Un investissement de plus de 6 M$ pour la formation de travailleurs dans le secteur des pêches maritimes de l'Est du Québec

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 6 sept. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et le député de de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, annoncent un investissement de plus de 6 millions de dollars pour former jusqu'à 500 travailleurs dans les secteurs de la pêche et de la transformation des produits marins, dans l'Est du Québec.

Une formation pour s'adapter aux nouvelles réalités

D'une durée de 315 heures, cette formation faite en classe favorise l'apprentissage lié à des situations concrètes de travail. Les travailleurs pourront ainsi rehausser leurs compétences afin de s'adapter aux nouvelles réalités de l'industrie, notamment celles liées à l'automatisation et aux changements environnementaux, qui modifient les modes d'opérations des usines de transformation des produits marins.

Selon le Comité sectoriel de la main-d'œuvre des pêches maritimes, une part importante d'employeurs estimait que des besoins étaient à combler en matière de formation continue et que celle annoncée aujourd'hui pourra répondre aux besoins d'une vingtaine d'entreprises de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord.

Les entreprises intéressées par ce projet de formation peuvent communiquer avec le Comité sectoriel de main-d'œuvre des pêches maritimes, pour obtenir plus d'information.

Citations

« L'industrie de la pêche et de la transformation des produits marins fait face à des changements importants. C'est essentiel de miser sur la formation des travailleurs dans les entreprises pour qu'ils puissent s'adapter aux transformations technologiques et aux changements climatiques, qui influencent grandement ce secteur. Avec cet investissement de 6 millions de dollars, c'est une formation sur mesure et adaptée aux besoins que nous créons. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'industrie des pêches traverse une période d'incertitude, et ses entreprises doivent faire face à de multiples défis. Cette aide vise à fournir des outils supplémentaires aux travailleurs et travailleuses du secteur des pêches, tandis que l'industrie doit miser sur l'innovation pour continuer à se démarquer. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental aux Pêches

« Je me réjouis de cet investissement qui permettra d'offrir une formation sur mesure à des centaines de travailleurs de l'Est-du-Québec. Cette annonce est partie intégrante d'un continuum d'actions qui visent à accompagner le secteur des pêches et de la transformation des produits marins dans sa transition. J'invite les entreprises intéressées à y participer! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

L'annonce de cet investissement est une excellente nouvelle pour les entreprises de la pêche et de la transformation des produits marins de l'Est-du-Québec. Ce projet de formation répond aux besoins des employeurs désirant rehausser les compétences de leur personnel et ainsi favoriser leur développement professionnel et leur maintien en emploi. Je suis convaincue que cette initiative contribuera positivement au développement socio-économique des régions du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Il est prouvé que de rehausser les compétences de base rend les travailleurs et travailleuses plus aptes à faire face aux imprévus et aux nouveautés. Alors que les changements climatiques et technologiques modifient le monde des pêches à grande vitesse, ces formations seront fort utiles pour le personnel et, en conséquence, à leurs employeurs. Elles permettront également, sans aucun doute, de développer d'autres habiletés comme l'adaptabilité, l'inclusion et la résolution de problème. »

Marjorie Chrétien, directrice générale, Comité sectoriel de main-d'œuvre des pêches maritimes

Faits saillants

Cette formation sur mesure est le fruit d'une étroite collaboration entre les entreprises des régions ciblées, le Comité sectoriel de main-d'œuvre des pêches maritimes et les Centres de services scolaires des Chic-Chocs, des Îles, René-Lévesque, de la Moyenne-Côte-Nord et du Littoral ainsi que de la Commission scolaire Eastern Shores.





Les travailleurs auront la possibilité de cumuler des heures assurables en vue d'obtenir des prestations d'assurance-emploi.





Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale finance le projet de formation pour un montant de 6 013 019 $, par le biais du Fonds de développement et de reconnaissances des compétences de la main-d'œuvre (FDRCMO) et s'inscrit dans le programme Impulsion-Compétence de la Commission des partenaires du marché du travail, lequel permet de développer des projets de formation visant l'amélioration de la productivité des entreprises et celle de l'employabilité de la main-d'œuvre par le développement ou le rehaussement des compétences et la requalification.

