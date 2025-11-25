Une étude conclut que les personnages de dessins animés sur les emballages d'aliments incitent souvent les enfants à choisir des collations à faible valeur nutritive

Une nouvelle étude décrit l'omniprésence de la publicité visant les enfants sur les emballages alimentaires au pays

CALGARY, AB, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Du sympathique superhéros Spider-Man aux chiots de la Pat'Patrouille, les personnages colorés sur les emballages alimentaires ne font pas qu'attirer l'attention de vos enfants : ils font aussi la promotion d'aliments à faible valeur nutritive, selon les résultats d'une nouvelle étude.

« Cette recherche montre l'utilisation extrêmement répandue de personnages de dessins animés attrayants pour les enfants afin de vendre à ces derniers des aliments riches en sucre, en sel ou en gras saturés », affirme Charlene Elliott, la professeure de communication à l'Université de Calgary qui a mené l'étude. « C'est important parce qu'on a clairement démontré que les dessins animés sont un moyen très efficace de cibler les enfants, d'influer sur leurs préférences alimentaires et de les inciter à supplier et embêter leurs parents pour qu'ils achètent de tels produits. »

L'étude, financée par Cœur + AVC, a permis de repérer 2 737 produits alimentaires ciblant les enfants dont l'emballage présentait des personnages de dessins animés lors de vérifications dans 16 magasins. Ces personnages figuraient sur des emballages dans toutes les catégories d'aliments, qui étaient dans la grande majorité des produits ultratransformés. Les bonbons, le chocolat, les céréales, les biscuits et les collations aux fruits arrivaient en tête de liste. Les légumes et les fruits frais ne représentaient que 1 % des aliments.

En 2023, Santé Canada a publié des critères nutritionnels pour appuyer la mise en place de restrictions proposées concernant la publicité d'aliments s'adressant aux enfants. Mme Elliott a évalué les produits à l'aide de ces critères et a découvert que, parmi ceux dont l'emballage présentait des personnages de dessins animés attrayants pour les enfants, plus de 92 % dépassaient les seuils nutritionnels définis dans les lignes directrices de Santé Canada relatives à la publicité ciblant les enfants.

L'un des objectifs de l'étude était aussi d'examiner l'utilisation de personnages médiatiques. L'équipe de recherche a constaté qu'au cours d'une seule visite en magasin, les enfants pouvaient voir jusqu'à 54 produits présentant des personnages médiatiques, comme ceux de Super Mario Bros. ou encore les Minions.

« Ces résultats indiquent que la publicité s'adressant aux enfants fait désormais partie du paysage - elle est partout - et que la plupart de ces aliments ne respectent pas les critères nutritionnels proposés par Santé Canada », dit Mme Elliott.

« L'étude met encore plus en évidence la nécessité d'adopter des politiques qui interdisent la publicité de boissons et d'aliments à faible valeur nutritive visant les enfants », déclare Manuel Arango, vice-président, Politiques et défense des intérêts à Cœur + AVC. « La mise en œuvre d'un règlement est au point mort, et ce n'est un secret pour personne que l'industrie alimentaire fait activement pression contre ces dispositions. Nous voulons que Santé Canada donne suite à sa proposition afin de protéger les enfants et d'empêcher les publicitaires de les cibler. »

Les résultats de l'étude soulignent aussi le besoin urgent d'instaurer une surveillance continue des emballages des boissons et des aliments destinés aux enfants, afin de favoriser la prise de mesures futures pour les protéger des stratégies de marketing qui influent sur leurs habitudes alimentaires.

« L'étude de Mme Elliott montre la nécessité d'adopter sans tarder des restrictions sur la publicité visant les enfants, assure Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. Les enfants méritent d'être protégés contre ces tactiques de manipulation. »

Pour obtenir de plus amples renseignements

Lire le rapport [lien].

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis plus de 70 ans. Nous devons favoriser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. En collaboration avec nos généreux donateurs et donatrices, partenaires et bénévoles, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. cœuretavc.ca @cœuretavc

SOURCE Fondation des maladies du cœur et de l'AVC

Coordonnées : Natalie Lian, [email protected], 416-386-4708