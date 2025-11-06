Mise sur pied d'un réseau national visant à améliorer les résultats chez les femmes après un problème cardiaque ou cérébral

TORONTO, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Cœur + AVC, en partenariat avec la Fondation Brain Canada, est fière d'annoncer le financement du troisième Réseau d'excellence en recherche sur la santé cardiaque et cérébrale des femmes, lequel est axé sur la réadaptation et le rétablissement après un problème cardiaque ou cérébral aigu, comme un AVC, une crise cardiaque ou un arrêt cardiaque.

Les femmes qui se rétablissent d'un problème cardiaque ou cérébral rencontrent souvent des retards dans l'accès aux services de réadaptation. Elles sont aussi moins souvent orientées vers d'autres professionnels et présentent un taux de participation aux programmes de rétablissement plus faible que les hommes. Ces inégalités sont accentuées par les déterminants sociaux de la santé, notamment le revenu, la situation géographique, l'origine ethnique, la présence d'une incapacité et les responsabilités en tant qu'aidantes, qui peuvent limiter l'accès à des soins adaptés à la culture ou tenant compte du genre.

« Cœur + AVC s'engage à œuvrer pour transformer le système de santé afin de garantir que toutes les femmes reçoivent les soins dont elles ont besoin en matière de santé cardiaque et cérébrale », affirme Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. « Grâce à notre collaboration avec nos partenaires de la Fondation Brain Canada et au généreux soutien de nos donatrices et donateurs, nous pouvons mettre en place un troisième réseau afin de soutenir les femmes pendant leur réadaptation et de leur rétablissement. »

Ce nouveau réseau s'appuie sur deux initiatives déjà financées : CaNCaM-Preg, dirigée par le Dr Rohan D'Souza (Université McMaster), et StrokeGoRed, dirigée par la Dre Amy Yu (Institut de recherche Sunnybrook, Université de Toronto). Ces initiatives font progresser la recherche sur les risques propres aux femmes ainsi que sur le diagnostic et le traitement de problèmes cardiaques et cérébraux qui touchent les femmes.

« Cette nouvelle initiative permettra aux femmes de recevoir des soins adaptés à leur situation et à leurs besoins », déclare Viviane Poupon, présidente et chef de la direction de la Fondation Brain Canada. « Grâce à notre partenariat avec Cœur + AVC, nous accélérons la recherche destinée à améliorer les résultats en matière de réadaptation et à transformer la façon dont nous comprenons et soutenons la santé cérébrale des femmes au Canada. »

Ce réseau recevra un financement de 5 millions de dollars sur cinq ans afin d'établir une collaboration entre des chercheuses et chercheurs de partout au pays. La priorité de ce réseau sera d'améliorer l'accès aux programmes de réadaptation et de rétablissement pour les femmes après un problème cardiaque ou cérébral, tout en adoptant une approche qui tient compte de la personne dans son ensemble, c'est-à-dire ses besoins biologiques, psychologiques, émotionnels, sociaux et environnementaux. Le lancement de cette occasion de financement réaffirme un engagement continu à s'attaquer aux inégalités systémiques relatives à la santé des femmes et à faire progresser la recherche porteuse de changement.

Les inscriptions à cette occasion de financement sont acceptées dès aujourd'hui. Les lignes directrices sont publiées sur le site Web de Cœur + AVC. La date limite pour s'inscrire est le 15 janvier 2026. Les personnes invitées à soumettre leur demande détaillée auront jusqu'au 9 avril 2026 pour le faire.

Le financement des Réseaux d'excellence en recherche sur la santé cardiaque et cérébrale des femmes est rendu possible grâce à Cœur + AVC, chef de file des organismes de bienfaisance en santé au pays qui se concentre sur les maladies du cœur et l'AVC, et au Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), une entente novatrice entre le gouvernement fédéral (par le biais de Santé Canada) et la Fondation Brain Canada.

SOURCE Fondation des maladies du cœur et de l'AVC

