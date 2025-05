Sentier Transcanadien s'associe à des groupes communautaires pour rendre hommage aux bénévoles et souligner leur incidence sur le plus long sentier du monde.

OTTAWA, ON, le 26 mai 2025 /CNW/ - Sentier Transcanadien est heureux de se joindre aux communautés de tout le pays pour célébrer la Journée internationale des sentiers le 7 juin 2025. Des événements organisés dans neuf provinces et deux territoires mettront en lumière le dévouement des bénévoles et des groupes communautaires pour préserver le réseau de sentiers de 29 000 kilomètres qui relie le Canada d'un océan aux deux autres.

Ces 13 célébrations mettront en évidence les nombreuses façons dont les bénévoles locaux contribuent à l'entretien et à l'amélioration du sentier national. Chacune d'elles offrira au public des activités uniques à faire sur le Sentier : nettoyage, plantation d'arbres, courses amusantes, circuits guidées et bien plus.

Célébrée chaque année le premier samedi de juin, la Journée internationale des sentiers est une célébration des sentiers et de ce qu'ils représentent pour les communautés du monde entier.

« Lorsque nous nous rassemblons pour honorer le Sentier, nous célébrons ce que cela signifie d'être Canadien, déclare Mathieu Roy, chef de la direction de Sentier Transcanadien. La nature fait partie intégrante de l'identité canadienne et les sentiers sont un moyen essentiel pour les gens de tout le pays de profiter de nos vastes paysages naturels. La Journée internationale des sentiers est le moment idéal pour reconnaître à quel point nos sentiers nous relient non seulement à la nature, mais les uns aux autres. »

Journée internationale des sentiers 2025 - Lieux des événements

Tous les événements sont gratuits et ouverts au public et aux médias.

Alberta : Sentier des Hautes Rocheuses, à Kananaskis

: Sentier des Hautes Rocheuses, à Colombie-Britannique : Sentier Sea to Sky, à Pemberton

: Sentier Sea to Sky, à Pemberton Manitoba : Sentier Crow Wing à St-Pierre-Jolys ; sentier North Whiteshell , à Seven Sisters Falls

: Sentier Crow Wing à ; sentier , à Nouveau-Brunswick : Sentier pédestre de Fundy, à St. Martins

: Sentier pédestre de Fundy, à Nouvelle-Écosse : Sentier Westville/ Stellarton , à Westville ; sentier Forest of Hope, à Potlotek

: Sentier Westville/ , à ; sentier Forest of Hope, à Potlotek Ontario : Sentier Waterfront, à Thunder Bay

: Sentier Waterfront, à Île-du-Prince-Édouard : Sentier de la Confédération, à Morell

: Sentier de la Confédération, à Québec : La Montagnarde, à Eastman

: La Montagnarde, à Saskatchewan : Sentier de la vallée de Wakamow, à Moose Jaw

: Sentier de la vallée de Wakamow, à Territoires du Nord-Ouest : Sentier de la ville de Hay River , à Hay River

: Sentier de la ville de , à Yukon : Sentier de Carmacks , à Carmacks

Ces événements marquent le point culminant du programme de subvention de La grande corvée de 2025, généreusement soutenu par Athletic Brewing, Columbia Sportswear et Toyota Canada. Ce programme annuel fournit un financement aux groupes de sentiers locaux, leur permettant d'entreprendre des projets qui améliorent les tronçons de sentiers et soutiennent les initiatives de bénévolat.

Pour en savoir plus sur chaque événement et sur la manière d'y participer, consultez le site https://sentier.ca/evenements/journee-internationale-des-sentiers-2025/.

Ressources

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers multiusages du monde et il ne cesse de croître. Il traverse l'ensemble des provinces et des territoires, et rejoint les trois côtes du Canada. Chaque tronçon du Sentier Transcanadien est géré à l'échelle locale, et soutient des activités et des besoins communautaires différents.

Sentier Transcanadien est l'organisation qui veille sur le réseau national de sentiers du Canada, en défend les intérêts et en fait la promotion. Il s'agit d'un organisme de bienfaisance enregistré qui reçoit des fonds du gouvernement fédéral (par l'intermédiaire de Parcs Canada), de diverses instances provinciales et municipales, ainsi que de généreux donateurs et donatrices.

SOURCE Sentier Transcanadien

Personne-ressource pour les médias : Justin Fauteux, Gestionnaire, Médias et relations publiques, [email protected]