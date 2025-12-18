Protéger la ressource, garder l'accès : le Québec revoit ses modalités de chasse

QUÉBEC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce de nouvelles modalités de chasse qui entreront en vigueur pour la saison 2026-2027. Ces ajustements touchent l'orignal, le cerf de Virginie, le petit gibier et le dindon. Ils visent à simplifier la réglementation, à mieux l'adapter aux réalités régionales et à assurer la pérennité des espèces, tout en maintenant des possibilités de chasse attrayantes et responsables pour les chasseurs.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville.

Ces changements s'appuient sur des plans de gestion élaborés ou revus en collaboration avec les partenaires nationaux et régionaux, et avec les communautés autochtones. Ces plans contribuent à assurer une gestion durable des espèces, fondée sur les meilleures connaissances scientifiques et adaptée aux réalités régionales actuelles.

Orignal : un tirage au sort là où le cheptel est plus fragile

Afin de mieux protéger les populations d'orignaux dans les zones où le cheptel est plus fragile, le ministère instaure un tirage au sort pour la récolte des orignaux sans bois (soit les femelles et les veaux) dans les zones :

3 (Chaudière-Appalaches);

4 (Estrie, Montérégie);

5 (Estrie);

6 (Estrie, Centre-du-Québec);

7 (Mauricie, Centre-du-Québec);

8 (Montréal, Montérégie, Basses-Laurentides);

26 (Mauricie);

27 (Capitale-Nationale).

Dans ces zones, le tirage au sort remplacera le système d'alternance (une année sur deux pour la femelle et le veau).

Le ministre se dit prêt à instaurer un tirage au sort dans la zone 17 (Nord-du-Québec) advenant une reprise de la chasse à l'orignal pour les allochtones. Dans cette zone, la chasse est actuellement réservée aux Autochtones.

La chasse à l'orignal sur l'île d'Anticosti est fermée, aucun orignal n'y ayant été récolté depuis 2011.

Le tirage au sort pourrait éventuellement être étendu à d'autres zones de chasse si l'affaiblissement du cheptel d'originaux le justifie.

Les changements annoncés permettront le partage des permis parmi les membres d'une expédition de chasse, pour la femelle et le veau, afin de préserver l'esprit collectif de cette activité.

À noter que les règles restent les mêmes pour la chasse à l'orignal mâle.

D'autres ajustements sont aussi annoncés, notamment :

des modifications aux périodes et aux engins de chasse dans certaines zones;

l'intention d'interdire la vente et l'importation d'urine naturelle d'orignal sur l'ensemble du territoire.

Pour les zones de chasse non mentionnées, la situation actuellement en vigueur continuera de s'appliquer. Le ministère continue de surveiller de près l'évolution des cheptels dans chacune des régions.

Cerf de Virginie : plus de flexibilité là où la population est en bonne santé

Dans les régions où la population de cerfs se porte très bien, un deuxième cerf pourra être récolté, à la condition qu'un seul mâle adulte soit prélevé. Les nouvelles limites de prise s'appliqueront notamment dans certaines zones du Centre-du-Québec, de l'Estrie et de la Montérégie.

Le ministre annonce également :

l'ouverture de la chasse au cerf de Virginie dans la zone 18 (Côte-Nord);

un assouplissement des modalités de chasse dans la zone 27 ouest, dans la région de la Capitale-Nationale.

Ces ajustements visent à mieux équilibrer les populations et à tenir compte des réalités propres à chaque territoire.

Petit gibier : harmonisation et simplification

Le bilan sur le petit gibier indique que, malgré une abondance des principales espèces à l'échelle québécoise, des ajustements s'avèrent nécessaires dans le sud du Québec.

Plusieurs changements sont apportés afin d'harmoniser les périodes de chasse et de simplifier les démarches pour les chasseurs, notamment :

de nouvelles périodes de chasse dans plusieurs zones pour mieux aligner les dates d'ouverture de la chasse à la gélinotte huppée, au tétras du Canada et au lièvre d'Amérique;

l'ouverture de la chasse à la perdrix grise dans la zone 8;

l'harmonisation de l'ouverture de la chasse au loup, au coyote, au renard roux et au raton laveur avec celle du piégeage dans les zones 1, 2, 8 et 9;

l'abolition du permis spécifique pour la chasse au petit gibier à l'aide d'un oiseau de proie, désormais visée par le permis régulier.

Concrètement, la date d'ouverture sera désormais uniformisée et correspondra au samedi le plus près du 18 septembre dans les régions suivantes :

Estrie (zone 5);

Mauricie (zone 26);

Montérégie (zone 8);

Lanaudière (zones 9 et 15);

Laurentides (zones 9, 11 et 15);

Nord-du-Québec (zones 22 à 24).

Ce report vise à limiter les prélèvements durant une période où les espèces sont plus vulnérables, en réponse à la diminution observée de certaines populations. Il s'agit d'un enjeu prioritaire identifié par les partenaires du milieu. Malgré ce décalage en début de saison, les possibilités de chasse demeurent importantes. La saison se poursuivra jusqu'au 15 janvier, pour un total de plus de 16 semaines de chasse.

Dindon sauvage : moins de paperasse, même encadrement

Enfin, l'attestation spéciale pour la chasse au dindon sauvage est retirée. Le contenu lié à cette espèce sera intégré directement au cours de chasse menant à l'obtention du certificat du chasseur.

Certaines modalités annoncées pourraient changer à la suite de la prépublication du règlement et des consultations qui en découleront, et ce, jusqu'à l'adoption officielle des règlements.

Citation :

« On fait des choix responsables pour protéger la faune tout en maintenant l'accès à la chasse. Notre stratégie se base sur l'état de santé du gibier pour préserver la ressource au maximum. On ne veut pas de solutions mur à mur : nos décisions tiennent compte de la réalité de chaque région. C'est comme ça qu'on va assurer la pérennité de nos espèces tout en préservant la pratique de la chasse, qui fait partie de notre histoire et de notre identité. »

Bernard Drainville, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Annexe

Correspondance zones de chasse/régions

Zone 1 : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Zone 2 : Bas-Saint-Laurent

Zone 3 : Chaudière-Appalaches

Zone 4 : Estrie, Montérégie

Zone 5 : Estrie

Zone 6 : Estrie, Centre-du-Québec

Zone 7 : Mauricie, Centre-du-Québec

Zone 8 : Montréal, Montérégie, Basses-Laurentides

Zone 9 : Laurentides

Zone 10 : Outaouais

Zone 11 : Laurentides, Lanaudière

Zone 12 : Outaouais

Zone 13 : Abitibi-Témiscamingue

Zone 14 : Mauricie

Zone 15 : Laurentides, Lanaudière

Zone 16 : Nord-du-Québec

Zone 17 : Nord-du-Québec

Zone 18 : Côte-Nord

Zone 19 : Côte-Nord

Zone 20 : Île d'Anticosti

Zone 22 : Nord-du-Québec

Zone 23 : Nord-du-Québec

Zone 24 : Nord-du-Québec

Zone 26 : Mauricie

Zone 27 : Capitale-Nationale

Zone 28 : Saguenay-Lac-Saint-Jean

Zone 29 : Saguenay-Lac-Saint-Jean

