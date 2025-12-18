Trois parcs éoliens franchissent une étape clé pour encore plus d'énergie verte au Québec

QUÉBEC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Pour accélérer la transition énergétique, augmenter la capacité de production d'énergie verte et répondre à la demande en électricité tout en stimulant l'économie québécoise, le gouvernement du Québec autorise la construction et l'exploitation de trois nouveaux parcs éoliens dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Capitale-Nationale.

À terme, ces projets généreront une puissance totale maximale de 792,32 mégawatts (MW), de quoi alimenter environ 140 000 foyers chaque année au Québec. Ils contribueront à renforcer l'autonomie énergétique du Québec, à réduire la consommation d'hydrocarbures et à soutenir la lutte contre les changements climatiques par la diminution des émissions de gaz à effet de serre.

Voici le détail des projets de parcs éoliens annoncés aujourd'hui par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Bernard Drainville, et par la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette :

Parc éolien Canton MacNider Commandité inc. : ce projet comprendra 21 éoliennes totalisant 122,32 MW sur des terres privées de la MRC de La Matapédia;

: ce projet comprendra 21 éoliennes totalisant 122,32 MW sur des terres privées de la MRC de La Matapédia; Parc éolien de la Madawaska inc. : ce projet inclura l'installation de 45 éoliennes d'une puissance totale de 270 MW, dont 40 seront aménagées en terres publiques et cinq sur des terres privées de Saint-Jean-de-la-Lande et de Dégelis;

: ce projet inclura l'installation de 45 éoliennes d'une puissance totale de 270 MW, dont 40 seront aménagées en terres publiques et cinq sur des terres privées de Saint-Jean-de-la-Lande et de Dégelis; Parc éolien Des Neiges - Secteur Charlevoix de la Société de projet BVH2 S.E.N.C. : ce projet prévoit l'aménagement de 57 éoliennes (400 MW) sur les terres privées du séminaire de Québec à Baie-Saint-Paul.

Ces projets s'inscrivent dans le Plan 2035 d'Hydro-Québec, qui vise à doubler la production d'électricité afin de répondre à la croissance de la demande. Le développement de parcs éoliens, en complément de l'hydroélectricité, permet de diversifier le portefeuille énergétique, de réduire la dépendance aux hydrocarbures et de générer des retombées économiques importantes pour les régions.

Dans le cadre du processus d'autorisation environnementale, le gouvernement a exigé la mise en place de mesures d'atténuation et de compensation rigoureuses afin de limiter les impacts sur l'environnement, les milieux naturels et les communautés d'accueil. Ces mesures incluent notamment la protection des milieux humides et hydriques, des programmes de suivi du climat sonore ainsi que des actions ciblées pour limiter les impacts sur la faune ailée.

Des mesures pour le rétablissement du caribou forestier de Charlevoix

La protection et le rétablissement du caribou forestier de Charlevoix demeurent une priorité pour le gouvernement du Québec. Dans le cas du parc éolien Des Neiges, le promoteur devra présenter un plan d'action spécifique visant à soutenir le rétablissement du caribou forestier et la protection de son habitat, en cohérence avec les orientations gouvernementales en matière de conservation de la faune.

Depuis plusieurs années, le gouvernement met en œuvre des actions concrètes afin d'inverser le déclin de cette population unique au Québec. En 2022, l'ensemble de la population de caribous forestiers de Charlevoix a notamment été mis en enclos afin de favoriser sa croissance et de mieux protéger les faons contre la prédation.

Le gouvernement du Québec réaffirme ainsi que le développement de l'énergie éolienne se fera de manière responsable, dans une perspective où la transition énergétique, la protection de la biodiversité et l'occupation durable du territoire avancent de concert.

« La transition énergétique du Québec repose sur des solutions propres et renouvelables, mais elle doit aussi se faire de manière responsable. En développant l'énergie éolienne, nous répondons à la croissance de la demande en électricité, mais nous le faisons en protégeant les milieux naturels, la faune et nos territoires. Cette approche équilibrée nous permet d'agir pour le climat et pour notre économie, et ce, dans l'intérêt de nos régions. C'est la définition même du développement durable! »

Bernard Drainville, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Le développement économique passe par le développement énergétique. C'est pourquoi nous avons amorcé le plus grand chantier énergétique de l'histoire du Québec. Avec ces nouveaux parcs, nous voulons consolider notre réseau, diversifier notre production et créer des emplois payants en région. Maintenant, ce développement doit générer des retombées pour le Québec. Favoriser l'approvisionnement local pour le développement énergétique est ma priorité pour le développement éolien. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la région de la Montérégie

