux lignes de trains et d'autobus de GO Transit, ainsi qu'aux services d'autobus régionaux et locaux.

En septembre 2024, la région de York a signé un accord de principe avec la province de l'Ontario pour faire avancer la construction de la voie de prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge. Cet accord s'appuie sur l'accord préliminaire de partenariat pour le transport en commun entre l'Ontario et la région de York, signé en 2020. L'accord de principe est un document cadre qui définit les grands principes et les responsabilités des parties quant au financement, à la réalisation du projet, à la propriété et à l'accès, au partage de l'information, aux communications, à l'exploitation et à l'entretien, au règlement des différends, ainsi qu'aux accords futurs pour faire avancer le projet de prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge.

L'Ontario investit 70 milliards de dollars dans le plus grand projet de développement du transport en commun en Amérique du Nord, qui comprend le plus important prolongement d'un réseau de métro de l'histoire du Canada avec la ligne Ontario, le prolongement du métro de Scarborough, le prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown et le prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge.

Liens connexes

Le plus gros investissement en transport en commun de l'histoire de la région du Grand Toronto créera des emplois et relancera l'économie

https://www.canada.ca/fr/logement-infrastructures-collectivites/nouvelles/2021/05/le-plus-gros-investissement-en-transport-en-commun-de-lhistoire-de-la-region-du-grand-toronto-creera-des-emplois-et-relancera-leconomie.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge

https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/prolongement-vers-le-nord-de-la-ligne-de-metro-yonge

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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