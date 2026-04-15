SHERBROOKE, QC, le 15 avril 2026 /CNW/ - BIXI est ravi de lancer officiellement la première saison complète de son réseau à Sherbrooke. Après une phase d'implantation réussie en 2025, la population pourra profiter du service de vélopartage dès aujourd'hui pour le début de la saison, alors que les 25 stations garnies de 255 vélos sont en place.

Une offre pensée aux besoins locaux

Le service a été conçu en tenant compte des particularités géographiques et des usages locaux, avec l'objectif de s'intégrer harmonieusement à l'écosystème de transport existant. Ainsi, en 2026, le réseau est composé de 25 stations dotées de 255 vélos, dont 80% sont à assistance électrique.

« Le retour de BIXI à Sherbrooke témoigne d'un virage bien amorcé vers une mobilité plus durable. En combinant vélo-partage et transport en commun, nous contribuons à bâtir une ville plus accessible, plus active et mieux adaptée aux besoins d'aujourd'hui et de demain. » Geneviève La Roche, Présidente de la Société de transport de Sherbrooke

« L'arrivée de BIXI à Sherbrooke, qui s'étendait pour la première fois en dehors du territoire montréalais, a prouvé à la pertinence de ce service. Nous sommes très fiers des résultats et de l'accueil exceptionnel réservé au service jusqu'à présent, et que très heureux de le voir prendre encore plus de place dans les habitudes de déplacement, » souligne Sylvia Morin, présidente de BIXI.

En collaboration avec des acteurs locaux, le réseau à Sherbrooke s'intègre déjà à la vie de la ville, notamment avec des stations dépôt déployées lors d'événements phares comme le Festival du Lac des Nations.

Pour cette première saison complète, les Sherbrookois pourront se procurer des abonnements saisonniers pour profiter du service de façon illimitée et un tarif réduit pour le BIXI électrique. Les abonnements BIXI propose le service le plus interconnecté, sans restriction de zone, permettant de l'utiliser aussi bien à Sherbrooke qu'à Montréal, ainsi que dans de nombreuses autres villes de son réseau en constante expansion.

L'offre tarifaire inclut également les abonnements de groupe, permettant de bénéficier de 10% de rabais afin d'encourager l'adoption du vélo comme mode de déplacement quotidien.

Un réseau québécois en pleine expansion

Ce lancement à Sherbrooke s'inscrit dans un déploiement plus large à l'échelle de plusieurs villes au Québec. La saison 2026 marque un jalon important pour BIXI, dépassant cette année le nombre de 1 100 stations à son réseau et confirmant la place croissante du service comme moyen de transport collectif.

BIXI poursuit également son expansion avec l'arrivée de six nouvelles villes au Québec, qui seront dévoilées dans les prochains mois, ainsi que plusieurs bonifications dans des endroits clés, notamment à Longueuil qui ajoute 22 stations dès ce printemps.

L'opérateur de vélopartage participera aussi à des événements d'envergure comme les Championnats du monde de cyclisme 2026 consolidant ainsi son rôle clé comme mode de transport en commun fiable et flexible, autant à Montréal qu'au Québec.

À propos de BIXI

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif responsable de la gestion du service de vélopartage sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Laval, Longueuil, Sherbrooke, Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Boucherville, Sainte-Julie, Saint-Lambert, Terrebonne, Saint-Eustache et Deux-Montagnes. En 2026, le réseau BIXI compte plus de 12 600 vélos, dont 3500 vélos électriques, répartis dans 1000 stations à travers son réseau. Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de l'une des plus vastes en Amérique du Nord.

SOURCE BIXI Montréal

Renseignements : BIXI Montréal, [email protected]