NEWMARKET, ON, le 19 déc. 2025 /CNW/ - L'équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) de la Police fédérale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a arrêté une personne dans le cadre d'une enquête en cours sur des infractions liées au terrorisme, en vertu du Code criminel du Canada.

Le 26 novembre 2025, des agents de l'EISN de la GRC de la région du Grand Toronto et du sud-ouest de l'Ontario ont arrêté Waleed KHAN (27 ans) de Toronto et l'ont accusé des infractions suivantes :

Entre le 17 juin 2025 et le 17 août 2025, dans la ville de Toronto et ailleurs dans la province de l'Ontario, Waleed Khan a fourni, directement ou indirectement, des biens, pour financer, sachant que, en tout ou en partie, ils seraient utilisés ou profiteraient à un groupe terroriste, à savoir l'État islamique, en violation de l'article 83.03(2) du Code criminel ;

; Entre le 17 juin 2025 et le 17 août 2025, dans la ville de Toronto et ailleurs dans la province de l'Ontario, Waleed Khan a fourni, directement ou indirectement, des biens, soit des comptes de médias sociaux, pour financer, sachant que, en tout ou en partie, ils seraient utilisés ou profiteraient à un groupe terroriste, à savoir l'État islamique, en violation de l'article 83.03.(2) du Code criminel ;

; Entre le 17 juin 2025 et le 17 août 2025, dans la ville de Toronto et ailleurs dans la province de l'Ontario, Waleed Khan a participé aux activités d'un groupe terroriste en fournissant des biens qui seront utilisés pour mener des activités terroristes ou au profit de toute personne qui facilite ou réalise des activités terroristes, en violation de l'article 83.18 (1) du Code criminel ;

; Entre le 17 juin 2025 et le 17 août 2025, dans la ville de Toronto et ailleurs dans la province de l'Ontario, Waleed Khan a participé aux activités d'un groupe terroriste en se rendant, en réponse aux instructions de toute personne qui constitue un groupe terroriste, disponible pour faciliter ou commettre une infraction, un acte ou une omission en relation avec le terrorisme à l'extérieur du Canada qui, si commis au Canada, constituerait une infraction liée au terrorisme, en violation de l'article 83.18 (1) du Code criminel ;

; Entre le 17 juin 2025 et le 17 août 2025, dans la ville de Toronto et ailleurs dans la province de l'Ontario, Waleed Khan a facilité l'activité d'un groupe terroriste en fournissant des biens utilisés pour mener des activités terroristes ou au profit de toute personne qui facilite ou réalise des activités terroristes, en violation de l'article 83.19 (1) du Code criminel ;

; Entre le 17 juin 2025 et le 17 août 2025, dans la ville de Toronto et ailleurs dans la province de l'Ontario, Waleed Khan a commis un acte criminel, à savoir un complot pour commettre un meurtre, dans l'intérêt ou sous la direction d'un groupe terroriste ou en association avec un tel groupe, en violation de l'article 83.2 du Code criminel ;

; Entre le 17 juin 2025 et le 17 août 2025, dans la ville de Toronto et ailleurs dans la province de l'Ontario, Waleed Khan a comploté avec des personnes connues et inconnues pour commettre un meurtre, en violation de l'alinéa 465(1)a) du Code criminel;

La GRC aimerait remercier ses partenaires pour leur précieux soutien tout au long de cette enquête, y compris le Service de police de Toronto, le Service de police régional de Peel, la Police provinciale de l'Ontario, le Service des poursuites pénales du Canada, le ministère du Procureur général et le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada pour leur contribution au succès cette enquête.

« Cette arrestation représente l'aboutissement d'une enquête importante menée par la GRC et ses partenaires afin de perturber les menaces à la sécurité nationale et de préserver la sécurité publique. J'aimerais remercier nos membres et nos collègues pour leur souplesse et leurs efforts dévoués. » - Le surintendant James Parr, officier responsable, EISN, RGT et sud-ouest de l'Ontario.

L'EISN est composée de représentants de la GRC, des corps policiers municipaux et provinciaux, ainsi que de partenaires et d'organismes fédéraux et provinciaux. L'EISN recueille, partage et analyse des renseignements concernant les menaces à la sécurité nationale et l'extrémisme criminel/le terrorisme.

Si vous craignez qu'une personne envisage ou planifie de commettre un acte de violence ou d'aider d'autres personnes à commettre des actes de terrorisme, veuillez communiquer avec votre service de police local. Il est impératif de signaler tout comportement suspect. En cas de menace immédiate pour votre sécurité ou celle des autres, veuillez composer le 911.

Les renseignements non urgents peuvent être transmis au Réseau info-sécurité nationale de la GRC par téléphone au 1 800 420-5805 ou par courriel à www.rcmp.ca/report-it

Les valeurs fondamentales de la GRC guident nos activités quotidiennes. On s'attend à ce que tous les employés incarnent ces valeurs dans le cadre de leur travail. Cette collaboration est un exemple de notre engagement à servir avec excellence. Nous travaillons en collaboration avec les collectivités et nos partenaires pour fournir et soutenir des services de police novateurs et professionnels.

Une interdiction de publication en vertu de l'article 517 est en vigueur. Une interdiction de publication en vertu de l'article 517 interdit la publication de renseignements, de preuves ou d'observations présentés lors ou en prévision d'une audience sur la libération sous caution. Il est interdit de divulguer les conditions de remise en liberté sous caution, les motifs du tribunal derrière la remise en liberté sous caution et tout élément de preuve ou document pris en considération lors de l'audience sur la libération sous caution.

