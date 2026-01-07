Nouvelles fournies parGendarmerie Royale du Canada – Région du centre
SAULT STE. MARIE, ON, le 7 janv. 2026 /CNW/ - Le 8 décembre 2025, des membres de l'équipe de l'intégrité des frontières de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Sault-Sainte-Marie ont arrêté un homme qui était entré illégalement au Canada à partir des États-Unis.
Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (USCBP) a alerté les autorités canadiennes après que l'individu a déclaré son intention de traverser la frontière canadienne pour visiter une entreprise américaine locale. Il a ensuite été vu sur des caméras de surveillance américaines en train d'entrer au Canada à pied en empruntant le pont ferroviaire international de Sault-Sainte- Marie.
Les membres de l'équipe responsable de l'intégrité des frontières de la GRC ont parcouru la ville avec la photo de l'homme. Grâce à la coopération des entreprises locales, les enquêteurs ont obtenu des images de surveillance qui ont aidé à déterminer dans quelle direction l'individu se déplaçait. Ces renseignements ont été essentiels pour restreindre la zone de recherche.
En collaborant avec le service de police de Sault-Sainte-Marie, les membres de l'équipe ont repéré l'individu dans une entreprise de la rue McNabb, où il a été arrêté sans incident. La GRC l'a transporté au point d'entrée, où l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) l'a jugé interdit de territoire au Canada, a pris un décret d'exclusion et a facilité son retour aux États-Unis.
« Cette intervention réussie souligne l'importance cruciale de la coopération transfrontalière et de l'échange d'information en temps opportun. Les efforts coordonnés de l'USCBP, de l'ASFC, du service de police de Sault-Sainte-Marie et du personnel de sécurité privé d'une entreprise locale ont joué un rôle déterminant dans la réalisation de cette intervention. » - Cap. Van Shafiei, Intégrité des frontières de la GRC, Sault-Sainte-Marie
Si vous détenez de l'information sur des activités transfrontalières, y compris des entrées illégales, le passage de clandestins, l'importation, le trafic et la possession de drogues ou d'autres activités criminelles, veuillez communiquer avec :
- GRC de l'Ontario : 1 800 387-0020
- Ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060
- Échec au crime (anonyme) : 1 800 222-8477
Quelques faits
- Sault-Sainte-Marie est un poste frontalier terrestre clé entre le Canada et les États-Unis, ce qui en fait un point important pour la surveillance des activités transfrontalières.
- L'entrée illégale au Canada est une violation de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et peut entraîner une arrestation, un renvoi et même des accusations criminelles.
- La GRC soutient l'ASFC et mène des enquêtes criminelles plus vastes concernant des événements ayant pour origine des points d'entrée.
- La GRC joue un rôle essentiel dans la protection des frontières du Canada. Nous enquêtons sur les menaces graves, y compris les passages non autorisés à la frontière, le passage de clandestins, le trafic de drogues illicites et d'autres infractions liées aux frontières, et nous y répondons.
- Les membres de la GRC patrouillent dans les zones frontalières entre les ports, y compris les voies navigables, afin de prévenir toute forme d'activité criminelle qui menace la sécurité du Canada et d'y répondre.
