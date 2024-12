MONTRÉAL, le 3 déc. 2024 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) travaille activement à contrer la fraude et le vol d'identité afin de maintenir l'intégrité des documents officiels des autorités fédérale, provinciales et territoriales canadiennes.

Le 18 novembre 2024 au palais de justice de Laval, Jonghun LEE, a plaidé coupable d'avoir tenté d'importer en contrebande 509 cartes vierges contrefaites reproduisant des cartes de résident permanent du Canada et 506 cartes vierges contrefaites reproduisant des permis de conduire de l'Alberta. M. LEE a reçu une peine de 30 mois d'emprisonnement ferme.

L'individu a aussi été reconnu coupable de fabrication de faux documents, notamment de cartes de citoyenneté canadienne, de cartes de résident permanent du Canada, de permis de travail et de permis de conduire de différentes provinces du Canada, avec l'intention qu'ils soient employés ou qu'on y donne suite comme authentiques.

Cette enquête fait suite à l'interception d'un colis de messagerie en provenance de la Chine, le 14 janvier 2022, par des agents des services frontaliers du bureau de l'ASFC à Mirabel. Dans les semaines qui ont suivi cette interception, des enquêteurs de l'ASFC ont exécuté un mandat de perquisition au domicile de l'accusé et ils y ont découvert du matériel de fabrication de faux documents, des faux documents complets et en cours de production, un ordinateur, des téléphones cellulaires, des presses à imprimer de l'argent ainsi que près de 140 000$ en argent canadien et américain.

L'ensemble du matériel de fabrication de faux documents, les fausses pièces d'identité et la presse à imprimer de l'argent ont été confisqués à des fins de destruction. Les sommes d'argent ont également été confisquées.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à contrer la fraude et le vol d'identité et à traduire en justice ceux qui s'y prêtent. Aux agents et agentes de l'ASFC qui ont été impliqués dans cet enquête - merci. Vos efforts jouent un rôle essentiel dans la protection de l'intégrité de notre système d'immigration. »

-L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales.

Faits en bref

L'ASFC mène des enquêtes sur des signalements effectués par ses agents dans les points d'entrée du pays et utilise les preuves recueillies lors de perquisitions afin d'intenter des poursuites criminelles à l'endroit des contrevenants.

Toute personne détenant des informations sur des activités transfrontalières douteuses est invitée à appeler la Ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

