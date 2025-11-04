OTTAWA, ON, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Cœur + AVC salue la proposition du gouvernement fédéral, dans son budget de 2025, de pérenniser le programme national d'alimentation en milieu scolaire en adoptant une loi et en fournissant 216,6 millions de dollars par année pour le financer, à compter de 2029-2030.

« Le financement annoncé aujourd'hui et la loi qui va l'accompagner sont des mesures importantes pour assurer l'avenir du programme national d'alimentation en milieu scolaire, affirme Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. Les aliments sains sont essentiels à la santé cardiaque et cérébrale des enfants. »

Dans son budget présenté en avril 2024, le gouvernement libéral s'était engagé à fournir un milliard de dollars sur cinq ans pour financer un programme national qui offrirait des repas à environ 400 000 enfants par année. Les programmes d'alimentation en milieu scolaire donnent accès aux aliments nutritifs dont l'ensemble des élèves a besoin pour apprendre et grandir, mais viennent aussi en aide aux familles, alors que la charge financière qui pèse sur les ménages, y compris le coût de l'épicerie, ne cesse d'augmenter.

Le gouvernement a également indiqué dans son budget sa volonté de reconduire le programme d'assurance médicaments. Cœur + AVC le presse de remplir cette promesse dès que possible en concluant les ententes bilatérales en suspens avec les provinces et les territoires. Il devrait ensuite élargir la liste nationale de médicaments remboursés. L'objectif est d'y inclure des médicaments d'ordonnance pour les maladies du cœur et l'AVC, à commencer par ceux pour les maladies cardiovasculaires fréquemment administrés aux personnes atteintes de diabète (médicaments d'ordonnance pour l'hypertension artérielle et l'hypercholestérolémie).

Cœur + AVC accueille favorablement aussi l'annonce d'un engagement de 1,7 milliard de dollars pour attirer des chercheuses et chercheurs du monde entier. Leur venue enrichira l'environnement global de la recherche au Canada.

SOURCE Fondation des maladies du cœur et de l'AVC

Coordonnées : Stephanie Lawrence, [email protected], 613 290-4236