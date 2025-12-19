Agir pour le climat, sans nuire à l'économie

QUÉBEC, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, a rendu publics aujourd'hui les résultats de l'Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2023 et leur évolution depuis 1990 ainsi que le Bilan 2024-2025 de l'action climatique du gouvernement du Québec.

Les résultats de l'Inventaire confirment que le Québec continue de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et qu'en 2023, celles-ci ont atteint un de leurs niveaux les plus bas depuis 1990, à l'exception des années marquées par la pandémie. Ils démontrent que les efforts déployés au cours des dernières années portent fruit.

Pour sa part, le Bilan 2024-2025 présente les actions et investissements réalisés par le gouvernement pour soutenir cette trajectoire, notamment en aidant les Québécois à payer moins cher leur énergie, en appuyant les municipalités dans l'adaptation aux changements climatiques et en aidant les entreprises à réduire leurs émissions tout en demeurant compétitives.

Des émissions de GES parmi les plus faibles depuis 1990

Les données de l'Inventaire confirment une baisse de 1,4 % par rapport à 2022. Les émissions demeurent également sous le niveau observé avant la pandémie.

Entre 1990 et 2023, le Québec a réduit ses émissions de 8,5 %, malgré une croissance de la population de 26,5 % et une augmentation de l'activité économique de 87,9 %. Les années de pandémie (2020 et 2021) mises à part, 2023 affiche les émissions les plus faibles de toute la période 1990-2023.

Les baisses les plus importantes ont été observées dans les secteurs suivants :

Industries : -22,6 %

Chauffage des bâtiments : -43,1 %

Matières résiduelles : -40,0 %

Le transport demeure la principale source d'émissions

Le secteur des transports représente 44,8 % des émissions de gaz à effet de serre du Québec en 2023, dont les trois quarts proviennent du transport routier. Depuis 1990, ces émissions ont augmenté en raison de l'accroissement du nombre de véhicules, de leur puissance et du kilométrage parcouru. Elles sont toutefois en baisse depuis 2019 et elles devraient continuer de diminuer grâce à la part croissante des véhicules électriques et au développement des biocarburants.

Moins d'émissions par habitant qu'il y a 30 ans

Entre 1990 et 2023, les émissions de gaz à effet de serre par habitant sont passées de 12,2 à 8,8 tonnes par personne, soit une baisse d'environ 28 %. Le Québec demeure ainsi l'un des chefs de file en Amérique du Nord, avec des émissions par habitant bien inférieures à la moyenne canadienne et beaucoup plus faibles que celles des États-Unis.

Marché du carbone : des revenus au bénéfice des ménages

Le Bilan 2024-2025 dévoile que près de 1,6 milliard de dollars ont été investis dans l'action climatique pour la période. Bien que les dépenses aient légèrement diminué par rapport au sommet atteint en 2023-2024, les programmes demeurent efficaces et continuent de produire des résultats concrets.

Sur ce montant, près de 840 millions de dollars ont été versés directement aux ménages québécois afin de réduire leur facture énergétique et de soutenir des choix de vie plus durables, Citons, notamment :

Environ 121 000 rabais à l'achat de véhicules électriques;

Près de 25 000 projets de rénovation énergétique grâce au programme Rénoclimat;

Près de 10 000 conversions de systèmes de chauffage vers des énergies renouvelables dans le cadre du programme Chauffez vert;

Plus de 2 600 nouvelles habitations homologuées Novoclimat;

L'accompagnement de près de 8 000 ménages à revenu modeste grâce au programme Éconologis.

Un soutien accru aux municipalités

Le gouvernement a poursuivi son soutien aux municipalités pour l'élaboration et la mise en œuvre de leur plan climat, y compris l'adaptation des milieux de vie aux effets des changements climatiques. L'aide versée à cette fin a dépassé 400 millions de dollars au cours des quatre dernières années de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030).

Ces investissements ont permis de réaliser des actions concrètes qui améliorent directement la qualité de vie des citoyens, comme le verdissement des quartiers pour lutter contre les îlots de chaleur et les inondations, ainsi que l'amélioration des transports collectif et actif.

Des investissements qui renforcent la compétitivité des entreprises

En 2024-2025, les entreprises québécoises ont reçu plus de 335 millions de dollars pour améliorer leur efficacité énergétique, réduire leurs émissions et renforcer leur compétitivité. Le programme ÉcoPerformance a soutenu des projets d'innovation visant l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et les bioénergies, ainsi que plusieurs grands projets industriels.

Le secteur agricole et bioalimentaire a également bénéficié d'un soutien ciblé. Plus de 34 millions de dollars ont été investis en 2024-2025, portant l'aide totale à environ 260 millions de dollars depuis le début du PEV 2030.

Citation :

« Au Québec, nous avons déjà accompli beaucoup pour réduire nos émissions et améliorer la qualité de vie des citoyens. Grâce à notre hydroélectricité, au marché du carbone et aux investissements qu'il permet dans la lutte contre les changements climatiques, les Québécois voient leur facture énergétique diminuer, bénéficient de rénovations et de transports plus verts et les entreprises se décarbonent. N'oublions pas que nous avons le meilleur taux d'émission de gaz à effet de serre par habitant en Amérique du Nord; nous devons en être fiers! Comparé à d'autres provinces et pays, le Québec est déjà loin devant, et nous continuons d'avancer concrètement. Notre priorité pour la suite est claire : protéger notre environnement et notre climat tout en protégeant notre économie et nos emplois. »

Bernard Drainville, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Liens connexes :

Source : Béatrice Déry Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches Tél. : 367 995-0528 [email protected] Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs