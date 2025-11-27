QUÉBEC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Bernard Drainville, annonce qu'un inventaire aérien de la population d'orignaux sera réalisé dans la zone 17 au cours de l'hiver 2026, en collaboration avec le Gouvernement de la nation crie, l'Association des trappeurs cris, la Première Nation crie de Waswanipi et la Première Nation crie d'Oujé-Bougoumou.

Cet inventaire fera suite à celui mené à l'hiver 2021, en collaboration avec le Gouvernement de la nation crie et la Première Nation crie de Waswanipi. Les résultats avaient révélé une baisse marquée de 35 % de la population d'orignaux depuis 2009, indiquant que la mortalité dépassait la productivité dans cette zone. Pour freiner ce déclin, des mesures de conservation ont été prises en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) afin de réduire la mortalité liée à la chasse.

Depuis 2022, la chasse sportive à l'orignal est interdite dans la zone 17 et une limite de prise de 104 orignaux y a été établie pour les chasseurs cris. Le Gouvernement de la nation crie et les communautés de Waswanipi et d'Oujé-Bougoumou se sont depuis dotés de lignes directrices visant notamment le suivi de la récolte et des pratiques de chasse équitables pour assurer le respect du quota dans un contexte de chasse de subsistance.

Les résultats de l'inventaire prévu cet hiver serviront à évaluer l'effet des mesures de conservation sur la démographie des orignaux et permettront au Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage, institué par la CBJNQ, de réviser ou non la limite de prise recommandée, et possiblement sa répartition entre bénéficiaires et non-bénéficiaires de la CBJNQ.

Citations :

« La chasse à l'orignal est un véritable mode de vie dans le nord du Québec. J'ai entendu l'appel de la communauté, qui souhaite connaître l'état de santé des populations le plus rapidement possible dans la zone 17, et je suis heureux de pouvoir dire que le Ministère procédera dès cet hiver. »

Bernard Drainville, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Cet inventaire aérien est le fruit d'une collaboration continue avec les communautés cries et les Jamésiens. Il reflète notre volonté commune de préserver les ressources fauniques pour les générations actuelles et futures. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Le maintien de l'inventaire aérien du cheptel d'orignaux dans la zone 17 à l'hiver 2026 est une très bonne nouvelle pour la région. Merci au ministre Bernard Drainville pour son étroite collaboration. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

