Le programme de financement annuel aide à promouvoir le bénévolat sur le Sentier et à soutenir les projets menés par les bénévoles

OTTAWA, ON, le 14 avril 2025 /CNW/ - Sentier Transcanadien est fier d'annoncer un financement de 248 250 $ pour 222 groupes communautaires à travers le pays dans le cadre du programme de subvention de La grande corvée de cette année.

Les subventions de La grande corvée offrent un soutien direct aux groupes de sentiers, en reconnaissant le rôle essentiel que jouent les bénévoles dans l'entretien et l'amélioration du Sentier Transcanadien à l'échelle du pays. Le programme encourage l'implication de bénévoles le long du Sentier et aide à financer des initiatives menées par les communautés, telles que la formation et la reconnaissance des bénévoles, le nettoyage de sentiers, la plantation d'arbres et d'autres projets d'entretien.

Maintenant à sa sixième année, le programme de subvention de La grande corvée a engagé de milliers de bénévoles à travers le pays.

« Le dévouement des bénévoles est au cœur du Sentier Transcanadien », dit Stacey Dakin, cheffe des programmes de Sentier Transcanadien. « Ces subventions donnent aux groupes de sentiers locaux les moyens de poursuivre leur travail de maintenir le Sentier sécuritaire, accessible et accueillant pour tout le monde, tout en renforçant leurs réseaux de bénévoles afin d'impliquer encore plus de personnes dans ce projet pancanadien en constante évolution. Le travail acharné des bénévoles à travers le pays relie les communautés et contribue à une expérience nationale commune profondément significative. »

Ces bénéficiaires de subvention de cette année représentent chaque des 10 provinces et, ainsi que du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, renforçant le rôle du Sentier en tant que symbole d'unité nationale. Des centres urbains animés aux paysages ruraux isolés, les efforts menés par les bénévoles pour maintenir le Sentier sécuritaire et accessible pour tous et toutes reflètent un engagement collectif à la récréation en plein air, à la gestion environnementale et au bien-être des communautés.

S'étendant sur 29 000 kilomètres d'un océan aux deux autres, le Sentier Transcanadien est peut-être un projet national, mais ses impacts au niveau local et individuel sont significatifs.

En plus du programme de subvention de La grande corvée, Sentier Transcanadien aide à financer des projets à travers le pays, qu'il s'agisse de l'entretien majeur ou mineur des sentiers, d'initiatives en matière d'accessibilité et d'inclusion ou de soutien d'urgence climatique. L'organisation offre également un Programme support aux sentiers pour les communautés des Premières Nations, Métis et Inuit et un Programme national d'emploi des jeunes.

Le programme de La grande corvée de cette année est généreusement soutenu par Athletic Brewing Company, Columbia Sportswear et Toyota Canada.

Les subventions de La grande corvée 2025 par province :

Alberta : 18 750 $

: 18 750 $ Colombie-Britannique : 18 750 $

Île-du-Prince-Édouard : 5 000 $

Manitoba : 21 250 $

: 21 250 $ Nouveau-Brunswick : 20 000 $

Nouvelle-Écosse : 41 000 $

Ontario : 58 000 $

: 58 000 $ Québec : 27 500 $

Saskatchewan : 18 000 $

: 18 000 $ Terre-Neuve-et- Labrador : 13 750 $

: 13 750 $ Territoires du Nord-Ouest : 2 500 $

Yukon : 3 750 $

À propos du Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers multiusages du monde et il ne cesse de croître. Il traverse l'ensemble des provinces et des territoires, et rejoint les trois côtes du Canada. Chaque tronçon du Sentier Transcanadien est géré à l'échelle locale, et soutient des activités et des besoins communautaires différents.

Sentier Transcanadien est l'organisation qui veille sur le réseau de sentiers qui traverse le Canada, en défend les intérêts et en fait la promotion. Il s'agit d'un organisme de bienfaisance enregistré qui reçoit des fonds du gouvernement fédéral (par l'intermédiaire de Parcs Canada), de diverses instances provinciales et municipales, ainsi que de généreux donateurs et donatrices.

