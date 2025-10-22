On recommande aux secouristes non professionnels d'administrer des insufflations durant la RCR chez les enfants et les nourrissons

TORONTO, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Cœur + AVC a publié aujourd'hui les plus récentes lignes directrices canadiennes en matière de réanimation cardiorespiratoire (RCR) et de soins d'urgence cardiovasculaire (SUC), qui sont mises à jour tous les cinq ans. Parmi les principales modifications, on note qu'un accent accru est mis sur l'administration par les secouristes non professionnels de la respiration artificielle pendant la RCR, surtout chez les enfants et les nourrissons.

Environ 60 000 arrêts cardiaques se produisent à l'extérieur de l'hôpital chaque année au pays, soit un toutes les neuf minutes. Ces arrêts cardiaques entraînent un décès plus de neuf fois sur dix dans la plupart des régions. Toutefois, la RCR et l'utilisation d'un défibrillateur externe automatisé (DEA) peuvent doubler les chances de survie. La respiration artificielle, c'est-à-dire l'administration d'insufflations, peut jouer un rôle crucial, en particulier chez les enfants et les nourrissons ainsi qu'en cas d'arrêt cardiaque lié à un trouble respiratoire (noyade, étouffement et urgence associée à une prise d'opioïdes).

« Les enfants ne sont pas de petits adultes. Leur corps fonctionne différemment et les causes de l'arrêt cardiaque ne sont pas les mêmes chez eux », affirme le Dr Farhan Bhanji, professeur de pédiatrie à l'Université McGill, qui a pris part à l'élaboration des nouvelles lignes directrices par l'intermédiaire de son travail au sein de Cœur + AVC et de l'International Liaison Committee on Resuscitation. « L'arrêt cardiaque pédiatrique, contrairement à celui chez l'adulte, résulte souvent d'un trouble respiratoire. C'est pourquoi l'administration d'oxygène par l'entremise d'insufflations est essentielle pour améliorer l'issue. »

Les secouristes non professionnels peuvent sauver la vie d'un adulte en arrêt cardiaque en pratiquant la RCR avec des compressions thoraciques uniquement. Par ailleurs, le risque d'arrêt cardiaque est plus élevé chez les adultes. Toute personne témoin d'un arrêt cardiaque doit suivre les trois étapes ci-dessous :

Composez le 9-1-1 et criez qu'on vous apporte un DEA.

Commencez la RCR immédiatement.

Utilisez un DEA dès que possible.

Voici d'autres mises à jour importantes des lignes directrices :

Le personnel du 9-1-1 doit maintenant indiquer d'administrer la respiration artificielle dans le cadre de la RCR chez les enfants et les nourrissons, et fournir des directives à cet effet.

On recommande de mettre en œuvre des stratégies communautaires et de lancer des campagnes médiatiques grand public pour aider les secouristes non professionnels à mieux intervenir et pour faire connaître les compétences relatives à la RCR.

L'apprentissage ludique peut être utilisé pour améliorer la participation et la mémorisation des compétences.

On recommande de commencer la formation sur la RCR chez les enfants de moins de 12 ans afin d'accroître leur volonté de la pratiquer et leur confiance en soi par la suite.

Le public doit avoir un meilleur accès à la naloxone, et les secouristes non professionnels doivent recevoir une formation sur les étapes de reconnaissance et de traitement initial de l'arrêt cardiaque associé aux opioïdes.

On recommande d'effectuer une évaluation de la détresse émotionnelle chez les personnes ayant survécu à un arrêt cardiaque et leurs aidantes et aidants, et de leur fournir un traitement. Environ le quart de ces personnes éprouvent une détresse émotionnelle.

Cœur + AVC est un membre fondateur et le seul représentant canadien de l'International Liaison Committee on Resuscitation, qui examine les résultats de recherche et les principes scientifiques relatifs à la réanimation pour formuler des recommandations de traitement fondées sur des données probantes. Les lignes directrices de Cœur + AVC servent de fondement à tous ses programmes de formation en réanimation, qui sont reconnus comme la norme de référence au pays. Elles constituent aussi la base de tous les autres programmes de formation en réanimation offerts par les organismes de formation à l'échelle nationale.

« Cœur + AVC s'engage à favoriser le progrès en matière de réanimation, en étroite collaboration avec ses partenaires et des parties prenantes, déclare Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. En plus d'adapter et d'établir les lignes directrices pour le Canada et de les intégrer dans nos programmes de formation en réanimation, nous soutenons la sensibilisation du public, favorisons l'acquisition de compétences en RCR et l'accès aux DEA, et finançons la recherche qui sauve des vies. »

Cœur + AVC souhaite que l'ensemble de la population du pays sache reconnaître les signes de l'arrêt cardiaque et apprenne comment intervenir rapidement en cas d'urgence.

Pour en savoir plus :

