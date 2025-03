Mathieu Roy, chef de la direction du Sentier Transcanadien, explique pourquoi investir dans notre sentier national, c'est investir dans le Canada.

OTTAWA, ON, le 19 mars 2025 /CNW/ - Mon travail m'amène à visiter des coins intéressants du Canada. Je me suis retrouvé à l'extérieur d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, où de graves inondations avaient ravagé des sentiers et où des bénévoles réfléchissaient à la manière de les reconstruire pour qu'ils soient plus résilients. Dans la Première Nation crie de Beardy's et Okemasis, en Saskatchewan, j'ai vu comment les sentiers pouvaient relier les gens à une histoire commune. Dans ma ville natale de Magog, je m'émerveille du rôle que jouent les sentiers pour permettre à la population locale et aux touristes de découvrir l'incroyable environnement naturel du Québec. Au cours de ces voyages, j'ai pu apprécier la complexité réelle de la construction du réseau national de sentiers du Canada et comprendre qu'il est plus important que jamais d'investir dans cette ressource précieuse.

Les circonstances géopolitiques actuelles ont amené nombre d'entre nous à réfléchir sérieusement à ce que cela signifie de soutenir notre pays et d'investir au Canada. Alors que nous examinons minutieusement les produits que nous achetons et les lieux où nous voyageons, je pense que notre sentier national représente un outil important - bien que parfois négligé - pour nous soutenir les uns les autres.

S'étendant sur plus de 29 000 kilomètres, le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers du monde. Cependant, sa valeur réelle ne réside pas dans son étendue, mais dans ce qu'il représente. Le Sentier est un projet multigénérationnel et l'un des rares projets véritablement pancanadiens, construit avec et pour les collectivités de chaque province et territoire. Il a été fondé il y a 33 ans et raccordé au 150e anniversaire de la Confédération du Canada, en grande partie grâce au dévouement et au travail acharné de personnes d'un océan aux deux autres.

Construit par le peuple canadien, soutenu par les collectivités et partagé par toute la population, le Sentier existe parce que les personnes de ce pays - de toutes les régions et de tous les milieux - croient en l'importance de se rapprocher de la nature, de leurs collectivités et de la terre qui est la nôtre.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : soutenir le Sentier Transcanadien, c'est soutenir les Canadiens et Canadiennes à l'échelle nationale et locale. Selon une étude réalisée en 2023, notre réseau national de sentiers contribue chaque année à l'économie canadienne à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Entre les 13 milliards de dollars que les usagers et usagères du Sentier dépensent chaque année en biens et services et les 220 000 emplois soutenus par le Sentier, les retombées économiques annuelles totales sont estimées à 23,1 milliards de dollars.

Mais c'est à l'échelle locale que cette activité économique se fait le plus sentir. Un récent sondage Léger indique que près de 80 % de la population canadienne qui dépense de l'argent en empruntant des sentiers le fait dans des entreprises locales - des restaurants, des boutiques et des entreprises touristiques qui dépendent d'une fréquentation régulière.

Les retombées ne sont pas que financières. En effet, plus de 90 % de la population canadienne affirme que les sentiers réduisent le stress et améliorent la santé mentale, et 87 % dit qu'ils améliorent leur quartier. À une époque où les problèmes d'accessibilité et d'isolement social sont au cœur des préoccupations, le Sentier offre un moyen accessible aux personnes de tisser des liens, de se ressourcer et de trouver un sentiment d'appartenance.

Alors que nous prenons des décisions sur la manière d'investir dans notre avenir, j'invite les Canadiens et Canadiennes - qu'ils aient déjà une relation avec le Sentier ou qu'ils n'y aient pas encore fait leurs premiers pas - à considérer le temps passé sur le Sentier comme un acte de solidarité. Promenez-vous sur le sentier de votre communauté et tissez des liens avec votre entourage. Soutenez les milliers d'entreprises situées le long du Sentier qui dépendent des touristes. Voyagez au Canada et découvrez certains des paysages les plus célèbres du monde.

J'ai vu de mes propres yeux ce qu'il faut pour construire et entretenir nos sentiers : une planification minutieuse, de la collaboration et du travail acharné dans chaque province et territoire. Qu'il s'agisse d'une piste cyclable, d'un pont pour piétons ou d'un sentier dans l'arrière-pays, ces espaces existent parce que les gens ont travaillé ensemble pour les construire et les entretenir. Investir dans le Sentier, ce n'est pas seulement préserver un chemin; c'est aussi renforcer les liens, les collectivités et le sentiment d'appartenance qui nous définit en tant que pays.

Mathieu Roy est chef de la direction du Sentier Transcanadien et ingénieur professionnel de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

