MONTRÉAL, le 7 avril 2026 /CNW/ - Cette année, Montréal est résolument vélo et BIXI est au cœur de cet engouement. Alors qu'un hiver hâtif laissait place aux vélos cloutés, on sent maintenant le retour du printemps, avec plus de stations, de BIXI et un abonnement saisonnier disponibles 2 semaines plus tôt qu'à l'habitude. De plus, en 2026, le service BIXI s'étendra à 6 nouvelles villes et se bonifiera, renforçant l'élan collectif autour de villes actives et connectées.

C'est en compagnie d'une délégation de la Ville de Montréal, dont la mairesse Soraya Martinez Ferrada et Alan DeSousa, élu responsable de la mobilité et des infrastructures au sein du comité exécutif de la Ville, de la vice-présidente à la responsabilité sociétale et au marketing de Loto-Québec, partenaire-présentateur de BIXI, Marie-Claudel Lalonde, de la présidente de son conseil d'administration, Sylvia Morin, et de son directeur général, Christian Vermette, que BIXI a donné le coup d'envoi à sa saison 2026, deux semaines avant le début habituel de la saison.

« On reconnait tous le succès de BIXI, qui est maintenant présent partout sur l'île de Montréal, dans la région métropolitaine, et reconnu à l'international. On est fiers de pouvoir compter sur un service comme celui-ci pour faciliter les déplacements et faire rayonner Montréal à l'international, » indique la mairesse de Montréal, Soroya Martinez Ferrada.

« On le constate, été comme hiver, plusieurs Montréalaises et Montréalais utilisent BIXI pour se déplacer. Notre objectif est d'offrir un réseau cyclable sécuritaire, fluide et adapté à la réalité de nos quartiers. Que ce soit pour les personnes qui y vivent ou pour les touristes, BIXI permet de découvrir la ville autrement, sous un nouveau jour, » ajoute Alan DeSousa, élu responsable de la mobilité et des infrastructures à la Ville de Montréal.

« Montréal est une ville vibrante et attrayante tant pour ses citoyens que pour les visiteurs. Depuis ses débuts et maintenant plus que jamais, BIXI stimule cette attractivité en offrant aux usagers et aux villes, un service de mobilité urbaine abordable, flexible et agréable, » souligne Sylvia Morin, présidente du conseil d'administration de BIXI.

Dès aujourd'hui, il est possible de profiter d'un plus grand nombre de vélos et de stations, sur un territoire élargi comme jamais auparavant, offrant encore plus de façons de se déplacer au quotidien. L'abonnement saisonnier permet dès maintenant d'accéder à un réseau déjà largement déployé sur le territoire, alors qu'il atteindra l'ensemble des 13 villes d'ici le 15 avril. Les vélos à assistance électrique sont aussi de retour, alors que les remorques BIXI seront disponibles dès le 15 avril, pour continuer d'accommoder encore plus de types de déplacements.

Les usagers sont invités à suivre l'évolution du réseau en temps réel via l'application mobile pour planifier leurs trajets.

Mais ce n'est pas tout, six villes de la grande région de Montréal rejoignent le mouvement cette année. Des bonifications sont également prévues sur plusieurs territoires couverts par le service.

Rappelons qu'en 2025, Sherbrooke, Saint-Eustache, Deux-Montagnes et Saint-Lambert se sont jointes au réseau. En seulement deux ans, le nombre de municipalités desservies a plus que doublé, passant de 9 à 19, incluant Laval, Longueuil, Sherbrooke, Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Boucherville, Sainte-Julie et Terrebonne. Ainsi, le réseau dépassera 1100 stations à la fin 2026, garnies de plus de 13 000 vélos, dont 25% sont à assistance électrique. Ce jalon important illustre l'engouement des Québécois pour le service et le rôle de BIXI comme composante essentielle du transport collectif. Les abonnements au système de vélopartage BIXI permettent de profiter du service sur l'ensemble du réseau, sans barrière de zone.

BIXI à l'année : un bilan hivernal en croissance

Pour son troisième hiver, le service BIXI à l'année, rendu possible encore une fois grâce au soutien de Loto-Québec, témoigne de l'engouement pour le vélopartage quatre saisons. Entre le 16 novembre 2025 et le 31 mars 2026, les usagers ont pu profiter d'une offre de transport hivernal actif à travers 10 arrondissements participants de la ville de Montréal, Westmount et Montréal-Est.

« Les résultats de la saison hivernale démontrent que le vélopartage répond à un besoin réel de mobilité tout au long de l'année. Cette croissance observée confirme également l'engouement des usagers et le rôle grandissant de BIXI dans l'écosystème du transport collectif », mentionne Christian Vermette, directeur général de BIXI.

Le vélo d'hiver, autrefois marginal, s'impose désormais auprès d'un nombre croissant de Montréalais. En 2026, 85 % des usagers en ont fait la promotion dans leur entourage et la satisfaction envers le service à l'année atteint 80 %, un record. L'agrandissement de la zone couverte est la source de cette progression, qui se traduit par une hausse des déplacements utilitaires, notamment vers le travail et l'école.

BIXI remercie ses précieux partenaires

BIXI Montréal tient à souligner chaleureusement le soutien de ses partenaires au développement du service. Loto-Québec, partenaire présentateur, a fait preuve d'une confiance renouvelée envers BIXI en confirmant la suite d'une collaboration jusqu'en mars 2029. Acteur engagé dans la collectivité, Loto-Québec incarne des valeurs fortes en soutenant activement des initiatives de mobilité partagée, contribuant ainsi à bâtir des villes plus durables et accessibles.

« Chaque année, BIXI propulse de plus en plus de Québécois et de Québécoises vers un mode de transport durable. Nous sommes donc ravis de poursuivre cette lancée pour les trois prochaines années à titre de partenaire présentateur. Et puisque divertir fait partie de notre ADN, nous réservons quelques surprises aux usagers BIXI pour la saison à venir », a souligné Marie-Claudel Lalonde, vice-présidente à la responsabilité sociétale et au marketing à Loto-Québec.

BIXI remercie également Fizz, Beneva, Rachelle Béry et, pour la première fois, Wealthsimple pour leur engagement envers la mission du service.

À propos de BIXI

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif responsable de la gestion du service de vélopartage sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Laval, Longueuil, Sherbrooke, Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Boucherville, Sainte-Julie, Saint-Lambert, Terrebonne, Saint-Eustache et Deux-Montagnes. En 2026, le réseau BIXI compte plus de 13 000 vélos, dont 3500 vélos électriques, répartis dans plus de 1100 stations à travers son réseau. Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de l'une des plus vastes en Amérique du Nord.

SOURCE BIXI Montréal

Renseignements : BIXI Montréal, [email protected]