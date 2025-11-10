MONTRÉAL, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Depuis ses premiers coups de pédale en 2009, la flotte BIXI cumule désormais plus de 100 millions de déplacements. Alors que les 50 millions de déplacements ont été atteints en 2022, l'utilisation de BIXI a continué d'exploser grâce aux nombreuses expansions et densifications territoriales, à une optimisation des opérations et une facilitation de l'expérience des clients. Récemment nommé parmi les 25 inventions les plus importantes du 21e siècle, BIXI a cette année su renforcer la position du vélopartage comme réel transport collectif et dresse aujourd'hui le bilan d'une saison 2025 exceptionnelle, marquée par le déploiement dans quatre nouvelles villes, le lancement d'un nouveau produit et une succession de records d'utilisation.

BIXI Montréal (Groupe CNW/BIXI Montréal)

Une croissance maintenue

L'année 2025 fut encore une fois synonyme de croissance de l'achalandage, en continuité avec les saisons passées. Les mois de juin, juillet, août et septembre ont tous enregistré des niveaux d'utilisation records, démontrant la capacité du réseau à répondre à une demande massive comme ce fut le cas le 11 juin avec 98 618 déplacements quotidiens. Le mois de juillet a établi un record absolu avec 2 340 000 déplacements, devenant le meilleur mois de l'histoire de BIXI.

« Ces records successifs prouvent que BIXI est un transport collectif. La croissance phénoménale que nous observons, avec près de 2,5 millions de déplacements par mois de façon répétée, confirme non seulement la fiabilité du service, mais aussi l'engouement de la population québécoise, » a déclaré Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal.

La remorque, réelle innovation dans le monde de la mobilité

BIXI continue de démonter son devoir envers l'innovation : en juillet, la première flotte de remorques intégrée à un système de vélopartage au monde a été dévoilée. Entièrement conçue et assemblée à Montréal, la remorque BIXI va au-delà des besoins de déplacements quotidiens, offrant davantage une alternative pratique et écologique à la voiture. À la lumière des premiers mois d'utilisation, où 50 remorques ont graduellement rejoint le réseau, la flotte cumule déjà 11 000 km pour ses 1000 premiers déplacements. BIXI a pu constater que leurs trajets étaient d'en moyenne 10 km, contrairement à 2,9km pour les vélos réguliers et à assistance électrique et que 21% des utilisations ont eu lieu avec un vélo personnel.

C'est cet esprit d'innovation qui a permis au service de vélopartage d'être reconnu à l'échelle internationale avec l'entrée au prestigieux Hall of Fame des 25 meilleures inventions du 21e siècle selon le magazine TIME, aux côtés de l'iPhone, du Mars Rover et de Google Maps, entre autres.

BIXI bientôt partout au Québec

L'année 2025 a également été celle de l'expansion, dont une première en dehors de la grande région de Montréal. Après son arrivée à Sherbrooke en juillet, BIXI s'est étendu dans trois nouvelles villes des couronnes montréalaises : Saint-Lambert, Saint-Eustache et Deux-Montagnes. Cette croissance s'inscrit dans le plan d'expansion national qui, à date, porte le réseau BIXI à 13 villes, avec 12 600 vélos (dont 3200 à assistance électrique) répartis à travers près de 1000 stations au Québec.

Au courant de la saison estivale, BIXI a renforcé sa présence au cœur de son réseau avec l'ouverture de trois nouveaux carrefours BIXI, s'ajoutant à celui du Parc La Fontaine inauguré en 2024. Implantés aux coins McGill/De la Commune et Pierre-De Coubertin/Aird ainsi qu'au parc Père-Marquette, ces espaces innovants permettent un retour des vélos aux usagers 7 fois plus rapide, tout en servant de lieux de rencontre et d'échange avec la communauté. Le projet des carrefours BIXI s'est d'ailleurs mérité le prix Coup de cœur du public lors du Gala des prix Leaders en mobilité le 6 novembre dernier.

« Cette année extraordinaire est le résultat de la confiance que nous accordent les usagers et de l'engagement de toute notre équipe à constamment innover et améliorer notre service », a déclaré Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal. « Chaque record battu, chaque nouvelle ville rejointe et chaque innovation nous rapprochent de notre objectif : cimenter l'usage du vélopartage comme mode de transport collectif durable, fiable et flexible, et ce, partout au Québec! »

Enfin, BIXI profite de l'occasion pour remercier ses précieux partenaires qui ont contribué à rendre ces exploits possibles : Loto-Québec, partenaire-présentateur, Fizz, Tangerine -- partenaire exclusif des BIXI électriques, Beneva, et Rachelle Béry.

À propos de BIXI

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif responsable de la gestion du service de vélopartage sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Longueuil, Laval, Boucherville, Terrebonne, Sherbrooke, Saint-Eustache, Deux-Montagnes et Saint-Lambert. En 2025, le réseau BIXI comptera plus de 12 600 vélos, dont 2 620 vélos électriques, répartis près de 1000 stations situées dans 13 villes. Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de l'une des plus vastes en Amérique du Nord

