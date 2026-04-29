MONTRÉAL, le 29 avril 2026 /CNW/ - BIXI a le plaisir d'accueillir Wealthsimple comme partenaire exclusif de la flotte électrique, qui arbore les couleurs de la plateforme de services financiers pour les saisons à venir. Cette nouvelle collaboration s'accompagne de nouvelles modalités de récompenses visant à soutenir l'équilibre du réseau.

En plus d'habiller les 3500 vélos à assistance électrique de la flotte, la nouvelle collaboration comprend une bonification du programme AMI BIXI pour offrir plus de bénéfices aux usagers BIXI, ainsi qu'à la clientèle Wealthsimple.

BIXI - Wealthsimple (Groupe CNW/BIXI Montréal)

Wealthsimple devient partenaire exclusif de la flotte électrique

Cette entreprise financière d'abord humaine rejoint les valeurs du vélopartage par leur volonté mutuelle de propulser la liberté, qu'elle soit financière ou mobile! En simplifiant les opérations bancaires, Wealthsimple permet aux gens d'avancer dans la vie plus facilement et sans stress, un peu comme lorsqu'on enfourche un BIXI électrique pour aller plus loin, plus vite.

« BIXI et Wealthsimple partagent les mêmes valeurs : faciliter et rendre plus accessible la quête de liberté pour les Québécoises et Québécois. Que ce soit pour se rendre au travail à vélo ou pour bâtir son avenir financier, ce devrait être facile, enrichissant et à la portée de toutes et tous. Ce partenariat nous permet d'accompagner de manière concrète les gens dans leur quotidien et de les récompenser pour les choix sensés et durables qu'ils font. Après tout, votre vélo électrique BIXI fait le gros du travail; votre argent devrait en faire autant. » - Simon Lejeune, directeur, Croissance chez Wealthsimple.

« Ensemble, nous voulons reconnaître et récompenser leur fidélité pour des gestes qu'ils posent déjà au quotidien. Montréal est déjà la ville vélo d'Amérique ; avec cette initiative, il deviendra encore plus agréable et divertissant de la parcourir, en ajoutant une dimension de jeu à chaque déplacement. BIXI s'impose comme le transport collectif le plus cool et le plus agréable, en proposant une expérience qui marie parfaitement le numérique et le physique, où chaque trajet peut désormais se transformer en bénéfices concrets. » - Pierre-Luc Marier, directeur Marketing, croissance et affaires publiques chez BIXI.

De nouveaux avantages pour les BIXISTES

Lancé afin d'améliorer la disponibilité des vélos et des points d'ancrage, le programme AMI BIXI gratifie les usagers qui contribuent activement au rééquilibrage du réseau. En privilégiant les stations pleines pour les départs et les stations vides pour les retours, les participants facilitent l'accès au service tout en réduisant les opérations de redistribution par camion.

Accessible à tous les abonnés, ce programme prend une ampleur particulière grâce au partenariat avec Wealthsimple. Cette initiative s'inscrit dans une volonté d'optimisation des opérations et d'amélioration de l'expérience d'utilisation du service de vélopartage, en intégrant des incitatifs liés aux comportements favorisant l'efficacité du réseau.

Dès le 1er mai, quatre nouvelles façons de cumuler des récompenses en simultané, et ce, à chaque trajet : des remises en argent, des balades électriques gratuites et un Grand Prix seront offerts.

Les modalités complètes du programme, les critères d'admissibilité et le compteur en direct de la cagnotte du Grand Prix sont disponibles ici.

À propos de BIXI

BIXI Montréal est un organisme à but non lucratif responsable de la gestion du service de vélopartage sur le territoire montréalais, ainsi qu'à Laval, Longueuil, Sherbrooke, Westmount, Mont-Royal, Montréal-Est, Boucherville, Sainte-Julie, Saint-Lambert, Terrebonne, Saint-Eustache et Deux-Montagnes. En 2026, le réseau BIXI compte plus de 13 000 vélos, dont 3500 vélos électriques, répartis dans plus de 1100 stations à travers son réseau. Montréal dispose de la plus grande flotte de vélos électriques au Canada et de l'une des plus vastes en Amérique du Nord.

À propos de Wealthsimple

Wealthsimple est la référence canadienne en innovation pour les services financiers en ligne. L'entreprise offre une gamme complète de produits financiers : placements gérés et autogérés, cryptomonnaie, déclarations de revenus, services bancaires et d'épargne, tous conçus pour être accessibles et performants. Aujourd'hui, l'entreprise, fondée en 2014 par une équipe de spécialistes en finance et d'entrepreneurs dans le domaine de la technologie, accompagne plus de 3 millions de personnes au pays et administre 100 milliards de dollars d'actifs. Son siège social se situe à Toronto, au Canada.

SOURCE BIXI Montréal

Renseignements : BIXI Montréal, [email protected]