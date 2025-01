OTTAWA, ON, le 20 janv. 2025 /CNW/ - Alors que le calendrier marque le lundi bleu (Blue Monday), souvent considéré comme le jour le plus sombre et le plus difficile de l'année, Sentier Transcanadien lance sa cinquième édition de la campagne « De bof à... bonheur ». Cette initiative pancanadienne, qui se déroule jusqu'à la mi-mars, invite la population canadienne à profiter du plein air et à redécouvrir la joie, le lien social et l'aventure que l'hiver peut offrir.

Que ce soit par une randonnée hivernale pittoresque ou une simple promenade pendant la pause du dîner, l'utilisation du Sentier en hiver est une excellente, et abordable, façon de transformer les « bofs » de l'hiver en moments de bonheur durant les mois les plus froids de l'année.

« L'hiver n'est pas une saison à subir, mais à célébrer », affirme Meghan Reddick, cheffe des communications et du marketing à Sentier Transcanadien. « La campagne 'De bof à... bonheur' invite la population canadienne à voir l'hiver comme une saison pleine de possibilités. Le Sentier est un lieu où clarté mentale, activité physique et liens significatifs se rejoignent pour nous aider à nous épanouir pendant ces mois froids. »

Pourquoi explorer le Sentier cet hiver?

Célébrer le froid canadien : Le Sentier transforme l'hiver en une saison à célébrer. C'est un espace où l'on peut s'immerger dans des paysages époustouflants propres à l'hiver canadien.

: Le Sentier transforme l'hiver en une saison à célébrer. C'est un espace où l'on peut s'immerger dans des paysages époustouflants propres à l'hiver canadien. Économiser sur les coûts de loisirs : Les activités pour toute la famille peuvent être coûteuses, surtout en hiver. Mais plus de 80 % de la population canadienne vit à moins de 30 minutes d'un tronçon du Sentier Transcanadien, ce qui en fait une source gratuite et accessible de plaisir hivernal.

: Les activités pour toute la famille peuvent être coûteuses, surtout en hiver. Mais plus de 80 % de la population canadienne vit à moins de 30 minutes d'un tronçon du Sentier Transcanadien, ce qui en fait une source gratuite et accessible de plaisir hivernal. Améliorer votre santé mentale : Les études montrent que passer du temps en plein air améliore l'humeur et réduit le stress. Pas à pas, le Sentier offre un espace pour se connecter à la nature et trouver la paix malgré les défis de l'hiver.

: Les études montrent que passer du temps en plein air améliore l'humeur et réduit le stress. Pas à pas, le Sentier offre un espace pour se connecter à la nature et trouver la paix malgré les défis de l'hiver. Adopter un mode de vie actif : Avec 29 000 km d'entraînement hivernal gratuit, le Sentier permet de rester en forme et plein d'énergie toute la saison, pas besoin d'abonnement à une salle de sport. Que vous pratiquiez le ski, la randonnée ou le vélo à pneus surdimensionnés, les activités hivernales vous gardent en mouvement.

: Avec 29 000 km d'entraînement hivernal gratuit, le Sentier permet de rester en forme et plein d'énergie toute la saison, pas besoin d'abonnement à une salle de sport. Que vous pratiquiez le ski, la randonnée ou le vélo à pneus surdimensionnés, les activités hivernales vous gardent en mouvement. Renforcer les liens sociaux : Ne vous enfermez pas cet hiver. Rassemblez vos proches, habillez-vous chaudement et explorez le Sentier ensemble. C'est une occasion de se rapprocher et de célébrer le meilleur de la saison avec votre communauté.

Participez : partagez vos moments bonheur

La campagne « De bof à... bonheur » invite tout le monde à partager leurs moments hivernaux sur le Sentier. Participez à la conversation en partageant vos photos sur les réseaux sociaux avec les mots-clics #DeBofÀBonheur25 et #SentierTranscanadien, ou visitez le site sentier.ca/debofabonheur pour courir la chance de gagner des prix hebdomadaires.

« L'hiver sur le Sentier Transcanadien est un moment de proximité - avec la nature, les autres et nous-mêmes », conclut Meghan Reddick. « En empruntant le Sentier, nous transformons cette saison en une aventure qui nous revitalise et nous inspire. »

Le Groupe Banque TD a offert son appui à la campagne de bien-être hivernal De bof à... bonheur de Sentier Transcanadien, par l'intermédiaire de la plateforme d'entreprise citoyenne de la Banque, La promesse TD Prêts à agir.

« Grâce à La promesse TD Prêts à agir, la plateforme d'entreprise citoyenne de la Banque, nous sommes fiers de soutenir Sentier Transcanadien et sa campagne de bien-être hivernal De bof à… bonheur. Cette initiative favorise les liens humains durant la saison froide tout en encourageant le bien-être physique et mental tout au long de l'année », déclare Joshua Cayer, directeur, Philanthropie, durabilité et citoyenneté d'entreprise, Groupe Banque TD.

Les représentants de Sentier Transcanadien sont disponibles pour des entrevues en anglais et en français sur la campagne et le rôle essentiel que joue le Sentier dans le bien-être hivernal.

Ressources

Pour en savoir plus sur la campagne ou participer au concours, consultez sentier.ca/debofabonheur.

Partagez vos moments de bonheur sur les réseaux sociaux en utilisant les mots-clics #DeBofABonheur25 et #SentierTranscanadien.

Découvrez l'impact du Sentier sur la santé physique et mentale au Canada .

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers multiusages du monde et il ne cesse de croître. Il traverse l'ensemble des provinces et des territoires, et rejoint les trois côtes du Canada. Chaque tronçon du Sentier Transcanadien est géré à l'échelle locale et soutient des activités et des besoins communautaires différents.

Sentier Transcanadien est l'organisation qui veille sur le réseau national de sentiers du Canada, en défend les intérêts et en fait la promotion. Il s'agit d'un organisme de bienfaisance enregistré qui reçoit des fonds du gouvernement fédéral (par l'intermédiaire de Parcs Canada), de diverses instances provinciales et municipales, ainsi que de généreux donateurs et donatrices.

SOURCE Sentier Transcanadien

Personne-ressource pour les médias : Justin Fauteux, Gestionnaire, Médias et relations publiques, [email protected]