TORONTO, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Une enquête effectuée en Ontario par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a mené à l'arrestation de deux hommes impliqués dans une activité criminelle qui faisait appel à des publicités sur des sites Web de petites annonces pour recruter des femmes afin de faire le trafic de drogues illégales à l'extérieur du Canada par l'aéroport international Pearson de Toronto. La GRC et l'ASFC demandent aux membres du public de faire preuve de prudence lorsqu'ils répondent à des publicités en ligne pour des offres d'emploi qui promettent de grandes sommes d'argent et exigent des voyages internationaux, sans beaucoup d'explications.

L'enquête a commencé après l'arrestation de deux Canadiennes au Nigeria, qui avaient tenté de transporter du cannabis dans le pays. Ces dernières avaient été recrutées au moyen de publicités publiées sur le site Web des petites annonces « LeoList », ciblant les femmes de 20 à 65 ans. Les publicités promettaient jusqu'à 20 000 $ en échange de voyages au Canada et à l'étranger impliquant le transport de drogues illicites. À la suite d'une enquête de neuf mois, les agents de la GRC et de l'ASFC ont été en mesure d'intercepter et de perturber le réseau avant qu'un nouvel envoi illicite de 29 kg de cannabis ne quitte le Canada.

À la suite de l'enquête, le Détachement de l'aéroport de Toronto de la Police fédérale de la GRC - Région centrale a porté les accusations suivantes :

Charles Adewoye (48 ans), de Toronto :

Exportation de cannabis, en violation de l'article 11 de la Loi sur le cannabis ;

; Complot en vue de commettre un acte criminel, en violation de l'article 465(1)(c) du Code criminel.

Shamaarke Jafar Ismail (25 ans), du Royaume-Uni :

Possession de cannabis à des fins d'exportation, en violation de l'article 11(2) de la Loi sur le cannabis ;

; Complot en vue de commettre un acte criminel, en violation de l'article 465(1)(c) du Code criminel .

. Avoir résisté à son arrestation et entravé le travail de la police, en violation de l'article 129(1) du Code criminel.

Charles Adewoye et Shamaarke Jafar Ismail ont été mis en liberté sur cautionnement et comparaîtront devant le tribunal le 16 janvier 2026.

« Cette enquête démontre l'importance de pouvoir compter sur des services de police proactifs pour repérer et démanteler les opérations criminelles qui exploitent des personnes vulnérables. Le recrutement de membres de la communauté qui ne se doutent de rien pour des activités criminelles à risque élevé est profondément préoccupant, et nous sommes déterminés à porter des accusations contre toute personne qui se livre à ce comportement. »

- Surintendant Dale Foote, officier responsable de l'intégrité des frontières de la Police fédérale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC)

« Le crime organisé s'en prend aux gens vulnérables. Cette affaire démontre le coût réel de la participation aux activités criminelles. L'ASFC travaille en étroite collaboration avec les organismes locaux et internationaux d'application de la loi pour perturber les activités criminelles, maintenir la force de la frontière canadienne et arrêter les gens qui tentent de mettre en danger nos collectivités. « L'échange de renseignements avec nos partenaires est essentiel à la sécurité frontalière et contribue à s'attaquer de front au problème du crime organisé international qui exploite des réseaux opérant dans de nombreux pays. »

- Lisa Janes, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Grand Toronto

Signaler toute activité suspecte

Si vous avez des renseignements sur la contrebande, l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres activités criminelles, communiquez avec :

GRC en Ontario : 1 800 387-0020

Ligne de surveillance frontalière de l'ASFC (confidentiel) : 1 888 502-9060

Échec au crime (anonyme) : 1 800 222-8477

Quelques faits

Le gouvernement du Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Pour en savoir plus sur le plan frontalier, cliquez ici : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont déterminées à intercepter les tentatives de contrebande à notre frontière, à enquêter sur celles-ci et à perturber le crime organisé.

La GRC appuie le mandat de l'ASFC aux points d'entrée en cas de menaces criminelles entrantes et sortantes au moyen d'enquêtes et de poursuites criminelles concernant la contrebande de stupéfiants.

Misant sur une présence partout au Canada, la GRC est particulièrement bien placée pour protéger notre frontière entre les points d'entrée.

La GRC et L'ASFC travaillent en étroite collaboration avec d'autres partenaires nationaux et internationaux d'application de la loi dans le cadre d'enquêtes pour lutter contre les répercussions des activités criminelles transfrontalières sur nos collectivités.

La GRC travaille avec l'ASFC pour protéger le Canada contre les menaces criminelles entrantes et sortantes au moyen d'enquêtes et de poursuites criminelles concernant la contrebande de stupéfiants.

La contrebande de stupéfiants et les autres infractions à la Loi sur les douanes peuvent entraîner des poursuites devant les tribunaux. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier le renvoi du Canada et l'interdiction de revenir au pays.

Pour obtenir les dernières statistiques sur la contrebande, visitez la section sur les saisies du site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Si vous détenez des informations sur des activités transfrontalières douteuses, veuillez appeler à la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC, en composant le 1 888 502-9060.

Pour obtenir les dernières statistiques sur les stupéfiants, visitez la section sur les saisies du site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada.

SOURCE Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre