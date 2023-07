OTTAWA, ON, le 19 juill. 2023 /CNW/ - La vente ou la publicité de produits de santé non homologués sont illégales au Canada. Santé Canada prend cette question au sérieux et s'efforce de mettre un terme à ces activités illégales et de protéger la santé et la sécurité de la population canadienne.

À la suite d'une enquête menée par Santé Canada, Pedro Acuna Saavedra, l'unique administrateur de Primordial Beauty Inc., faisant affaire sous le nom de Genesis II Church Chapter #291, a plaidé coupable à des accusations en vertu de la Loi sur les aliments et drogues pour avoir vendu des médicaments non homologués contenant du chlorite de sodium, communément appelés Miracle Mineral Solution (MMS).

Le 7 juillet 2023, M. Acuna s'est vu imposer une amende de 12 000 $ et une ordonnance de probation de deux ans lui interdisant d'avoir du chlorite de sodium en sa possession et de faire la publicité, la vente et la production destinée à la vente de quelques produits de santé non homologués que ce soit, y compris des médicaments et des produits de santé naturels.

Les produits MMS ont été vendus sous différents noms, comme « Miracle Mineral Supplement » et « Master Mineral Solution ». Ils étaient promus comme des traitements pour une vaste gamme de problèmes de santé, notamment de graves maladies comme le cancer, le VIH/sida, l'autisme infantile et la COVID-19.

Le chlorite de sodium est une substance chimique utilisée principalement comme agent de blanchiment des textiles et comme désinfectant. Intoxication, insuffisance rénale et dommages aux globules rouges réduisant la capacité du sang à transporter l'oxygène, ainsi que douleurs abdominales, nausées, vomissements et diarrhée sont quelques-uns des effets indésirables que peut causer l'ingestion de chlorite de sodium.

Santé Canada n'a homologué aucun produit de santé destiné à la consommation humaine contenant du chlorite de sodium. Il a en revanche homologué un certain nombre de désinfectants et de produits vétérinaires qui en contiennent. La vente des produits MMS est interdite au Canada. Santé Canada est intervenu à plusieurs reprises pour qu'ils soient retirés du marché et a diffusé plusieurs avis pour mettre en garde la population contre ces produits.

Le Ministère prévient que toute personne s'adonnant à la publicité ou à la vente des produits MMS ou de produits similaires sera contrainte de cesser ces activités. Nous demandons expressément au public de ne pas utiliser les produits MMS pour le traitement de maladies et de signaler la vente de ces produits non homologués à Santé Canada.

Nous rappelons aux consommateurs de n'utiliser que des produits de santé dont l'étiquette porte un numéro d'identification de médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Ces numéros indiquent que Santé Canada a évalué l'innocuité, l'efficacité et la qualité du produit et qu'il en a autorisé la vente au Canada. Ils peuvent aussi vérifier si la vente d'un produit précis a été autorisée en consultant la Base de données sur les produits pharmaceutiques , la Liste des instruments médicaux homologués en vigueur et la Base de données sur les produits de santé naturels homologués .

Santé Canada a toujours l'intention d'utiliser tous les outils à sa disposition pour faire cesser la vente et la promotion de produits de santé non homologués qui présentent de graves risques pour la santé.

