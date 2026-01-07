SAULT STE. MARIE, ON, le 7 janv. 2026 /CNW/ - Le 8 décembre 2025, des membres de l'équipe de l'intégrité des frontières de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Sault-Sainte-Marie ont arrêté un homme qui était entré illégalement au Canada à partir des États-Unis.

Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (USCBP) a alerté les autorités canadiennes après que l'individu a déclaré son intention de traverser la frontière canadienne pour visiter une entreprise américaine locale. Il a ensuite été vu sur des caméras de surveillance américaines en train d'entrer au Canada à pied en empruntant le pont ferroviaire international de Sault-Sainte- Marie.

Les membres de l'équipe responsable de l'intégrité des frontières de la GRC ont parcouru la ville avec la photo de l'homme. Grâce à la coopération des entreprises locales, les enquêteurs ont obtenu des images de surveillance qui ont aidé à déterminer dans quelle direction l'individu se déplaçait. Ces renseignements ont été essentiels pour restreindre la zone de recherche.

En collaborant avec le service de police de Sault-Sainte-Marie, les membres de l'équipe ont repéré l'individu dans une entreprise de la rue McNabb, où il a été arrêté sans incident. La GRC l'a transporté au point d'entrée, où l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) l'a jugé interdit de territoire au Canada, a pris un décret d'exclusion et a facilité son retour aux États-Unis.

« Cette intervention réussie souligne l'importance cruciale de la coopération transfrontalière et de l'échange d'information en temps opportun. Les efforts coordonnés de l'USCBP, de l'ASFC, du service de police de Sault-Sainte-Marie et du personnel de sécurité privé d'une entreprise locale ont joué un rôle déterminant dans la réalisation de cette intervention. » - Cap. Van Shafiei, Intégrité des frontières de la GRC, Sault-Sainte-Marie

Si vous détenez de l'information sur des activités transfrontalières, y compris des entrées illégales, le passage de clandestins, l'importation, le trafic et la possession de drogues ou d'autres activités criminelles, veuillez communiquer avec :

GRC de l'Ontario : 1 800 387-0020

Ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060

Échec au crime (anonyme) : 1 800 222-8477

Quelques faits

Sault-Sainte-Marie est un poste frontalier terrestre clé entre le Canada et les États-Unis, ce qui en fait un point important pour la surveillance des activités transfrontalières.

L'entrée illégale au Canada est une violation de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et peut entraîner une arrestation, un renvoi et même des accusations criminelles.

La GRC soutient l'ASFC et mène des enquêtes criminelles plus vastes concernant des événements ayant pour origine des points d'entrée.

La GRC joue un rôle essentiel dans la protection des frontières du Canada. Nous enquêtons sur les menaces graves, y compris les passages non autorisés à la frontière, le passage de clandestins, le trafic de drogues illicites et d'autres infractions liées aux frontières, et nous y répondons.

Les membres de la GRC patrouillent dans les zones frontalières entre les ports, y compris les voies navigables, afin de prévenir toute forme d'activité criminelle qui menace la sécurité du Canada et d'y répondre.

